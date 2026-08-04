El Gobierno replicó a Quintela tras la amenaza de expropiaciones si el peronismo vuelve al poder: “Les dice a los argentinos ‘queremos que sigan pobres’”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, calificó hoy de “dinosaurio” al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras las declaraciones del mandatario riojano en las que amenazó con expropiar y nacionalizar activos si el peronismo retorna al poder en Argentina. “Es de la prehistoria”, sostuvo.

“Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”, había afirmado Quintela en una entrevista con El Destape, donde también anticipó que un eventual gobierno opositor revisaría todas las medidas adoptadas por el presidente Javier Milei. El gobernador riojano añadió que sus palabras apuntaban a desalentar a los inversores que confían en la gestión actual: “Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado”.

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Santilli no tardó en responder. El jefe de Gabinete señaló en Radio Rivadavia que ese tipo de declaraciones equivalen a decirles a los argentinos que “queremos que sigan siendo pobres”, y las enmarcó en un retroceso respecto del cambio cultural que, a su entender, ya se consolidó en la sociedad. “Es de los dinosaurios, digamos”, remató, al ser consultado sobre las palabras del mandatario riojano.

El funcionario también defendió la agenda legislativa del Gobierno, en particular la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y se mostró optimista sobre los votos en el Congreso. “Yo estoy convencido de que sí, no por un tema de negociación, sino por lo que creen”, afirmó, en referencia al respaldo de distintos bloques. Santilli mencionó que mantiene contacto semanal con la senadora Patricia Bullrich y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y que percibe un cambio de época en la dirigencia política.

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Para respaldar ese diagnóstico, el jefe de Gabinete recurrió a los datos de pobreza: señaló que el gobierno anterior dejó al 57% de la población en esa condición, con el 68% de los niños en situación de pobreza y el 20% en indigencia. “Hoy estamos en el 21, falta un montón. Pero en chicos en la pobreza hoy estamos en el 42, y en indigencia en el seis”, enumeró, aunque aclaró que esas cifras siguen siendo elevadas para un país como Argentina.

Las declaraciones de Santilli se producen en un momento de tensión legislativa. El Senado tiene previsto retomar el jueves 6 de agosto el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que flexibiliza las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. La iniciativa no cuenta con los votos asegurados en la Cámara alta, y el senador riojano Fernando Rejal ya advirtió: “Nos pueden comprar la frontera”.

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Las palabras de Quintela también se inscriben en su estrategia de posicionamiento de cara a las elecciones de 2027. El gobernador riojano busca articular la unidad peronista, aunque ese proyecto enfrenta divisiones internas: el gobernador bonaerense Axel Kicillof declinó asistir al encuentro que Quintela organizó el 31 de julio en La Rioja, mientras que el diputado Máximo Kirchner sí estuvo presente y marcó el contraste desde el escenario.

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