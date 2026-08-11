Honduras activa seguimiento consular a sus ciudadanos tras terremoto en Colombia

La Embajada y el Consulado de Honduras gestionan con los anfitriones un alojamiento seguro y el traslado de la delegación hacia Bogotá. EFE/ STR

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La Embajada y el Consulado de Honduras en Colombia mantienen las labores de seguimiento a los connacionales que se encuentran en ese país luego del terremoto que sacudió varias zonas del territorio colombiano y generó dificultades de movilidad y afectaciones materiales.

Desde las primeras horas posteriores al fenómeno, los funcionarios hondureños establecieron comunicación con compatriotas mediante llamadas telefónicas y grupos de mensajería, como parte de un mecanismo de verificación para conocer posibles afectaciones y determinar si alguno requiere asistencia.

Hasta el momento, la información recopilada indica que no se reportan ciudadanos hondureños heridos o fallecidos como consecuencia del terremoto, según confirmó la embajadora de Honduras en Colombia, Jackeline Foglia.

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“Gracias a Dios, todas las noticias hasta ahora son positivas, ningún hondureño ha salido víctima de este terremoto”, manifestó la diplomática al referirse al monitoreo realizado por las autoridades.

Entre los casos que concentran la atención de la representación diplomática se encuentra el de una delegación artística procedente de Honduras que se encontraba en las cercanías del área donde se registró el movimiento telúrico.

Se trata de 12 integrantes del grupo de danza folclórica Raíces Marcalinas, originario de Marcala, departamento de La Paz, que se encontraban en territorio colombiano cuando ocurrió el terremoto.

Los integrantes del grupo no sufrieron lesiones, pero vivieron momentos de temor y registraron pérdidas materiales en el lugar donde estaban alojados.

Comunicación permanente

Ante esta situación, la Embajada y el Consulado hondureños comenzaron las gestiones necesarias junto con los anfitriones de la delegación para garantizarles un sitio seguro donde permanecer y facilitar posteriormente su traslado.

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De acuerdo con Foglia, los anfitriones colaboran directamente con los jóvenes hondureños, gestionando un nuevo lugar de alojamiento y apoyando su movilización hacia Bogotá.

La delegación permanecerá inicialmente en el área de Armenia y espera desplazarse hacia la capital colombiana cuando las condiciones de las vías permitan realizar el recorrido con mayor seguridad.

La embajadora de Honduras en Colombia, Jackeline Foglia, confirmó que la representación diplomática brinda acompañamiento y logística a los connacionales varados (Cortesía: El Heraldo).

Desde Bogotá, los integrantes de Raíces Marcalinas tienen previsto continuar su viaje de regreso a Honduras en un vuelo programado para la mañana del miércoles.

El seguimiento no se limita al grupo artístico. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional mantiene activo el monitoreo de los hondureños que viven, trabajan, estudian o se encuentran temporalmente en Colombia.

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La estrategia consiste principalmente en establecer contacto directo con los connacionales para conocer su situación y detectar cualquier necesidad que pueda requerir intervención de las autoridades hondureñas.

La prioridad, según la Embajada, es confirmar que los hondureños estén a salvo y brindar acompañamiento en aquellos casos en los que las consecuencias del fenómeno hayan provocado problemas de alojamiento, transporte u otras necesidades.

Hondureños en Colombia

Uno de los desafíos para establecer el número exacto de hondureños que actualmente permanecen en Colombia es la movilidad de personas entre ambos países.

Los registros consulares tienen identificados a más de 1.500 hondureños en territorio colombiano. Sin embargo, la embajadora Foglia considera que la cifra podría ser mayor.

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La estimación de la representación diplomática apunta a que podrían ser alrededor de 3.000 hondureños, al tomar en cuenta a personas que ingresaron a Colombia como turistas, compatriotas que todavía no han realizado su registro ante las autoridades consulares y ciudadanos que poseen también la nacionalidad colombiana.

Nasry Asfura reiteró la cercanía entre ambas naciones al enviar un pronunciamiento de apoyo a la población afectada por el temblor registrado este lunes, en medio de la respuesta de los servicios de emergencia

Por ello, las autoridades hondureñas han insistido en la importancia de que los ciudadanos mantengan comunicación con la representación diplomática y permanezcan atentos a cualquier indicación relacionada con la emergencia.

La Embajada de Honduras en Colombia continuará verificando la situación de los connacionales mientras avanzan las labores de atención y recuperación en las zonas afectadas por el terremoto.

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El caso de los integrantes de Raíces Marcalinas representa, hasta ahora, el principal incidente reportado a la representación hondureña. Aunque los jóvenes no resultaron heridos, las autoridades diplomáticas permanecen pendientes de su traslado hasta Bogotá y de su posterior retorno.

Mientras tanto, el Presidente de Honduras Nasry Asfura, manifesto su apoyo y solidaridad con el gobierno de Colombia y atender esta emergencia.