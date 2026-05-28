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Tener WhatsApp Plus te costará 2,99 dólares: así son las funciones premium que trae Meta

El servicio de suscripción también estará disponible en Instagram y Facebook, aunque costará 3,99 dólares

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Meta lanza oficialmente WhatsApp Plus, Instagram Plus y Facebook Plus con planes de suscripción globales para personalización y control de usuarios.
Meta lanza oficialmente WhatsApp Plus, Instagram Plus y Facebook Plus con planes de suscripción globales para personalización y control de usuarios.

Las redes sociales de Meta cambian y ahora será posible tener funciones premium con el lanzamiento de WhatsApp Plus, Instagram Plus y Facebook Plus, suscripciones de pago que darán más personalización y control a los usuarios sobre sus perfiles.

La compañía dirigida por Mark Zuckerberg quiere que aquellos que dedican más tiempo a estas plataformas tengan herramientas como modificar los chats, prolongar el tiempo de duración de las historias, destacar contenido y tener un contactos más cercanos. Además de ampliar su apuesta por la IA con el servicio Meta One.

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Qué ofrecen los nuevos planes de WhatsApp, Instagram y Facebook

Las suscripciones Plus ya están disponibles a nivel global para los usuarios de Instagram, Facebook y WhatsApp. El costo mensual es de 3,99 dólares para Instagram y Facebook, mientras que WhatsApp Plus se puede contratar por 2,99 dólares.

El acceso a estos planes se realiza directamente desde las aplicaciones, donde los usuarios pueden encontrar la opción de suscribirse a Plus y comenzar a disfrutar de los beneficios premium. No es necesario abandonar la plataforma ni crear cuentas nuevas, lo que facilita la adopción para los interesados.

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Las suscripciones Meta Plus refuerzan la oferta de servicios premium con beneficios exclusivos en WhatsApp, Facebook e Instagram a precios accesibles.
Las suscripciones Meta Plus refuerzan la oferta de servicios premium con beneficios exclusivos en WhatsApp, Facebook e Instagram a precios accesibles.

Cuáles serán los beneficios exclusivos de WhatsApp Plus

La suscripción de WhatsApp Plus está enfocada en la personalización y la mejora de la mensajería instantánea. Entre los beneficios más destacados se encuentran la posibilidad de enviar stickers premium, cambiar el tema de la aplicación, seleccionar entre una colección de catorce iconos distintos para la app y acceder a una biblioteca de diez tonos de llamada premium.

Además, los suscriptores pueden fijar hasta 20 chats en la parte superior de su lista, una función especialmente útil para quienes gestionan muchas conversaciones a diario.

Otra característica exclusiva es la opción de personalizar listas de chats y acceder a nuevos paquetes de stickers, elementos que permiten a los usuarios diferenciarse visualmente y adaptar la aplicación a sus preferencias.

WhatsApp Plus no modifica el funcionamiento básico de la app ni limita ninguna función para los usuarios que no estén suscritos. Es decir, quienes no deseen pagar seguirán disfrutando de la experiencia estándar de WhatsApp sin restricciones.

WhatsApp Plus permite personalizar temas, enviar stickers premium, elegir entre catorce iconos y fijar hasta 20 chats prioritarios en la aplicación. (WABetaInfo)
WhatsApp Plus permite personalizar temas, enviar stickers premium, elegir entre catorce iconos y fijar hasta 20 chats prioritarios en la aplicación. (WABetaInfo)

Qué se podrá hacer con Instagram Plus

Instagram Plus está orientado a quienes desean explotar al máximo las posibilidades de la red social visual. Incluye herramientas exclusivas para la gestión y promoción de historias, como el modo de vista previa, la creación de listas de audiencia más allá del círculo de “mejores amigos”, y la capacidad de alargar la duración de las historias por encima de las 24 horas.

Los suscriptores pueden también destacar una historia a la semana para mejorar su alcance y utilizar super reacciones animadas.

Además, la suscripción permite personalizar el perfil con fuentes distintas, elegir entre varios iconos para la app, y acceder a funciones de organización avanzadas, como el anclaje de publicaciones y la búsqueda entre los espectadores de una historia.

Qué es Facebook Plus

Facebook Plus ofrece un conjunto de ventajas similar al de Instagram Plus, pero adaptado al ecosistema de la red social. Entre sus funciones exclusivas se encuentran reacciones avanzadas, un mayor grado de personalización de perfiles, la posibilidad de anclar publicaciones y nuevas opciones para destacar contenidos.

Los usuarios de Facebook Plus acceden a reacciones avanzadas, personalización de perfiles, anclaje de publicaciones y estadísticas detalladas de interacción.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los usuarios de Facebook Plus acceden a reacciones avanzadas, personalización de perfiles, anclaje de publicaciones y estadísticas detalladas de interacción.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El objetivo es brindar a los usuarios herramientas para que su presencia y publicaciones tengan un mayor impacto y visibilidad.

El acceso a estadísticas detalladas sobre el alcance de las publicaciones y la interacción de la audiencia es otro de los beneficios que Meta ha incorporado en Facebook Plus.

Cómo acceder a las suscripciones Plus de Meta

El proceso para activar cualquiera de las suscripciones Plus es sencillo. Los usuarios deben ingresar a la configuración de la aplicación correspondiente y buscar la sección de suscripciones o “Plus”.

Allí, podrán ver el precio, los detalles de los beneficios y la opción para suscribirse de manera mensual. El pago se gestiona desde las tiendas de aplicaciones (App Store o Google Play).

Meta One representa la siguiente generación de planes premium con Meta AI, dirigido a empresas, creadores y usuarios avanzados de redes sociales. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
Meta One representa la siguiente generación de planes premium con Meta AI, dirigido a empresas, creadores y usuarios avanzados de redes sociales. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Esto es Meta One: la suscripción que engloba todo

La compañía ha anunciado la prueba de Meta One, una nueva categoría de planes pensados para usuarios avanzados, creadores, empresas y quienes deseen aprovechar funciones premium basadas en inteligencia artificial.

Meta One incluirá varias modalidades, como Meta One Plus y Meta One Premium, orientadas a multiplicar la capacidad de procesamiento de Meta AI y a ofrecer herramientas exclusivas para la creación de contenido, análisis de audiencia y gestión avanzada de perfiles en todas las plataformas del grupo.

Los precios iniciales para Meta One Plus y Meta One Premium serán de 7,99 dólares y 19,99 dólares al mes, respectivamente, aunque estas cifras pueden variar según el mercado y las funcionalidades añadidas en el futuro.

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