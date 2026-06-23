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Así es la primera bicicleta con IA capaz de anticipar peligros para el ciclista

La bicicleta emite avisos visuales, luminosos o hápticos para advertir sobre riesgos inmediatos al usuario

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Bicicleta IA
La inteligencia artificial Edge AI permite analizar datos y emitir alertas sin depender de conexión a internet. (Canyon)

En el evento anual Eurobike 2026 fue presentada una bicicleta equipada con inteligencia artificial que detecta riesgos y avisa al ciclista antes de que los perciba. El modelo, bautizado como Canyon Predict, lleva la protección del usuario a un enfoque predictivo, más allá de la tradicional reacción ante el peligro.

La marca alemana Canyon se inspiró en los sistemas avanzados de asistencia al conductor presentes en los automóviles modernos. El objetivo fue claro: trasladar la seguridad activa al ciclismo, un sector donde los avances han avanzado a menor ritmo. El modelo incorpora cámaras, radares y sensores distribuidos por todo el cuadro, generando una visión de 360 grados que monitoriza el entorno en tiempo real.

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El sistema analiza trayectorias de vehículos, peatones y otros ciclistas, evalúa la velocidad y detecta obstáculos en el terreno. Gracias a la inteligencia artificial, asigna niveles de riesgo y anticipa situaciones críticas, permitiendo que el ciclista actúe antes de que ocurra el peligro.

Bicicleta IA
El sistema Canyon Predict monitoriza el entorno en 360 grados con cámaras, radares y sensores integrados. (Canyon)

Edge AI: inteligencia integrada y privacidad garantizada

Uno de los elementos más destacados es la implementación de Edge AI, que procesa toda la información directamente en la bicicleta. A diferencia de otros sistemas que requieren conexión a internet o servicios en la nube, la inteligencia artificial de la Canyon Predict responde de inmediato, reduce la latencia y resguarda la privacidad del usuario.

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El conjunto de sensores incluye un detector de movimiento multidimensional integrado en el buje de una de las ruedas, cámaras periféricas y radares. Además, incorpora datos dinámicos del propio ciclista, como velocidad, dirección y estabilidad. Toda esta información se fusiona para crear un modelo digital del entorno que se actualiza a cada instante y anticipa riesgos que el usuario no podría percibir a simple vista.

Alertas inteligentes y experiencia inmersiva

La bicicleta integra una pantalla en el manillar que muestra alertas y datos del terreno, el tráfico y la posición grupal. Para evitar distracciones, el sistema emite señales visuales, luminosas o hápticas, comunicando el tipo y nivel de riesgo sin que el usuario necesite apartar la vista del camino.

IA - bicicleta
La bicicleta es pionera en anticipar riesgos y alertar al ciclista antes de que ocurra un peligro en la ruta. (Canyon)

La marca también ha desarrollado el prototipo de casco Stingr Smart Helmet, que cuenta con una visera de realidad aumentada desplegable. Esta tecnología proyecta información relevante directamente en el campo visual del ciclista, permitiendo que reciba avisos, instrucciones de navegación y datos de seguridad sin depender de la pantalla de la bicicleta.

Intervención activa y futuro de la seguridad

El sistema no se limita a informar. En situaciones críticas, puede actuar sobre componentes de la bicicleta, como activar remotamente una tija telescópica (un tubo retráctil que sostiene al sillín) para bajar el centro de gravedad y mejorar la estabilidad antes de una caída potencial.

Fedja Delic, responsable de diseño de Canyon, explicó en un comunicado que el proyecto nació tras analizar la evolución de la seguridad en carretera durante la última década. Delic señaló que, mientras los automóviles han reducido las muertes y lesiones, la seguridad de los ciclistas aún enfrenta retos importantes, con cifras en aumento en distintos países. En ese sentido, sostiene, la tecnología disponible hoy permite dar un salto relevante en la protección de quienes se desplazan en bicicleta.

Bicicleta IA
Canyon Predict puede intervenir en la bicicleta, ajustando componentes para mejorar la estabilidad en situaciones críticas. (Composición/Canyon)

Por el momento, no se ha anunciado fechas de lanzamiento ni productos comerciales derivados directamente de Predict. Esta apuesta anticipa un futuro en el que las bicicletas ya no solo reaccionen ante el peligro, sino que sean capaces de preverlo y proteger al ciclista de forma proactiva.

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