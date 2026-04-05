¿De verdad no hace falta un título para triunfar? El mito de Silicon Valley ante la realidad del empleo actual

Las cifras oficiales contradicen la visión de que el título universitario ha perdido valor. EFE/EPA/Jefe del Departamento de Justicia Gunther

La narrativa popularizada por algunas figuras de Silicon Valley sostiene que el título universitario ha dejado de ser necesario para acceder a un buen empleo. Sin embargo, los datos de organismos como Eurostat y la Encuesta de Población Activa (EPA) en España muestran otra realidad: la formación académica sigue siendo clave para mejorar la empleabilidad y reducir el riesgo de desempleo.

Aunque el mercado laboral está en permanente transformación y surgen nuevas demandas, la universidad mantiene un papel relevante, especialmente al analizar las diferencias entre quienes cuentan con estudios superiores y quienes no los tienen.

Empleabilidad universitaria y tasas de paro o desempleo en España y Europa

Las cifras oficiales contradicen la visión de que el título universitario ha perdido valor. En España, la tasa de paro entre universitarios se sitúa en el 5,7%, una proporción considerablemente menor que el 24,5% registrado entre quienes no finalizaron la educación primaria. Incluso quienes completaron la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) enfrentan un desempleo del 11,5%, lo que evidencia una brecha notable respecto a los graduados universitarios.

La narrativa popularizada por algunas figuras de Silicon Valley sostiene que el título universitario ha dejado de ser necesario para acceder a un buen empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A escala europea, los datos de Eurostat refuerzan este contraste. Solamente el 4% de los ciudadanos con educación superior están desempleados, mientras que la proporción se incrementa drásticamente en los grupos sin formación básica.

Pese a este panorama favorable para los titulados, España destaca por presentar una de las tasas más elevadas de desempleo universitario en el continente, únicamente superada por Turquía y Grecia.

Estos datos permiten afirmar que, en el escenario laboral actual, poseer un título universitario representa una ventaja clara en el acceso al empleo y en la estabilidad profesional. La formación académica sigue funcionando como un filtro esencial para muchas oportunidades laborales, contradiciendo así las opiniones de ciertos referentes tecnológicos.

La combinación de formación superior y habilidades blandas se ha convertido en la fórmula preferida por los empleadores para valorar a sus candidatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la edad y la experiencia profesional en la inserción laboral

La ventaja estadística de los universitarios no es homogénea en todos los tramos de edad. El grupo de jóvenes entre 20 y 24 años enfrenta una tasa de paro del 16,3%, reflejando las dificultades inherentes a la transición entre los estudios y el primer empleo formal.

Esta cifra disminuye de forma significativa en los años siguientes: entre quienes tienen de 25 a 29 años, el desempleo baja al 9,1%, y en los mayores de 30 años queda por debajo del 5%.

Esta evolución sugiere que la universidad proporciona una base útil para el acceso inicial al mercado laboral, pero la experiencia profesional es el factor que consolida la empleabilidad a largo plazo. El recorrido laboral, la acumulación de competencias prácticas y la adaptación a los entornos de trabajo reales son elementos que permiten a los titulados consolidar su posición y reducir la vulnerabilidad ante el desempleo.

En Europa, solo el 4% de las personas con educación superior están desempleadas, una cifra mucho menor que la de quienes no tienen estudios básicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Formación universitaria frente al relato tecnológico

Las declaraciones de figuras como Mark Zuckerberg y otros líderes tecnológicos han influido en el imaginario colectivo, difundiendo la idea de que los títulos universitarios han perdido protagonismo en el acceso al empleo.

Sin embargo, el análisis de los datos muestra que esta visión es parcial y no corresponde con la realidad que enfrentan millones de trabajadores en Europa y España.

El relato de Silicon Valley puede tener más peso en sectores altamente innovadores o en proyectos empresariales particulares, pero en la mayoría del mercado laboral, la universidad sigue siendo un elemento diferenciador. En este sentido, la estadística ofrece una imagen matizada: si bien existen caminos alternativos al universitario, estos no constituyen la norma para la mayoría de la población activa.

Las tasas de paro más bajas entre quienes poseen formación superior demuestran que, en términos generales, el título universitario sigue siendo relevante como mecanismo de acceso y protección frente al desempleo.

La combinación de formación superior y habilidades blandas se ha convertido en la fórmula preferida por los empleadores para valorar a sus candidatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habilidades blandas y nuevas exigencias del mercado laboral

El mercado laboral actual exige competencias adicionales a la formación académica tradicional. La Guía Hays del Mercado Laboral 2025 señala que el 63% de las empresas españolas concede mayor importancia a las llamadas habilidades blandas. Entre estas destacan la adaptabilidad, el trabajo en equipo y la capacidad de comunicación efectiva.

Este cambio implica que, aunque el título universitario conserve su valor, ya no es suficiente por sí solo. Las empresas buscan profesionales que, además de conocimientos técnicos, demuestren capacidades personales que les permitan integrarse y desenvolverse eficazmente en entornos cambiantes.

Por tanto, la universidad actúa como base académica sobre la cual se deben construir otras competencias. La combinación de formación superior y habilidades blandas se ha convertido en la fórmula preferida por los empleadores para valorar a sus candidatos, un aspecto que no siempre queda reflejado en las estadísticas, pero que tiene un peso creciente en los procesos de selección.