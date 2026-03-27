iOS 26.4 estrena modo antirrobo activado por automáticamente en el iPhone

Apple ha implementado diversas barreras para dificultar el uso de iPhones robados. (Composición Infobae: Europa Press / Imagen Ilustrativa)

Con la llegada de iOS 26.4, todos los usuarios de iPhone cuentan automáticamente con una nueva capa de seguridad: el modo antirrobo activado por defecto. Esta función, pensada para dificultar el uso y la reventa de dispositivos sustraídos, fortalece la protección del teléfono y de los datos personales, haciendo que el iPhone resulte inútil para los ladrones.

Cómo funciona el modo antirrobo de iOS 26.4 y qué cambia para los usuarios

La principal novedad de iOS 26.4 es que el modo antirrobo ahora viene activado de serie. Esto supone que, desde el momento en que se actualiza el sistema operativo, el iPhone ya está protegido sin que el usuario tenga que modificar ninguna configuración.

Esta medida está diseñada para evitar que un ladrón, tras obtener el código de seguridad del dispositivo, pueda cerrar sesión en la cuenta de Apple y bloquear el acceso del propietario legítimo.

La principal novedad de iOS 26.4 es que el modo antirrobo ahora viene activado de serie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la función activa, acciones críticas como cerrar la sesión de iCloud, desactivar “Buscar mi iPhone” o modificar otros ajustes esenciales solo pueden ejecutarse si el usuario es reconocido mediante Face ID.

El simple conocimiento del código de seguridad ya no es suficiente. Esto refuerza la seguridad y asegura que, en caso de robo, las posibilidades del delincuente de tomar control del dispositivo sean prácticamente nulas.

El modo antirrobo se encuentra en el menú Ajustes, bajo la sección Privacidad y seguridad, apartado Protección en caso de robo. Si bien se puede desactivar manualmente, la recomendación general es mantenerlo siempre activo para asegurar el resguardo tanto del hardware como de la información almacenada en el iPhone.

Con la función activa, acciones como desactivar “Buscar mi iPhone” o modificar otros ajustes esenciales solo pueden ejecutarse si el usuario es reconocido mediante Face ID. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic/Aly Song)

De esta forma, el usuario obtiene tiempo extra para bloquear el terminal y proteger sus datos antes de que el ladrón intente acceder a funciones sensibles. El teléfono, aunque siga en manos ajenas, no podrá utilizarse ni venderse como un dispositivo funcional.

Estrategias de Apple para frenar el robo y la reventa de iPhone

Durante los últimos años, Apple ha implementado diversas barreras para dificultar el uso de iPhones robados. Si bien no existe un sistema físico para evitar el robo, la compañía endurece progresivamente los mecanismos de protección digital, desincentivando el delito al convertir los dispositivos sustraídos en objetos sin valor operativo.

Una de las medidas más efectivas introducidas en versiones anteriores de iOS es el sistema de vinculación de componentes. Desde hace dos años, piezas clave como la batería o la pantalla están identificadas y asociadas de fábrica a cada terminal.

Otra gran novedad son los nuevos emojis, exclusivos de iOS 26.4. (Imagen ilustrativa)

Esto significa que, en caso de que un ladrón desmonte el teléfono para vender sus partes, no podrá instalar dichos componentes en otro iPhone sin que el sistema los rechace.

Solo los reparadores autorizados —ya sean técnicos de Apple Store, centros certificados o usuarios con el kit oficial de reparación— pueden llevar a cabo el reemplazo y la validación de piezas. El proceso requiere herramientas específicas y una recalibración que conecta el componente nuevo al identificador original del dispositivo.

La combinación de este sistema de autenticación de piezas con el modo antirrobo de iOS 26.4 termina por cerrar prácticamente todas las vías de aprovechamiento tras un robo, reforzando el mensaje de que sustraer un iPhone ya no resulta una opción rentable para los delincuentes.

Uno de los cambios más destacados que trae iOS 26.4 se encuentra en Apple Music, que ahora ofrece un diseño renovado. (Reuters)

Privacidad, protección y experiencia de usuario en iPhone con iOS 26.4

El refuerzo de la seguridad en iOS 26.4 responde a la necesidad de salvaguardar no solo el dispositivo, sino la información personal del usuario. Con el modo antirrobo activado, los datos alojados en el iPhone permanecen inaccesibles incluso en situaciones donde el ladrón logre el código de acceso.

Los usuarios actualizados a la nueva versión pueden confiar en que su información y su dispositivo están protegidos por defecto, sin necesidad de configurar manualmente complejos sistemas de seguridad.

Quienes deseen modificar la configuración pueden hacerlo desde el menú correspondiente, aunque la recomendación sigue siendo mantener el modo antirrobo activo para maximizar la protección en caso de pérdida o robo del teléfono.