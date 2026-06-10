Acindar volverá a parar parte de su producción por la caída de ventas

La planta de Villa Constitución, Santa Fe, frenará la producción de la acería durante la próxima semana

En medio de un escenario todavía adverso para la industria siderúrgica, con niveles de producción que se ubican 40% por debajo de los alcanzados hasta 2023, afectados por la crisis del sector de la construcción y la industria, Acindar volverá a paralizar los hornos de la acería que tiene en Villa Constitución, Santa Fe, para ajustar la producción a los actuales niveles de demanda.

Lo hará la semana próxima, en coincidencia con el feriado del lunes 15 de junio, y la producción del principal insumo de la cadena estará frenada hasta el jueves inclusive. Ya el viernes los hornos volverán a encenderse.

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La decisión apunta a evitar tener niveles de stocks demasiado elevados, con los costos que ello implica. En este caso, entre enero y mayo se acumularon aproximadamente 10.000 toneladas de más -a razón de 2.000 por mes- que hoy sobran. La empresa había hecho cálculos de la demanda que preveían tener y las ventas finalmente fueron algo menores.

Unas 200 personas estarán con vacaciones adelantadas o francos compensatorios por los cuatro días que los hornos estarán apagados

La acería no fabrica el producto final, sino que produce el acero líquido y luego las palanquillas (bloques semiterminados de acero) que después se transforman en distintos productos mediante laminación. Por el momento, sólo estará paralizada la acería, aunque en e último tiempo también ha habido otras instalaciones del grupo que tuvieron ajustes productivos.

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El gremio ya tomó conocimiento de esta situación pero lo entiende como parte del proceso de adecuación a las nuevas condiciones del mercado, que si bien no sigue cayendo, está estancado. La estimación para este año es que Acindar producirá 860.000 toneladas, de las cuales 120.000 se estiman irán a exportación y el resto a la plaza doméstica. Pero ese volumen, similar al del 2025, está lejos del 1,1 millón que la siderúrgica producía hasta el 2023.

¿Qué pasará con los trabajadores de la acería? Hoy la empresa cuenta con 2.200 empleados propios y 1.300 contratistas. Pero ése es el número total, es decir, los que trabajan en todas las instalaciones de Acindar de Villa Constitución (la acería, la planta de reducción directa, los dos trenes de laminación y la planta de alambre), de San Nicolás (dos trenes de laminación que fabrican perfiles), de Rosario (plantas terminadoras) y de Buenos Aires, en La Tablada, donde elaboran alambres industriales. Puntualmente en la acería, son alrededor de 200 operarios (80 por turno).

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Por estos días que los hornos estarán apagados, la empresa adelantará vacaciones en algunos casos y otorgará francos compensatorios.

Búsqueda de eficiencia y productividad

Como muchas empresas industriales, Acindar también está trabajando intensamente para mejorar la eficiencia y la productividad, en un contexto de fuerte caída de ventas y de mayor competencia. El objetivo de la empresa es trabajar para aumentar las exportaciones, ya que consideran que están en condiciones de competir para venderle productos de acero a países de la región.

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Para ello, están realizando distintas inversiones, en energías renovables, para poder reducir el costo y la huella de carbono de la electricidad que consume su producción siderúrgica. Algunos mercados, como el europeo, son altamente exigentes en esta materia. Por otro lado, Acindar invertirá USD 80 millones en el puerto de Villa Constitución para mejorar las instalaciones y aumentar la productividad.

Para la empresa, hoy existe una gran oportunidad para ampliar las ventas al exterior, aunque los reclamos al Gobierno para que nivele la cancha nunca faltan. Bajar más impuestos y equiparar normas que otros países tienen para garantizar la seguridad en los productos siderúrgicos son dos de los pedidos que desde el sector se le viene haciendo a las autoridades en los últimos meses.

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Otra apuesta es el avance de la tecnología y la necesidad de ir adecuando los procesos productivos y al propio personal cada vez más a la nueva realidad.