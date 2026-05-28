Un ingeniero de Google es acusado de ganar más de 1,2 millones de dólares usando información confidencial en apuestas online

Ingeniero de Google aprovechó información privilegiada para ganar apuestas en linea.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un ingeniero de Google de utilizar información interna confidencial de la compañía para obtener más de 1,2 millones de dólares mediante apuestas realizadas en la plataforma de predicciones Polymarket.

Las autoridades identificaron al acusado como Michele Spagnuolo, un ciudadano italiano de 36 años que reside en Suiza y que trabajaba como ingeniero de software vinculado a proyectos de seguridad e inteligencia artificial dentro de Alphabet, la empresa matriz de Google.

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Según la acusación presentada por la fiscalía federal de Nueva York, Spagnuolo habría aprovechado datos sensibles sobre tendencias y desarrollos internos de Google para realizar operaciones en mercados de predicción entre octubre y diciembre de 2025.

Ingeniero de Google usó información de la empresa para hacer apuestas online. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el crecimiento de las plataformas de apuestas basadas en eventos futuros y las dudas sobre el posible uso de información privilegiada dentro de estos sistemas.

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El ingeniero habría usado una cuenta llamada “AlphaRaccoon”

De acuerdo con el comunicado del fiscal de distrito de Nueva York, Jay Clayton, Spagnuolo creó una cuenta en Polymarket bajo el nombre de usuario “AlphaRaccoon”.

A través de ese perfil, el ingeniero habría apostado aproximadamente 2,75 millones de dólares en distintos mercados relacionados con información sensible vinculada a Google.

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Las autoridades sostienen que las operaciones generaron ganancias superiores a 1,2 millones de dólares gracias al acceso privilegiado que tenía el acusado dentro de la empresa tecnológica.

James C. Barnacle Jr., subdirector del Federal Bureau of Investigation, señaló que Spagnuolo tenía acceso a “tendencias confidenciales” dentro de Google y que presuntamente explotó esa información para obtener beneficios económicos.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que el ingeniero de Google ganó 1,2 millones de dólares con la información privilegiada que tenía. REUTERS/Danielle Villasana

Los cargos incluyen fraude y lavado de dinero

El Departamento de Justicia imputó a Spagnuolo por varios delitos federales.

Entre ellos figuran:

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Violación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos

Fraude electrónico

Lavado de dinero

En conjunto, los cargos podrían representar hasta 50 años de prisión.

“Las acusaciones de hoy refuerzan un mensaje que viene de hace décadas: los directivos de las empresas no pueden utilizar información comercial confidencial para obtener beneficios en nuestros mercados”, afirmó el fiscal Jay Clayton en el comunicado oficial.

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El caso aumenta la presión sobre los mercados de predicción

La investigación aparece en un contexto de creciente presión política y regulatoria sobre plataformas como Polymarket y Kalshi.

Estos servicios permiten a los usuarios apostar dinero sobre eventos futuros relacionados con política, deportes, economía, entretenimiento o tecnología.

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Polymarket permite apostar dinero en predicciones sobre diferentes eventos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sus defensores sostienen que funcionan como mercados de información y análisis predictivo, mientras que críticos y legisladores afirman que pueden facilitar prácticas similares al uso de información privilegiada en mercados financieros tradicionales.

En los últimos meses, distintos congresistas estadounidenses impulsaron proyectos para endurecer la regulación de estas plataformas.

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Minnesota prohibirá totalmente estos mercados

El debate regulatorio se intensificó luego de que el estado de Minnesota anunciara una prohibición total de los mercados de predicción, medida que entrará en vigor en agosto.

Además, legisladores como el senador Adam Schiff y el senador John Curtis promovieron iniciativas para limitar este tipo de plataformas mediante proyectos de ley federales.

Una de las propuestas más comentadas es la denominada “Ley de Prohibición de los Mercados de Predicción como Juego”.

Polymarket es una empresa que promueve el juego predicctivo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Polymarket y Kalshi aseguran tener controles

Tanto Polymarket como Kalshi afirmaron públicamente que implementaron medidas para reducir el riesgo de uso de información privilegiada.

Entre sus mecanismos se incluyen restricciones preventivas para determinadas apuestas vinculadas con políticos, deportistas u otros actores con acceso directo a información sensible.

Sin embargo, los críticos consideran que estos controles siguen siendo insuficientes frente al rápido crecimiento del sector y el enorme volumen de dinero que circula en estas plataformas.

La IA y los datos internos aumentan las preocupaciones

El caso también pone el foco sobre el acceso que muchos empleados tecnológicos poseen a enormes volúmenes de información estratégica.

Empleados tecnológicos pueden aprovechar la información privilegiada que tienen para apostar en juegos predictivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un perfil de LinkedIn asociado al acusado, Spagnuolo trabajaba en infraestructura vinculada al despliegue de agentes de inteligencia artificial dentro de Alphabet.

A medida que compañías tecnológicas desarrollan sistemas cada vez más complejos basados en IA y grandes bases de datos, aumentan también las preocupaciones sobre cómo puede utilizarse internamente esa información.

La investigación contra el ingeniero de Google podría convertirse en uno de los primeros casos emblemáticos que conectan inteligencia artificial, datos corporativos y mercados de predicción digitales dentro del nuevo escenario regulatorio tecnológico de Estados Unidos.