Economía
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Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en agosto 2026

Ya están disponibles las fechas de acreditación de las distintas prestaciones y los valores actualizados tras el incremento por movilidad y el bono extraordinario para quienes perciben la mínima. El pago se distribuye en fechas diferentes, según el beneficio y el documento

ANSES publicó el calendario de pagos de agosto con las fechas de cobro para jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)
ANSES publicó el calendario de pagos de agosto con las fechas de cobro para jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones universales, familiares y el resto de las prestaciones que administra el organismo.

La entidad, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dispuso un incremento del 1,89% para todos los haberes y asignaciones, en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. Además, quienes perciben haberes mínimos reciben un bono extraordinario de $70.000, lo que modifica el monto final de distintas prestaciones.

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A continuación, el detalle del calendario de pagos de ANSES para agosto de 2026 y los importes correspondientes a cada beneficio.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto

Montos agosto 2026:

El haber mínimo asciende a $419.775,93. Quienes perciben ese ingreso reciben además un bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto total alcanza $489.775,93.

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Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto

Montos agosto 2026:

Quienes superan el haber mínimo cobran el importe correspondiente con el incremento del 1,89%. Además, reciben un bono proporcional hasta completar $489.775,93, de acuerdo con lo informado por ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Montos agosto 2026:

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez ascienden a $293.843,15. Con el bono extraordinario de $70.000, el monto total llega a $363.843,15.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto

Montos agosto 2026:

La Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $150.848 por hijo.

La AUH por Hijo con Discapacidad alcanza $491.173.

La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubica en $75.433.

Primer plano de una mujer embarazada sentada en una mesa de madera, escribiendo en un cuaderno abierto con documentos de ANSES a su alrededor.
El monto de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) asciende a $150.848 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto

Montos agosto 2026:

El monto de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) asciende a $150.848.

El pago mensual en mano corresponde al 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se liquida una vez que se acreditan los controles sanitarios y los requisitos establecidos por ANSES.

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Montos agosto 2026:

La Asignación Familiar por Prenatal mantiene los valores actualizados según el rango de ingresos del grupo familiar.

Para el primer rango de ingresos, el monto asciende a $75.433.

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: del 11 de agosto al 11 de septiembre.

Montos agosto 2026:

El importe de la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia, de acuerdo con el régimen laboral correspondiente.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: del 11 de agosto al 11 de septiembre.

Montos agosto 2026:

Las asignaciones de pago único también se actualizan por la movilidad aplicada durante agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de agosto al 11 de septiembre.

Montos agosto 2026:

Las Asignaciones Familiares para titulares de Pensiones No Contributivas mantienen los valores previstos para cada tipo de prestación y situación familiar, de acuerdo con la normativa vigente.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Montos agosto 2026:

El monto de la Prestación por Desempleo depende del salario promedio del trabajador y de la cantidad de meses con aportes registrados, de acuerdo con el régimen vigente. ANSES no informó un valor único para esta prestación.

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