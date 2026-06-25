Honduras

Lluvias aisladas y presencia de polvo del Sahara marcarán las condiciones climáticas en Honduras

Las autoridades de protección civil mantienen vigilancia sobre las condiciones atmosféricas que afectarán al territorio nacional en las próximas horas.

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El pronóstico combina lluvias vespertinas con el ingreso de polvo del Sahara en Honduras. Visuales IA.
El pronóstico combina lluvias vespertinas con el ingreso de polvo del Sahara en Honduras. Visuales IA.

Honduras combinará lluvias y polvo del Sahara en los próximos días, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). El pronóstico prevé temperaturas de hasta 36°C en la zona sur, lluvias en varias regiones desde la tarde y mayores concentraciones de partículas en las próximas horas.

Copeco informó que durante gran parte de la jornada predominarán condiciones estables y secas en la mayor parte del territorio nacional. En horas de la tarde, el desplazamiento de una onda tropical favorecerá la formación de precipitaciones en varias regiones del país.

De acuerdo con los pronósticos, las lluvias se concentrarán principalmente en sectores del oriente, norte, noroccidente y algunas zonas de la región central, donde podrían registrarse chubascos aislados acompañados de actividad nubosa.

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Calor y lluvias por una onda tropical

Aunque no se prevén acumulados de lluvia de forma generalizada, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas, especialmente en comunidades vulnerables a inundaciones repentinas o deslizamientos de tierra.

En cuanto a las temperaturas, el calor continuará predominando en buena parte del territorio nacional. La zona sur se mantendrá como la región más cálida del país, con registros que podrían alcanzar hasta 36°C, mientras que otras regiones experimentarán temperaturas superiores a 30°C durante gran parte del día.

En Tegucigalpa y Comayagüela se espera un ambiente cálido durante las horas de mayor radiación solar, con temperaturas cercanas a 30°C, aunque durante la noche y madrugada los valores descenderán.

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Las condiciones marítimas también permanecerán estables tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, lo que permitirá el desarrollo normal de actividades pesqueras y de navegación. Aun así, las autoridades recomiendan mantener precaución y atender cualquier actualización emitida por los organismos competentes.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que una nueva onda tropical ingresará este sábado al territorio hondureño. (FOTO: COPECO)
El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que una nueva onda tropical ingresará este sábado al territorio hondureño. (FOTO: COPECO)

Seguimiento al polvo del Sahara

Además de las condiciones asociadas a la onda tropical, expertos en cambio climático y meteorología mantienen seguimiento a una nube de polvo del Sahara que se desplaza sobre el Atlántico y que ya comienza a influir en varios países del Caribe y Centroamérica.

Desde CENAOS señalan que parte de esta masa de aire cargada con partículas de polvo ya se encuentra sobre la región, aunque las concentraciones más elevadas podrían registrarse en las próximas horas a medida que el fenómeno avance sobre el territorio hondureño.

El ingreso de estas partículas se produciría inicialmente por la zona oriental del país, en particular por el departamento de Gracias a Dios, para extenderse luego hacia otras regiones nacionales.

El polvo del Sahara es un fenómeno natural que ocurre cada año cuando fuertes corrientes de aire levantan grandes cantidades de arena y partículas minerales desde el norte de África.

Estas masas son transportadas por miles de kilómetros a través del océano Atlántico y alcanzan países del Caribe, Centroamérica, México e incluso algunas zonas del sur de Estados Unidos.

La presencia de estas partículas también suele influir en las condiciones meteorológicas, ya que favorece ambientes más secos, cielos brumosos y una reducción temporal en la formación de lluvias en algunas regiones.

Infografía con mapa del mundo mostrando nube de polvo del Sahara viajando de África a América. Incluye iconos de dunas, calendario, ciudad, pulmones y ecosistema marino.
Infografía detalla el viaje y los efectos del polvo del Sahara, mostrando su origen en África, su ruta transatlántica hacia América, y sus impactos en el clima, la salud y los ecosistemas marinos y terrestres de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones ante el impacto

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar medidas preventivas, en especial en el caso de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias.

Entre las principales recomendaciones figuran evitar actividades prolongadas al aire libre durante períodos de alta concentración de polvo, mantenerse bien hidratados, utilizar mascarillas en caso de presentar sensibilidad respiratoria y mantener puertas y ventanas cerradas cuando la calidad del aire se vea afectada.

También se aconseja acudir a un centro asistencial en caso de experimentar dificultad para respirar, irritación grave de ojos o garganta, o cualquier complicación relacionada con enfermedades respiratorias preexistentes.

Mientras tanto, los organismos de monitoreo CENAOS/COPECO continuarán observando la evolución tanto de la onda tropical como del desplazamiento del polvo sahariano.

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