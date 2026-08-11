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Canasta básica familiar salvadoreña registra un alza anual de $6.89, según datos del Banco Central

Aunque productos de consumo masivo como el frijol y el pan registraron breves reducciones de precio en el último año, el costo total de la vida en El Salvador continúa su tendencia al alza

Hombre de espaldas en mercado. Sostiene bolsa de compras y billete de Estados Unidos. Puestos exhiben carne, lácteos, huevos, frutas, verduras, precios.
Un hombre camina por un pasillo de mercado urbano con una bolsa de compras ligera y un billete de Estados Unidos doblado, rodeado de puestos con productos alimenticios y carteles de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Don Manuel camina por los pasillos del mercado urbano con el mismo billete en la mano que llevaba exactamente hace un año, pero con una bolsa notablemente más liviana.

No necesita ser economista para entender lo que los números fríos del Banco Central de Reserva (BCR) han confirmado en sus últimos datos oficiales: la vida en el hogar se ha vuelto una constante carrera de resistencia donde los ingresos se quedan cortos ante la mesa familiar.

En junio de 2025, el costo mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para una familia promedio de 3.73 miembros se ubicaba en $253.06. Un año después, en junio de 2026, la cifra escaló hasta los $259.95.

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A simple vista, un incremento de $6.89 dólares mensuales podría parecer un ajuste menor dentro de las grandes cifras macroeconómicas; sin embargo, en la economía real de la calle y del presupuesto doméstico diario, esa diferencia representa el plato que se recorta, la porción que se achica o el ingrediente que se deja en el estante.

Los datos revelan que el golpe más severo no viene de la harina ni del grano básico, sino de la proteína. Comer carne, tomar un vaso de leche o acompañar el desayuno con un huevo se ha convertido en una decisión financiera calculada.

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Infografía con carrito de compras, etiqueta de precio con signo de dólar y flechas de aumento. Muestra el costo de la Canasta Básica Alimentaria y su impacto.
Una infografía ilustra el aumento mensual de $6.89 en la Canasta Básica Alimentaria entre junio de 2025 y junio de 2026, detallando su impacto en la compra de alimentos de las familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos más recientes del BCR muestran que el rubro de las carnes —el ítem con mayor peso dentro del presupuesto diario— pasó de costar $0.5076 por persona en junio de 2025 a $0.5407 en junio de 2026. Al mismo tiempo, la leche fluida experimentó una de las subidas proporcionales más marcadas, pasando de $0.1187 a $0.1318, mientras que la cuota diaria de huevo subió de $0.1047 a $0.1100.

Para una familia que intenta mantener una nutrición balanceada, estos pequeños centavos diarios acumulados en tres o cuatro integrantes significan que el dinero destinado al mercado se agota mucho antes de terminar la semana.

“Antes comprábamos la libra completa de carne y el litro de leche diario para los niños; hoy tenemos que estirar la leche con agua o alternar la carne con otros acompañamientos”, comenta Doña María, ama de casa que siente en su bolsillo el impacto directo de esta microinflación.

Tortillas, frutas y el costo de cocinar

Incluso la tortilla, pilar fundamental de la dieta diaria, no escapó de esta tendencia al alza. El costo individual diario pasó de $0.2528 a $0.2613. Si a esto se le suma el aumento en las frutas (de $0.1637 a $0.1713) y en las verduras (de $0.2353 a $0.2396), el plato tradicional salvadoreño se encarece en casi todos sus frentes.

Otro factor crítico que revela el informe del BCR es el costo de cocción. El gasto diario por persona considerando la preparación de los alimentos (calculado con un 10% adicional sobre el costo base) subió de $2.2615 en junio de 2025 a $2.3231 en junio de 2026.

A nivel familiar, esto implica que sostener la mesa requiere diariamente $8.67 dólares, en comparación con los $8.44 dólares que se necesitaban un año atrás.

Mesa con varios platos de comida, tortilla, huevo revuelto, carne, plátano, vaso de leche. Una mano con un billete de dólar y monedas.
Una mano deposita un billete de un dólar y monedas junto a platos con porciones limitadas de alimentos salvadoreños sobre una mesa de comedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es cierto que algunos productos mostraron un respiro marginal durante el periodo analizado. El pan francés bajó de $0.1777 a $0.1688, el frijol cedió levemente de $0.2128 a $0.2050, y el arroz registró un centavo de dólar menos. Sin embargo, estas pequeñas reducciones en la panadería y los granos no logran compensar la presión inflacionaria que ejercen las carnes, los lácteos y la tortilla.

Ante este panorama, en el primer semestre de 2026, la tendencia mensual de la CBA ha sido ininterrumpidamente al alza, escalando desde los $250.82 en enero hasta rozar los $260.00 en junio.

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