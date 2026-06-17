Colombia vs. Uzbekistán en Mundial 2026: por qué no debes ver el partido en Magis TV o XUPER TV

Las dos selecciones cierran la primera fecha del Mundial 2026. (Foto: Perry Nelson y Denis Poroy / Reuters)

El Mundial 2026 ya está en marcha y millones de fanáticos buscan alternativas para seguir cada partido. El cruce entre Colombia y Uzbekistán despierta especial interés en la región, así que muchas personas exploran opciones en internet para no perderse el partido.

Plataformas ilegales como Magis TV y XUPER TV suelen promocionarse como soluciones sencillas y gratuitas, pero su uso implica riesgos importantes para la seguridad y privacidad digital.

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Según un reporte de ESET, estas aplicaciones han ganado terreno en países como Argentina, Colombia y México por ofrecer acceso a transmisiones deportivas, series y películas sin costo. Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten que recurrir a estos servicios ilegales puede exponer a los usuarios a múltiples amenazas.

Cuáles riesgos presentan apps ilegales como Magis TV y XUPER TV

Apps ilegales como Magis TV o XUPER TV infectar el dispositivo de virus. (Fotocomposición Infobae)

Al instalar Magis TV o XUPER TV, el usuario debe otorgar permisos que van mucho más allá de lo habitual en servicios de streaming legítimos. Estas apps pueden obtener acceso a información sensible del dispositivo, como la actividad en otras aplicaciones, archivos personales y la posibilidad de instalar software adicional sin aviso.

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Esto significa que la app podría leer fotos, videos y documentos almacenados, sumado a acceder a grabaciones de audio o a la ubicación del dispositivo. Tal nivel de acceso facilita la extracción de datos privados, los cuales pueden terminar en manos de terceros sin conocimiento ni autorización del usuario.

Qué pasa si se dan permisos a aplicaciones ilegales

El principal riesgo es que, con los permisos otorgados, la aplicación puede recopilar y enviar datos personales como imágenes, mensajes, audios y detalles sobre la ubicación geográfica.

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Desconocidos pueden acceder a información privada guardada en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ESET, esta información puede ser transferida a servidores externos, abriendo la puerta a usos indebidos, fraudes y violaciones a la privacidad.

Además, la posibilidad de instalar aplicaciones adicionales expone al usuario a la descarga de malware o spyware, que puede comprometer aún más la seguridad del dispositivo y de la información almacenada.

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Cuáles son las alternativas legales y seguras para ver Colombia vs. Uzbekistán

El enfrentamiento entre Colombia y Uzbekistán cuenta con transmisión oficial a través de canales nacionales abiertos y servicios pagos como DGO. Estas opciones garantizan una experiencia segura, protegiendo los datos personales y cumpliendo con las regulaciones de derechos de autor.

Hay varias apps y plataformas que trasmiten el partido de forma legal y son compatibles con múltiples dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir plataformas legales asegura calidad en la señal, soporte técnico y la tranquilidad de no estar infringiendo la ley ni poniendo en riesgo la información personal. Las aplicaciones no oficiales, en cambio, no ofrecen ninguna garantía de protección ni de estabilidad en el servicio.

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Qué aconsejan los especialistas sobre el uso de apps ilegales

Los expertos de ESET sugieren alejarse de aplicaciones que soliciten permisos excesivos o que no se encuentren en tiendas oficiales. El análisis de Magis TV muestra que estos servicios representan un riesgo concreto para la privacidad, pues pueden manipular y extraer información del usuario sin su consentimiento.

La pauta principal es utilizar siempre plataformas legales y oficiales para ver eventos deportivos y de entretenimiento. Estas opciones protegen los datos del usuario y aseguran el respeto a la propiedad intelectual, evitando la exposición a fraudes, robo de identidad y otros delitos digitales.

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Cómo saber que una aplicación es fraudulenta

Las plataformas fraudulentas provocan publicidad invasiva. (Imagen ilustrativa Infobae)

Detectar si una aplicación es fraudulenta requiere observar varias señales claras. El primer indicador suele ser la procedencia: si la app no está disponible en tiendas oficiales como Google Play o App Store, aumenta el riesgo de que sea peligrosa.

Asimismo, una aplicación que solicita permisos excesivos o poco habituales, como acceso a fotos, mensajes, ubicación o la posibilidad de instalar otras aplicaciones, debe considerarse sospechosa. La falta de información sobre el desarrollador y la ausencia de políticas de privacidad son alertas adicionales a tener en cuenta.

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Otra forma de identificar aplicaciones fraudulentas es revisar las opiniones y valoraciones de otros usuarios en las tiendas oficiales. Comentarios negativos recurrentes sobre cobros no autorizados, publicidad intrusiva o fallos frecuentes pueden indicar la presencia de software malicioso.