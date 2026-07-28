Según un politólogo de Brasil, las críticas de Javier Milei son funcionales a la campaña de Lula da Silva

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"Esto, en el fondo, es una crisis entre gobiernos, no entre sociedades“, afirmó el politólogo brasileño Oliver Stuenkel, de la Fundação Getulio Vargas (FGV), al analizar el choque diplomático desatado tras la visita del presidente argentino Javier Milei a São Paulo, donde el 25 de julio llamó “presidiario” y “ladrón” a su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en un acto de respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

En diálogo con Infobae a las 9, Stuenkel describió el vínculo entre ambos países como una historia de integración profunda que excede lo comercial, más allá de las rivalidades ideológicas. “Dos rivales en los años ochenta que se aproximaron y hoy tienen sociedades muy conectadas. No solamente una relación comercial, es un proyecto de integración muy profunda en todos los niveles”, señaló.

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En esta línea, el analista subrayó que América del Sur es la región de menor riesgo geopolítico del mundo, condición posible en buena medida gracias al rol de Argentina y Brasil como principales economías del bloque. A su vez, remarcó que inversores brasileños reconocieron que la tensión política complica la ampliación de la relación bilateral, pero descartaron un daño económico a corto plazo.

El episodio que desató la crisis ocurrió el sábado 25 de julio, cuando Milei viajó a São Paulo para el acto de proclamación del Partido Liberal (PL) que lanzó la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, para las elecciones de octubre. Ante los militantes, el mandatario argentino se refirió a Lula como “presidiario” y “ladrón”, alertó sobre un supuesto "riesgo Lula" en los mercados financieros y llamó “basura calva” al juez del Tribunal Supremo Federal (TSF), Alexandre de Moraes.

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La Cancillería brasileña calificó los dichos de “extremadamente graves e inaceptables” y sostuvo que no existe precedente de un jefe de Estado extranjero que, en suelo brasileño, ataque al presidente y a las instituciones democráticas del país.

La respuesta formal fue el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, llamado a consultas, y la convocatoria del representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para exigir explicaciones. Stuenkel advirtió que la presencia del canciller argentino junto a Milei en el acto del PL agravó el escenario: “Si fuera solamente Milei es como un: bueno, es su proyecto personal. Pero estuvo con el jefe de la diplomacia argentina. Esto dificulta el trabajo típico de los diplomáticos, que es preservar algo cuando los presidentes usan una retórica un poco más radical”, precisó.

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Lula respondió con un gesto de desdén. Cuando la prensa le pidió una valoración sobre los insultos, el presidente brasileño ironizó: “¿Quién es ese tipo?”, mientras aguardaba en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores la llegada del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, adoptó un tono más directo en una entrevista con la emisora Radio Jornal de Pernambuco, al calificar a Milei de “payaso” y afirmar que “el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta”.

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Stuenkel atribuyó el comentario de Durigan, en parte, a su propia posición dentro del PT. El ministro asumió la cartera de Hacienda tras la salida de Fernando Haddad y “aún está ganando la confianza del núcleo del partido”, lo que pudo haber influido en su decisión de reaccionar con esa contundencia ante un electorado muy afín a Lula.

La postura dominante en el gobierno brasileño fue, no obstante, la de contener el conflicto. Tanto Itamaraty como el empresariado se pronunciaron a favor de la calma, en un momento que Stuenkel describió como “teóricamente excelente” para la relación bilateral: Brasil impulsa la ratificación del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea (UE) y mantiene negociaciones paralelas con Canadá y Singapur. “Existe claramente una estrategia brasileña de no intensificar en este momento este conflicto”, señaló el politólogo.

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En el plano electoral, la lectura dentro del entorno de Lula fue opuesta a la alarma. Asesores del presidente brasileño le confirmaron a Stuenkel que los ataques de Milei son vistos como un activo de campaña: “Esto está excelente. Las imágenes de Milei junto con Flavio durante la campaña nos dan bastante material para hablar del tema que queremos, que es soberanía”, le dijeron.

La narrativa que el Partido de los Trabajadores (PT) busca instalar -indicó el analista- es la de una elección entre dos caminos: la defensa de la soberanía frente a la injerencia de actores externos —Donald Trump, Milei, Benjamin Netanyahu— en los asuntos internos de Brasil. “Cada minuto que estamos hablando de eso no estamos hablando de otros problemas, como seguridad pública”, apuntó Stuenkel, en referencia a los temas que Flávio Bolsonaro debería priorizar en los debates.

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Stuenkel también cuestionó el beneficio real del viaje para las aspiraciones del candidato del PL. A su juicio, el objetivo principal de Milei pudo haber sido proyectarse ante Trump como el referente del movimiento conservador en América Latina y ganar posición como interlocutor privilegiado de Washington en la región. “Es muy difícil argumentar que la visita ayuda de hecho a Flávio Bolsonaro”, sostuvo.

El analista enmarcó el episodio en una tendencia más amplia: el alineamiento ideológico transfronterizo entre presidentes —Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa, Trump— como nuevo factor de la política regional. Una dinámica que, advirtió, puede complicar la cooperación entre gobiernos de distinto signo sin generar necesariamente beneficios concretos, dado que las relaciones internacionales dependen más de intereses geopolíticos y económicos que de afinidades ideológicas.

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