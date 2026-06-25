Rematan terrenos, departamentos, autos y hasta lotes de soja: cuáles son los bienes más atractivos que saldrán a la venta

El Banco Ciudad concentró en una misma agenda remates de inmuebles, vehículos, materiales fuera de uso y productos agropecuarios

El Banco Ciudad anunció una nueva agenda de subastas online que se desarrollará entre fines de junio y comienzos de julio y que incluirá una amplia variedad de bienes provenientes de organismos nacionales, entidades de la Ciudad de Buenos Aires y empresas públicas. La programación contempla desde inmuebles y vehículos hasta materiales fuera de uso y productos agropecuarios, todos disponibles a través de la plataforma digital de remates de la entidad.

La modalidad de subastas públicas permite a los interesados participar de manera remota mediante una computadora, teléfono celular o tablet. A través del sistema, los usuarios pueden consultar los catálogos de cada convocatoria, revisar fotografías de los lotes y acceder a la descripción detallada de los bienes que salen a remate.

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Entre las propuestas más destacadas aparecen distintas propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, además de decenas de vehículos pertenecientes a organismos públicos. También se suman materiales fuera de uso del Banco Central y lotes de granos de soja ofrecidos por ARCA.

Los inmuebles que saldrán a remate

La agenda de las próximas semanas incluye diversas oportunidades para quienes buscan propiedades. Entre ellas figuran:

Cinco lotes compuestos por departamentos, una casa y un local comercial pertenecientes a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La subasta se realizará el 26 de junio desde las 10 y las bases arrancan desde USD 29.000 .

Un terreno ubicado en Avenida Santa Fe 2489 , en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El remate estará a cargo de SBASE el 3 de julio a las 12 y tendrá una base de USD 1,6 millones .

Un departamento de cuatro ambientes y una parte indivisa de cochera ubicados en 11 de Abril 250, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. La convocatoria corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se realizará el 5 de julio a las 12 con una base de USD 350.000 .

Un terreno con construcción en Avenida Donato Álvarez 2181, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiedad del PAMI. El remate será el 7 de julio a las 11.30 con una base de USD 350.000.

Este es uno de los inmuebles que se rematará

Además de la diversidad de ubicaciones, las propiedades presentan valores de referencia muy distintos entre sí, desde lotes con bases de 29.000 dólares hasta terrenos con valores superiores al millón y medio de dólares.

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Los vehículos constituyen otro de los segmentos con mayor presencia dentro del calendario de remates. La primera convocatoria vinculada a rodados tendrá lugar el 26 de junio, cuando el PAMI ofrecerá 13 lotes integrados por vehículos de las marcas Fiat, Renault y Citroën. Las bases para participar en esta subasta arrancan desde los 2,2 millones de pesos.

A partir del 1° de julio comenzará una serie de tres jornadas consecutivas dedicadas a unidades pertenecientes a la flota automotor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de vehículos en desuso y sin funcionar, distribuidos en distintos lotes.

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Uno de los vehículos que saldrán a remate en las próximas semanas

La primera subasta de esta serie se realizará el 1° de julio a las 11.30. En esa oportunidad se ofrecerán 27 lotes compuestos por autos, camiones y camionetas de diversas marcas. Las bases arrancan desde los 500.000 pesos.

La segunda convocatoria tendrá lugar el 2 de julio a las 11.30 e incluirá 28 lotes integrados por autos, camiones y camionetas. En este caso, las bases partirán desde 1 millón de pesos. La tercera y última jornada se desarrollará el 3 de julio a las 11.30. Allí se rematarán 26 lotes compuestos por autos, camiones, camionetas y motos de distintas marcas. Las bases comenzarán desde los 500.000 pesos.

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La agenda de vehículos también incluye una convocatoria impulsada por el Tribunal Superior de Justicia, prevista para el 8 de julio a las 11. En este caso se ofrecerá un automóvil Fiat Dobló 1.4, cuya base fue fijada en 7 millones de pesos.

Más allá de los inmuebles y los rodados, el cronograma incorpora otros bienes provenientes de distintos organismos públicos.

El Banco Central de la República Argentina realizará una subasta el 1 de julio a las 11. La convocatoria comprende 12 lotes integrados por distintos materiales fuera de uso. Las bases arrancan desde los 3 millones de pesos.

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Remate de lotes de soja

Por su parte, ARCA llevará adelante una subasta el 5 de julio a las 11. En esa oportunidad se ofrecerán tres lotes compuestos por granos de porotos de soja. Las bases para participar comenzarán desde los 777.000 pesos.

Según informó el Banco Ciudad, todas las operaciones se desarrollarán a través de su plataforma digital de remates, que concentra la información de cada convocatoria y permite realizar las ofertas de manera online.

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Cómo participar

Los interesados en participar deben completar una serie de pasos previos. El primero consiste en contar con un dispositivo electrónico con conexión a internet. El sistema admite computadoras personales, notebooks, tablets, teléfonos inteligentes y equipos similares con acceso mediante WIFI.

El siguiente requisito es registrarse como usuario en la plataforma de subastas del Banco Ciudad. Para ello es necesario ingresar a la sección “Iniciar sesión”. La entidad indicó que las credenciales son las mismas utilizadas en Autogestión.

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Una vez completado el registro, cada participante debe seleccionar la subasta de interés y consultar las condiciones de venta correspondientes. Allí se detallan las características de los lotes, la documentación disponible y los requisitos específicos de cada convocatoria.

Otro paso obligatorio consiste en realizar la transferencia correspondiente al monto de caución. Este importe funciona como requisito para habilitar la participación y varía según las condiciones establecidas para cada remate.

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Luego de acreditarse la caución, el usuario recibe un correo electrónico que confirma su habilitación para ofertar durante la subasta.

La entidad señaló además que la inscripción para participar permanece abierta hasta 48 horas hábiles antes de cada remate. Durante ese período los interesados pueden analizar los catálogos, consultar las imágenes disponibles y revisar la información correspondiente a cada lote.