Cómo tener foto con Vozinha de Cabo Verde: ganó millones de seguidores tras juego con España

Vozinha ganó millones de seguidores en Instagram tras su actuación contra la selección de España. (Foto: Reuters/Brett Davis)

La destacada actuación de Vozinha, arquero de Cabo Verde, frente a España en el Mundial 2026 no solo convirtió al veterano portero en una de las grandes sorpresas del torneo, sino que también disparó su popularidad en las redes sociales.

El fenómeno ha llevado a muchos aficionados a buscar nuevas formas de acercarse digitalmente al futbolista, y la inteligencia artificial se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para crear imágenes personalizadas junto a sus ídolos.

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Gracias a plataformas como Gemini y ChatGPT, los usuarios pueden generar fotografías o selfies con jugadores del Mundial 2026 mediante simples instrucciones de texto y una imagen propia, obteniendo escenas que simulan encuentros en estadios, eventos o incluso celebraciones deportivas.

Con IA puedes crear imágenes al lado de Vozinha. (Gemini)

Vozinha se convirtió en una de las historias virales del Mundial 2026

Josimar Dias, más conocido como Vozinha, llegó a la Copa del Mundo como uno de los referentes de la selección de Cabo Verde y como uno de los futbolistas de mayor experiencia del torneo.

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Con 40 años y disputando el primer Mundial de su país, el guardameta fue una de las figuras del empate sin goles frente a España. Durante el encuentro realizó siete atajadas y frustró varios intentos de jugadores como Ferran Torres, una actuación que le permitió recibir el premio al mejor futbolista del partido.

Su desempeño rápidamente trascendió el ámbito deportivo y lo convirtió en uno de los nombres más comentados en internet, impulsando un crecimiento masivo de seguidores y generando un interés inesperado por parte de aficionados de todo el mundo.

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Josimar Dias, arquero caboverdiano de 40 años, fue figura con siete atajadas y premio MVP, un rendimiento que disparó su presencia en redes y lo instaló como símbolo de su selección debutante y tendencia internacional - Tomado de @vozinha01

Cómo crear una foto con Vozinha utilizando inteligencia artificial

La popularidad del arquero también ha impulsado el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes personalizadas con él y otros futbolistas del Mundial 2026.

El procedimiento puede realizarse mediante aplicaciones como Gemini o ChatGPT y requiere únicamente una fotografía del usuario junto con una descripción de la escena deseada.

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Paso a paso para generar una imagen

Abrir la aplicación de inteligencia artificial de preferencia. Subir una fotografía propia con buena iluminación para reducir errores en la generación. Escribir o pegar una descripción detallada de la imagen deseada. Agregar indicaciones adicionales relacionadas con el escenario, la ropa o la pose. Esperar el resultado y solicitar modificaciones si es necesario. Guardar la imagen final.

Las herramientas permiten realizar múltiples ajustes hasta conseguir una escena más cercana a lo que el usuario tiene en mente.

Con IA puedes tener una selfie con Vozinha. (Gemini)

Prompts para crear selfies o fotos con el arquero de Cabo Verde

Las instrucciones de texto, conocidas como prompts, son fundamentales para obtener mejores resultados. Algunas opciones que pueden utilizarse son:

“Haz una foto donde yo aparezca junto a Vozinha. Que sea de día y se vea una cancha de fútbol al fondo”.

“Crea una imagen tipo selfie donde aparezca yo junto a Vozinha. Ambos estamos posando para la cámara del teléfono y se aprecia el túnel de vestuarios de un estadio durante la noche”.

“Genera una imagen con estilo de animación en la que aparezca dándole la mano a Vozinha durante un evento para aficionados”.

Estas indicaciones pueden modificarse para cambiar la ropa, agregar camisetas de selecciones, variar el entorno o adaptar el estilo visual de la imagen.

Gemini se puede usar para generar imágenes con IA. (Google)

La inteligencia artificial amplía las experiencias de los aficionados

Las herramientas de generación de imágenes han ganado popularidad entre los seguidores del fútbol, especialmente durante grandes torneos como el Mundial 2026.

La posibilidad de crear fotografías ficticias con jugadores y recrear situaciones que nunca ocurrieron forma parte de las nuevas experiencias digitales que ofrece la inteligencia artificial.

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Además de los retratos realistas, estas plataformas permiten generar ilustraciones con estilos inspirados en caricaturas, animación o arte digital, ampliando las posibilidades creativas para los usuarios.

Vozinha se convirtió en un fenómeno de internet por sus atajadas contra España. (AP Foto/Mike Stewart)

El fenómeno Vozinha trasciende las canchas

La actuación del arquero caboverdiano frente a España representa una de las historias más llamativas del Mundial 2026. Lo que comenzó con una brillante noche bajo los tres palos terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que elevó su reconocimiento a nivel internacional.

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Ahora, gracias a la inteligencia artificial, los aficionados tienen una nueva forma de rendir homenaje al guardameta y conservar un recuerdo digital junto a uno de los protagonistas más inesperados de la Copa del Mundo.