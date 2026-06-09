El RPG de vampiros en el que cada decisión tuya será clave para la historia: así es Vampire The Masquerade

Este es el tráiler de anuncio oficial del videojuego 'Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers'. El video inicia con pantallas en negro y el logo del título, seguido por un aviso de que contiene material en desarrollo. Posteriormente, se muestra una interfaz de personalización de personaje con opciones como cuerpo, cara, cabello y accesorios, exhibiendo un avatar masculino. El tráiler finaliza con la imagen del título del juego, una figura oscura y los logos de Steam, Glyphos, Kwalee Gaming y White Wolf.

Los vampiros siempre son un tématica que funciona en le mundo de los videojuegos y recientemente se anunció un nuevo juego para este género: Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers.

Flyos, estudio con experiencia previa en juegos de mesa, será el encargado de desarrollar este nuevo RPG narrativo, que por ahora no tiene fecha confirmada, pero sí muchos de sus detalles se revelaron, prometiendo ser una versión oscura y llena de intrigas políticas y secretos.

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Cómo es este RPG de vampiros

Lejos de apostar por la acción tradicional, Eternal Whispers se presenta como un juego de rol donde el combate no ocupa un lugar central. En su lugar, las conversaciones, la deducción y la toma de decisiones serán las herramientas principales del jugador.

El entorno está inspirado en el Mundo de Tinieblas, un universo conocido por su atmósfera gótica y su ambigüedad moral, donde cada elección puede desencadenar alianzas, traiciones y consecuencias duraderas.

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Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers fue anunciado como un nuevo RPG narrativo de vampiros desarrollado por Flyos.

La narrativa se apoya fuertemente en la interacción entre personajes y la investigación de misterios. Los jugadores asumirán el papel de Gabe, un vampiro que despierta tras décadas de letargo sin recuerdos claros de su pasado.

La búsqueda de respuestas llevará a Gabe a recorrer las calles de Montreal, acompañado por Sam, un thin-blood que será tanto guía como aliado. La historia parte de la premisa de descubrir quién fue el responsable de convertir a Gabe en vampiro, pero pronto se expande hacia una conspiración vinculada al Templo de los Susurros Eternos, una catedral subterránea dedicada a una fe prohibida.

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La ciudad de Montreal se presenta como un personaje más dentro de Eternal Whispers. El juego está ambientado veinte años después de los eventos de la expansión Montreal by Night, situando la acción en una urbe decadente, plagada de clanes vampíricos enfrentados y marcada por una oscuridad omnipresente.

Cómo será el impacto de las decisiones y el rol

Uno de los elementos más distintivos de Eternal Whispers es el peso que se otorga a las decisiones del jugador. Cada conversación, acto de violencia o manipulación y cada alianza o traición modifican la relación con los personajes y el rumbo de la historia. Las consecuencias pueden abrir o cerrar caminos, revelando verdades ocultas o generando nuevas amenazas.

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La investigación en Eternal Whispers se expande hacia una conspiración ligada al Templo de los Susurros Eternos, una catedral subterránea de fe prohibida.

El juego incorpora un sistema de habilidades dividido en atributos sociales, mentales y físicos, que pueden desarrollarse a medida que avanza la aventura. Hay 15 habilidades mejorables y la resolución de eventos clave depende de tiradas de dados, en un claro guiño a los juegos de rol de mesa.

Además, los objetos y consumibles permiten aumentar las posibilidades de éxito en situaciones críticas, completando un cuadro donde la estrategia y la preparación son fundamentales.

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Entre las opciones más exigentes para los jugadores se encuentra el denominado Modo Muerte Final, que introduce consecuencias permanentes, elevando el desafío para quienes buscan una experiencia donde el riesgo y la tensión sean constantes.

Inspiración en Disco Elysium y el legado de Flyos

La influencia de Disco Elysium se hace notar tanto en la estructura de las misiones como en la estética visual. Eternal Whispers renuncia al mundo abierto y opta por misiones independientes que pueden durar entre noventa minutos y dos horas. Tras cada investigación, los usuarios regresarán a un refugio seguro, que servirá como base de operaciones y lugar para planificar los siguientes pasos.

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El juego se ambienta en el Mundo de Tinieblas, donde la ambigüedad moral define alianzas, traiciones y consecuencias duraderas.

El desarrollo está a cargo de un equipo híbrido, con experiencia tanto en el diseño de juegos de mesa como en la creación de videojuegos. Este bagaje se refleja en la profundidad de los sistemas de rol y en la forma artesanal en que se ha construido la narrativa.

Flyos, responsable del éxito del juego de mesa Vampire: The Masquerade – Chapters, traslada su conocimiento del universo vampírico a una propuesta digital que busca satisfacer tanto a los seguidores de la saga como a quienes se acercan por primera vez a este tipo de experiencias.

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