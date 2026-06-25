Una empresa argentina de telefonía bonificará llamadas desde y hacia Venezuela para facilitar la comunicación tras el terremoto

La bonificación incluye llamadas desde Argentina a Venezuela, disponibles tanto para líneas móviles como fijas

El reciente terremoto en Venezuela motivó la decisión de Personal, una empresa de telefonía móvil de Argentina, de implementar bonificaciones para llamadas y paquetes de roaming a fin de mantener conectadas a las personas afectadas por el fenómeno. La medida se dirige tanto a clientes que residen o se encuentran en territorio venezolano como a quienes, desde Argentina, necesitan contactar a familiares o allegados en la región.

Personal informó que su iniciativa busca facilitar el acceso a la comunicación en un contexto de emergencia, luego de que el terremoto alteró las condiciones de vida y las posibilidades de contacto en varias zonas de Venezuela. La compañía activó un paquete especial de roaming sin costo para sus clientes con línea argentina que están en Venezuela, que incluye datos móviles, minutos para llamadas y mensajes de texto. De acuerdo con el comunicado difundido por la empresa, esta acción pretende “acompañar a quienes resultaron afectados por los recientes acontecimientos”.

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La bonificación no solo alcanza a los clientes que se encuentran en el extranjero. Para quienes permanecen en Argentina y deben comunicarse con números venezolanos, tanto desde líneas móviles como fijas, Personal habilitó la gratuidad de las llamadas durante el periodo en que las consecuencias del terremoto dificultan el contacto regular. Así, los usuarios pueden realizar llamadas internacionales sin costo adicional y sin necesidad de gestionar trámites previos o suscripciones específicas.

La empresa explicó que la medida se encuentra activa de forma automática para todos los clientes alcanzados, con el objetivo de eliminar barreras y agilizar el acceso a la comunicación. Según los términos informados, quienes tengan líneas móviles de abono, o sean clientes de líneas fijas de la firma, pueden aprovechar la bonificación sin límite de minutos durante el periodo establecido para la asistencia.

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El contexto que impulsó la medida está marcado por el impacto que generó el sismo en numerosos sectores de Venezuela. Las dificultades para restablecer la normalidad y la necesidad de encontrar información sobre el estado de los allegados motivaron la respuesta de la compañía. La iniciativa de Personal se suma a las acciones tomadas por otros actores del sector privado y público para responder a la emergencia.

El paquete de roaming que la empresa activó para quienes están en Venezuela incluye una cantidad determinada de datos móviles, minutos para llamadas y mensajes de texto, abarcando tanto llamadas locales como internacionales. La empresa aclaró que este servicio funciona sobre la red de los operadores locales, permitiendo a los usuarios mantenerse conectados sin incurrir en cargos adicionales ni preocuparse por la configuración de sus dispositivos.

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En el caso de las llamadas internacionales desde Argentina a Venezuela, la bonificación cubre tanto líneas móviles como fijas. Los usuarios pueden marcar directamente el número de destino sin necesidad de códigos o procedimientos especiales, y la gratuidad se mantiene activa mientras persistan las condiciones de emergencia.

Personal comunicó que la bonificación permanecerá vigente de acuerdo a la evolución de la situación en Venezuela, y que evaluará su extensión en caso de que la emergencia se prolongue o que nuevas necesidades de comunicación surjan en el país. La compañía también recomendó a sus clientes consultar los canales oficiales para conocer detalles operativos y condiciones de uso del beneficio.

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El anuncio de la empresa coincide con reportes de usuarios y medios de comunicación sobre las dificultades que enfrentan muchas familias para contactarse con sus seres queridos tras el terremoto. En este sentido, la empresa subrayó la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y activos, especialmente en contextos de emergencia.

La reacción de Personal forma parte de un conjunto más amplio de respuestas ante situaciones extraordinarias que afectan la conectividad. En ocasiones previas, la empresa implementó medidas similares ante emergencias internacionales y desastres naturales, siempre con el objetivo de priorizar la comunicación entre personas afectadas y sus redes de apoyo.

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La empresa recordó que el paquete especial de roaming y la bonificación de llamadas internacionales no requiere activación manual. Los clientes solo necesitan utilizar sus líneas como lo hacen habitualmente para acceder a los beneficios. Para consultas específicas, la compañía mantiene habilitados sus canales digitales y de atención telefónica.

La decisión de Personal de bonificar llamadas y datos en el contexto del terremoto en Venezuela resalta la importancia de la conectividad en situaciones de desastre. Al eliminar los costos de las comunicaciones, la empresa busca facilitar el contacto entre quienes se encuentran en el país afectado y sus familiares, amigos o referentes en Argentina.

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Las autoridades de Personal destacaron que van a monitorear el desarrollo de la emergencia en Venezuela y que ajustarán las políticas de asistencia según las necesidades y los informes que reciban de clientes y organismos de ayuda. El acceso inmediato y sin restricciones a la comunicación figura entre las prioridades de la empresa en momentos de crisis.

Las medidas anunciadas incluyen el acceso sin cargo a paquetes de roaming para clientes que estén en Venezuela y la gratuidad de las llamadas desde Argentina hacia ese país, tanto desde líneas móviles como fijas. Estas acciones buscan ofrecer un alivio concreto en medio de la emergencia humanitaria que atraviesa la región tras el reciente terremoto

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