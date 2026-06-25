Qué resultado necesita la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa para no quedarse afuera en primera ronda del Mundial 2026

Marcelo Bielsa se juega con Uruguay el pasaje a 16avos de final en la última fecha del Mundial (Foto: Reuters/Paul Childs)

El empate 1-1 en la primera fecha contra Arabia Saudita con un gol de Maxi Araújo a los 80 minutos se combinó la siguiente jornada con la inesperada igualdad 2-2 contra Cabo Verde, la sorpresa del Mundial 2026. El escenario, el más indeseable para Uruguay, puso a combinado que dirige Marcelo Bielsa con la obligación de sacar puntos valiosos en el partido más difícil del Grupo H, el último contra España.

Este sábado, a partir de las 21 horas de Argentina, la Celeste se enfrentará a España en Guadalajara (México) al mismo tiempo que Cabo Verde y Arabia Saudita pondrán en juego también su futuro en el certamen en la sede de Houston (Estados Unidos).

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En este contexto, Uruguay podría llegar a los 16avos de final hasta cayendo contra los europeos. Pero las variables para los del Loco Bielsa son múltiples....

Como primera medida, un triunfo le asegurará clasificarse sin mirar el resto de los resultados. Si Uruguay gana y Cabo Verde no triunfa contra Arabia Saudita, la Celeste avanzará como líder del Grupo H. En ese caso, el duelo de 16avos de final será contra el segundo del Grupo J (Argelia o Austria) el jueves 2 de julio en Los Angeles desde las 16.

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Si Cabo Verde gana al mismo tiempo que triunfa la Celeste, entrará en juego el criterio de desempate según el Reglamento FIFA: diferencia de gol, más goles a favor y el concepto de Fair Play.

Actualmente, sudamericanos y africanos tienen la misma diferencia de gol (0), pero los uruguayos cuentan con un gol más a favor (3 vs. 2). En cuanto al Fair Play, Cabo Verde contabilizó hasta acá 3 amarillas y Uruguay 2. La paridad es tal que una tarjeta en la última fecha podría modificar el futuro de ambos. En caso de permanecer la igualdad en todos estos ítems, Uruguay (16°) pasará de ronda porque está mejor ubicada en el último Ranking FIFA que Cabo Verde (67°).

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Un hipotético empate con España tendrá dos variantes: si Cabo Verde iguala con Arabia Saudita, Uruguay quedará en la segunda o tercera colocación según los marcadores de ambos juegos. Si hay un ganador en ese otro partido, quedará tercero y tendrá que analizar al resto de los doce terceros de las zonas para conocer su situación.

La teórica derrota contra los europeos lo dejará casi nocaut, porque dependerá del resultado en Houston y una ayuda en el resto de las zonas para avanzar como el octavo mejor tercero.

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Un dato fundamental ante una caída: sólo hay cuatro terceros con dos puntos o menos hasta el momento y todavía deben disputar su última fecha. Es decir, que cuando Uruguay salga a la cancha tendrá un panorama más claro sobre los terceros del Grupo E, G, I y K, que por el momento podría superar con apenas dos unidades.

LA CALCULADORA DE URUGUAY EN EL MUNDIAL

• Si vence a España y Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita, clasificará como líder del Grupo H.

• Si vence a España y Cabo Verde le gana a Arabia Saudita, clasificará a 16avos de final: el criterio de desempate definirá si queda como líder o segundo del Grupo H.

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• Si empata con España y Cabo Verde iguala con Arabia Saudita, deberá ver los marcadores finales para saber si queda en la segunda o tercera posición del Grupo H.

• Si empata con España y hay un ganador en Cabo Verde-Arabia Saudita, deberá esperar el resto de los grupos para saber si podrá clasificar como uno de los mejores 8 terceros.

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• Si pierde con España y Cabo Verde vence a Arabia Saudita, deberá esperar el resto de los grupos para saber si podrá clasificar como uno de los mejores 8 terceros.

• Si pierde con España y Arabia Saudita no pierde con Cabo Verde, deberá analizar los criterios de desempate para conocer si queda tercero en su grupo y si luego queda entre uno de los mejores 8 terceros.

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LA TABLA DE LOS TERCEROS

LAS TABLAS DE POSICIONES

EL DESEMPATE EN CASO DE IGUALDAD DE PUNTOS EN LOS GRUPOS

Si dos o más selecciones del mismo grupo tuvieran los mismos puntos tras completar la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios, en el orden indicado, para determinar su posición:

1.er paso:

a) más puntos obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión;

b) mayor diferencia de goles en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión;

c) más goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión.

2.o paso:

Si, tras aplicar los anteriores criterios a) a c), las selecciones siguen igualadas, para determinar su posición definitiva se aplicarán los criterios a) a c) a los partidos en los que se hayan enfrentado únicamente las selecciones restantes. Si no se puede llegar a una decisión por este procedimiento, se aplicarán los siguientes criterios

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d) a f) a los dos o más equipos que sigan igualados a puntos:

d) mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo;

e) más goles marcados en todos los partidos de grupo;

f) más puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico)

según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas:

- tarjetas amarillas: 1 punto menos

- tarjetas rojas (tras doble amonestación): 3 puntos menos

- tarjeta roja directa: 4 puntos menos

- tarjeta amarilla y tarjeta roja directa: 5 puntos menos

Formato de la competición

Se aplicará a cada jugador o miembro del cuerpo técnico una sola de las deducciones mencionadas por partido. La selección que tenga más puntos obtendrá el puesto más alto en la clasificación. Por lo que respecta al segundo paso, todas las selecciones afectadas se posicionarán mediante la aplicación por orden de los criterios d) a f). Si una de las selecciones tuviera derecho a ocupar una posición superior o inferior de conformidad con un criterio, pero no fuera posible determinar el posicionamiento de todas las selecciones según ese mismo criterio, el orden de las dos o tres selecciones restantes se determinará de conformidad con el siguiente criterio y así sucesivamente. En cualquier caso, el segundo paso no se volverá a aplicar desde el principio para las dos o tres selecciones restantes después de que se haya aplicado un criterio.

3. er paso: Si no se puede llegar a una decisión siguiendo los procedimientos del primer y el segundo paso, se aplicarán los siguientes criterios:

g) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA

h) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada de la Clasificación Mundial Masculina FIFA anterior a la edición publicada más reciente, y así sucesivamente, hasta que se llegue a una decisión.

CRITERIO DE DESEMPATE DE LOS TERCEROS

Las ocho mejores terceras (selecciones que terminen terceras de grupo, ordenadas de 1.ª a 8.ª).

Las ocho mejores selecciones de todas las que terminen terceras de sus grupos se determinarán de la siguiente manera:

a) más puntos obtenidos en todos los partidos de grupo.

b) diferencia de goles en todos los partidos de grupo.

c) más goles marcados en todos los partidos de grupo.

d) más puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico) según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas en todos los partidos de grupo y calculados según el art. 13, apdo. 1, (2.º paso).

e) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA.

f) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada de la Clasificación Mundial Masculina FIFA anterior a la edición publicada más reciente, y así sucesivamente, hasta que se llegue a una decisión.