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Por qué la esperanza de vida en República Dominicana mantiene una brecha de más de seis años entre hombres y mujeres

Las cifras oficiales dibujan un patrón persistente, con factores evitables y una distancia que atraviesa generaciones en el país

Nueve adultos, mujeres en primer plano y hombres en segundo plano, posan en una calle. Las mujeres tienen cabello oscuro y los hombres tienen tez morena.
Mujeres dominicanas se posicionan delante de hombres, ilustrando la brecha de siete años en la esperanza de vida entre ambos sexos en la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En República Dominicana, el 87% de las muertes en accidentes de tránsito corresponde a hombres y 2024 cerró como el año más letal en vías desde 2010, con 1.961 fallecidos, según destaca una nota de ElDia.com.

Esa concentración de muertes masculinas en edades jóvenes y adultas es uno de los factores que sostiene una brecha de más de seis años en la esperanza de vida entre sexos, según las Tablas de Mortalidad elaboradas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y citadas por el medio.

Las mujeres dominicanas vivieron en promedio 77.90 años en 2022. Los hombres, 71.53. La diferencia no es nueva ni accidental: responde a décadas de sobremortalidad masculina por causas que, en su mayoría, son prevenibles.

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La brecha que no cierra desde 1950

La distancia entre la longevidad de hombres y mujeres existe en el país desde que hay registros sistemáticos. En 1950, las mujeres vivían 45.22 años en promedio frente a 42.91 de los hombres. Para 2000, la brecha ya superaba los cuatro años: 66.79 en hombres contra 71.06 en mujeres.

Lo que cambió en siete décadas fue la magnitud del avance general, no la desigualdad entre sexos. La esperanza de vida al nacer pasó de 44 años en 1950 a 74.74 años en 2022, un salto de más de 30 años impulsado en buena medida por la caída de la mortalidad infantil.

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Una enfermera con uniforme azul y mascarilla blanca sostiene a un bebé recién nacido envuelto en una manta turquesa dentro de una sala de hospital.
Una profesional de la salud con mascarilla sostiene con ternura a un recién nacido envuelto en una manta en un hospital de República Dominicana, simbolizando el inicio de una nueva vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1950 morían alrededor de 159 niños menores de un año por cada mil nacidos vivos. En 2022, esa cifra bajó a cerca de 18 por cada mil. La proyección para 2050 la ubica en 13.5 defunciones por cada mil.

El peso de los accidentes y la violencia

Los hombres concentran más del 80% de las muertes por causas externas en el país, una categoría que abarca accidentes de tránsito, homicidios y suicidios.

Carretera asfaltada con marcas viales amarillas y blancas, vegetación lateral, señales de tránsito, ofrendas florales y cielo parcialmente nublado al atardecer.
El atardecer ilumina una carretera en República Dominicana donde ofrendas florales conmemoran víctimas al costado de señales de tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 2019 y 2023 se registraron 20,760 muertes accidentales y violentas, y los accidentes viales representaron el 42% del total en 2023.

La tasa de homicidios afecta de forma desproporcionada a hombres jóvenes. En 2023, la tasa masculina llegó a 20.64 por cada 100,000 habitantes, mientras que el patrón de muertes por suicidio también replica esa distribución: el 87% de los casos corresponde a varones.

Este perfil de mortalidad no es exclusivo del país. En América Latina y el Caribe, la brecha promedio de esperanza de vida entre sexos era de 5.5 años en 2021, según la Organización Panamericana de la Salud. República Dominicana supera ese promedio regional.

Más años de vida, también en la vejez

El aumento de la longevidad no se limita al momento del nacimiento. En 1950, un hombre de 60 años podía esperar vivir 13 años más; una mujer de esa edad, cerca de 14. En 2022, esas cifras subieron a 20.26 años adicionales para los hombres y 23.63 para las mujeres.

El dato confirma que el envejecimiento poblacional avanza y que cada vez más personas alcanzan edades avanzadas, aunque la ventaja femenina se mantiene en todas las etapas de la vida.

17/03/2020 Mano de una anciana con bastón en una imagen de archivo. SOCIEDAD ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA CECUA
17/03/2020 Mano de una anciana con bastón en una imagen de archivo. SOCIEDAD ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA CECUA

El freno de la pandemia y lo que viene

La pandemia de COVID-19 interrumpió brevemente la tendencia. En 2020, la esperanza de vida cayó a 73.29 años, por debajo de los 73.77 de 2019. Los datos posteriores muestran una recuperación del indicador.

Las proyecciones de la ONE apuntan a una esperanza de vida promedio de 81.63 años para 2050 y de 91.47 para 2099. Aun así, la brecha entre sexos persistirá: para finales de siglo, los hombres vivirían en promedio 88.85 años y las mujeres, 93.96.

El Anuario de Estadísticas Vitales de la ONE registró 43,032 defunciones en 2022, de las cuales 25,213 correspondieron a hombres y 17,795 a mujeres. Esa proporción, casi seis de cada 10 muertes, es la expresión más directa de la brecha.

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