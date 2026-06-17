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Steam regala tres juegos por tiempo limitado: cómo descargar gratis Tell Me Why, The Red Lantern y Dead by Daylight

La plataforma de Valve ofrece una aventura narrativa, un roguelite de supervivencia en Alaska y el clásico del terror asimétrico multijugador sin ningún costo

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Estos juegos de Steam son gratuitos por tiempo limitado. (Steam)

Steam regala tres juegos por tiempo limitado: Tell Me Why, The Red Lantern y Dead by Daylight. Estos títulos se suman este mes a la lista de títulos que la plataforma ofrece sin costo para que los jugadores los reclamen y conserven.

Tell Me Why, desarrollado por DONTNOD Entertainment, el estudio detrás de la saga Life is Strange y publicado por Xbox Game Studios, es una aventura narrativa con decisiones de impacto.

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The Red Lantern, del estudio independiente Timberline Studio, es un roguelite de supervivencia y trineo de perros ambientado en Alaska con reseñas positivas los usuarios en Steam. Dead by Daylight, de Behaviour Interactive, es el referente del terror asimétrico multijugador, con una década de actualizaciones y crossovers con franquicias como Halloween, Stranger Things y Resident Evil.

Un hombre joven con chaqueta vaquera y sudadera gris, brazos extendidos y mirando hacia arriba, con una mujer y un camión al fondo entre árboles
Tell me Why sigue la historia de dos hermanos con poderes. (Steam)

Cómo descargar los tres juegos gratis

El proceso es el mismo para los tres títulos. Hay que ingresar a Steam, desde la aplicación de escritorio o desde el navegador en store.steampowered.com, buscar el juego por su nombre y en la página del producto, seleccionar el botón “Añadir a la cuenta”.

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No se requiere método de pago. Una vez completado ese paso, el juego queda vinculado de forma permanente al perfil, independientemente de cuándo se descargue o se juegue.

Las fechas límite varían:

  • Tell Me Why está disponible hasta el 1 de julio de 2026.
  • The Red Lantern, hasta el 18 de junio.
  • Dead by Daylight tiene activa su ventana de juego gratuito (modalidad “Play for Free”) hasta el 22 de junio.

Conviene revisar la página de cada título para confirmar el estado exacto de la promoción antes de reclamarla.

Captura de pantalla del videojuego Dead by Daylight, donde una criatura de múltiples extremidades ataca a una figura humana con heridas en el pecho, en un entorno futurista
En el popular videojuego de terror multijugador Dead by Daylight, los usuarios deben escoger a qué bando pertenecer. (Steam)

De qué trata Tell Me Why

Desarrollado por DONTNOD y lanzado en agosto de 2020, Tell Me Why es una aventura narrativa dividida en tres capítulos. Los jugadores siguen a los gemelos Tyler y Alyson Ronan, quienes se reúnen tras años de separación y utilizan el vínculo sobrenatural que comparten para reconstruir los recuerdos de una infancia marcada por el misterio.

Ambientado en una pequeña localidad de Alaska, el juego propone decisiones que afectan la relación entre los protagonistas y el desenlace de la historia. Acumula una aprobación del 80% entre casi 8.000 reseñas en Steam y aborda con profundidad temas como la identidad y la memoria.

En qué consiste The Red Lantern

The Red Lantern es un juego narrativo de supervivencia y trineo de perros desarrollado por Timberline Studio y publicado por Kepler Interactive. El jugador encarna a la Musher, una mujer que toma la impulsiva decisión de comenzar una nueva vida en Alaska junto a un equipo de cinco perros de trineo.

El objetivo es encontrar el camino a casa a través de la naturaleza salvaje, gestionando recursos, cazando para alimentar a los perros y aprendiendo de cada fracaso. Con mecánicas roguelite, cada partida genera un recorrido distinto y permite descubrir las historias individuales de cada animal. La crítica especializada destacó sus paisajes nevados y la calidad de la animación canina.

Captura de pantalla del videojuego The Red Lantern mostrando una escena de trineo de perros en un bosque nevado con cielo rosado y árboles invernales
The Red Lantern es un roguelite. (Steam)

Qué es Dead by Daylight

Dead by Daylight es un juego de terror asimétrico multijugador en el que cinco jugadores se enfrentan en cada partida: cuatro supervivientes contra un asesino. Los supervivientes deben reparar cinco generadores dispersos por el mapa para activar las salidas y escapar, mientras el asesino los persigue para sacrificarlos en ganchos rituales ante una entidad maligna.

Los supervivientes juegan en tercera persona y los asesinos en primera, lo que crea una asimetría de información que define la tensión de cada enfrentamiento. Lanzado en junio de 2016 por Behaviour Interactive, el juego acumula diez años de contenido con personajes y escenarios basados en franquicias del cine de terror.

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