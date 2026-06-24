Así es el inodoro robot que se mueve por la casa para usarlo cuando quieras 

La navegación autónoma del inodoro robot combina sensores LiDAR, ultrasonidos, sensores de desnivel e inteligencia artificial para trazar rutas seguras. (Yueban)

Pensar en pararse del sofá o de la cama y desplazarse hasta el baño es algo que ya no sería necesario, gracias al inodoro robotizado que se mueve por toda nuestra casa y se encarga de limpiarse por sí mismo.

Este dispositivo llamado Xioban y diseñado por la empresa Yueban, recuerda a una aspiradora robot por su movilidad autónoma, y pensado para facilitar la vida de personas mayores, pacientes en recuperación o quienes tienen dificultades motoras severas.

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Cómo es el inodoro robot y a quién va dirigido

El Xiaoban, cuyo nombre en chino significa “Pequeño Compañero”, fue desarrollado específicamente para quienes enfrentan problemas de movilidad o situaciones de discapacidad. El diseño responde a una demanda social concreta: evitar que las personas con movilidad reducida se vean forzadas a recorrer largas distancias hasta el baño.

Funciona como un asistente personal, desplazándose autónomamente por la casa. El usuario puede solicitar el inodoro mediante comandos de voz —que funcionan sin conexión a internet— o un mando a distancia con botones grandes y de fácil acceso, adaptados especialmente para la tercera edad. De este modo, incluso quienes nunca han manejado tecnología pueden controlar el dispositivo con facilidad.

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El inodoro robot Xiaoban se desplaza de forma autónoma por la casa para asistir a personas con movilidad reducida. (Yueban)

En casas donde la movilidad es aún más limitada y se requiere la presencia de un cuidador, el Xiaoban facilita sensiblemente la tarea, al acercar el baño al usuario y reducir los esfuerzos de traslado.

La tecnología de navegación autónoma es uno de sus puntos más avanzados. Incorpora una matriz de sensores LiDAR, ultrasonidos, sensores de “acantilado” para evitar desniveles y un sistema de IA capaz de trazar rutas seguras en tiempo real. Esto permite que el inodoro esquive obstáculos, evite escaleras y se desplace por el hogar sin intervención humana directa, garantizando la seguridad del usuario y previniendo accidentes.

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El robot no utiliza cámaras de video para guiarse, una decisión tomada por la empresa para proteger la privacidad absoluta de los usuarios durante el traslado y el uso. Toda la navegación se realiza mediante el mapeo ambiental tridimensional y el procesamiento local de datos.

Cuando el usuario lo llama, el Xiaoban sale de su base de carga, se dirige hasta la ubicación solicitada —ya sea una cama, un sillón o cualquier punto de la vivienda— y se posiciona para facilitar el acceso. Incluye soportes laterales que pueden levantarse para ayudar al usuario a sentarse o levantarse con mayor facilidad.

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El inodoro robot Xiaoban se desplaza de forma autónoma por la casa para asistir a personas con movilidad reducida. (Yueban)

Cómo funciona el sistema de autolimpieza del inodoro robot

Uno de los grandes desafíos en un inodoro móvil es la gestión de residuos y la higiene. El robot resuelve este aspecto con una serie de innovaciones tecnológicas. El dispositivo no requiere estar conectado permanentemente a la red de saneamiento del hogar.

En su lugar, cuenta con un depósito hermético que aísla los desechos, evitando la propagación de olores gracias a un filtro de carbón activado y a la generación de espuma automática.

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Además, incluye un sistema mecánico de trituración de bajo ruido que previene obstrucciones y facilita el vaciado de residuos. El robot puede seguir dos rutinas: regresar a su base, donde se conecta a la plomería para vaciar y limpiar el depósito automáticamente, o dirigirse a un baño convencional.

En este caso, despliega un brazo articulado y bombea los residuos triturados directamente al inodoro tradicional, asegurando la máxima higiene.

El sistema de residuos del Xiaoban utiliza un depósito hermético, filtro de carbón activado, espuma automática y trituración de bajo ruido para evitar olores y obstrucciones. (Yueban)

El ciclo de limpieza es completamente automatizado. Después de cada uso, el Xiaoban ejecuta un protocolo de autolimpieza interna con chorros de agua a presión y desinfección mediante luz ultravioleta (UV), eliminando bacterias y neutralizando malos olores.

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El lanzamiento del dispositivo en China ha despertado interés en otros países, aunque por el momento la empresa no ha confirmado planes de exportación al mercado occidental.