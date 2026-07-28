Honduras importará 80 megavatios de energía desde Nicaragua y Panamá tras aprobación legislativa

Las autoridades de la ENEE aclararon que la ratificación corresponde a contratos ya autorizados el año pasado y que debían volver al Congreso de Honduras para mantener su vigencia. (FOTO:Congreso Nacional de Honduras)

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El Congreso de Honduras aprobó recientemente la ratificación de dos contratos de suministro eléctrico para que la ENEE compre 80 megavatios en el Mercado Eléctrico Regional. Los acuerdos contemplan 30 megavatios de una empresa de Nicaragua y 50 de una compañía con operaciones en Panamá.

Durante la sesión legislativa, los diputados respaldaron los convenios para adquirir 30 megavatios a Edenisa Energy Trading S.A. de C.V. de Nicaragua y 50 megavatios a Pan-Am Generating Limited S.A. de C.V., con operaciones en Panamá.

Las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) aclararon ante el pleno que no se trata de nuevas negociaciones, sino de la ratificación de contratos que ya habían sido autorizados el año pasado. Explicaron que, tras concluir el período presidencial anterior, la legislación establece que deben volver a ser sometidos a consideración del Congreso Nacional para mantener su vigencia.

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De acuerdo con la información presentada, el contrato con la empresa nicaragüense fue suscrito el 15 de diciembre de 2025, mientras que el acuerdo con la compañía panameña fue firmado el 22 de diciembre del mismo año.

Respaldo y ratificación de contratos

El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, indicó que este procedimiento forma parte del funcionamiento habitual del Mercado Eléctrico Regional (MER), en el que los países centroamericanos realizan procesos de adjudicación y contratación para el intercambio transfronterizo de energía, con el propósito de garantizar el suministro cuando las condiciones del mercado resultan favorables.

Durante la discusión legislativa también participaron representantes de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), quienes señalaron que ambos contratos están respaldados por el marco jurídico que regula las operaciones del mercado regional. También sostuvieron que las condiciones económicas de estas compras representan una alternativa competitiva para el país.

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La CREE sostuvo que los contratos de suministro eléctrico están respaldados por el marco jurídico del Mercado Eléctrico Regional y ofrecen una alternativa competitiva para Honduras.

Uno de los principales puntos expuestos durante el debate fue el costo de la energía que será adquirida. El parlamentario nacionalista Mario Pérez manifestó que el precio pactado ronda los ocho centavos de dólar por kilovatio hora, cifra que, según indicó, resulta inferior a algunos valores registrados en el mercado nacional, donde el costo puede alcanzar hasta 16 centavos por kilovatio hora.

El funcionario también consideró que Honduras debe continuar impulsando una transición hacia fuentes de generación más limpias y competitivas, con menos dependencia de plantas que operan con combustibles derivados del petróleo, como el diésel y el búnker.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Milton Puerto, afirmó que las condiciones obtenidas en estos contratos ofrecen ventajas para el sistema eléctrico nacional.

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Cuestionan los contratos

Desde la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), el diputado Germán Altamirano coincidió en que los valores establecidos en ambos acuerdos son competitivos y pueden contribuir a mejorar las condiciones de abastecimiento de energía para Honduras.

La ENEE adquirirá 30 megavatios a Edenisa Energy Trading S.A. de C.V. de Nicaragua y 50 megavatios a Pan-Am Generating Limited S.A. de C.V., con operaciones en Panamá.

Durante el análisis de los dictámenes también surgieron cuestionamientos relacionados con la transparencia de la información presentada. El diputado del Partido Liberal Alejandro Canelas señaló que los documentos sometidos a discusión no incluían los montos específicos de los contratos, lo que, a su criterio, dificultaba una evaluación completa por parte de los congresistas.

Ante esa observación, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, instruyó incorporar una ficha técnica que detalle la información financiera y los principales aspectos de los contratos, con el objetivo de brindar mayor claridad durante el proceso legislativo.

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La ratificación de estos acuerdos permitirá a la ENEE continuar adquiriendo energía dentro del MER, un esquema que busca aprovechar la disponibilidad de generación entre los países centroamericanos para fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico y acceder a opciones de suministro bajo esas condiciones.