Feministas exigen justicia por más de 108 femicidios registrados en Honduras

Colectivos feministas realizaron un plantón en Tegucigalpa para exigir avances en las investigaciones de femicidios en Honduras durante 2026. fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador

Colectivos feministas en Honduras realizaron este miércoles un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir avances en las investigaciones de femicidios y muertes violentas de mujeres.

Las organizaciones denunciaron que en 2026 se contabilizan más de 108 casos y reclamaron medidas de prevención, protección y sanción. La protesta fue pacífica.

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Desde temprano, integrantes de organizaciones feministas se concentraron en las afueras del Poder Judicial con pancartas y consignas dirigidas a las autoridades.

Según dijeron durante la manifestación, el reclamo apuntó a que el sistema de justicia acelere los expedientes y garantice resultados en los casos.

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Las manifestantes sostuvieron que el registro de más de 108 muertes violentas de mujeres y femicidios en lo que va del año muestra fallas en la respuesta estatal. Plantearon que la cifra se relaciona con demoras en investigar y con la falta de sanciones, lo que, a su juicio, alimenta la impunidad.

Reclamos por investigaciones

Durante el plantón, las organizaciones pidieron que las investigaciones por femicidio avancen con celeridad y que los responsables enfrenten procesos transparentes. También reclamaron que se evite la revictimización de las familias durante las diligencias y en el trato institucional.

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Las participantes señalaron que la violencia contra las mujeres aparece en distintos ámbitos, desde el hogar hasta espacios públicos, y que en varios casos deriva en asesinatos. En esa línea, atribuyeron parte del problema a expedientes con avances limitados y a respuestas que, según afirmaron, no llegan a tiempo cuando existen denuncias previas.

Demandan mecanismos de protección

El reclamo incluyó la falta de políticas públicas para prevenir la violencia de género y el pedido de fortalecer los mecanismos de protección para mujeres en riesgo. De acuerdo con las organizaciones, hay casos de víctimas que denunciaron situaciones de violencia y no recibieron una respuesta estatal oportuna.

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Imagen de archivo. Una mujer sostiene un cartel con una foto de la activista ambiental indígena hondureña Berta Cáceres asesinada, durante una protesta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer frente a la fiscalía en REUTERS / Jorge Cabrera

También recordaron que, según colectivos de derechos humanos, la violencia contra las mujeres en Honduras se vincula con desigualdad y discriminación, con patrones que incluyen violencia doméstica, agresiones sexuales y femicidios. En la protesta, indicaron que el impacto alcanza a familias y comunidades, y que crece la desconfianza en las instituciones.

Emergencia por violencia de género

Según el monitoreo de organizaciones de mujeres, los femicidios y muertes violentas se mantienen en niveles altos, con reportes que ubican los casos como un hecho casi diario en distintas zonas del país. Ese seguimiento, afirmaron, sustenta los llamados a declarar una emergencia nacional por violencia de género.

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Personas cargan hoy, un ataúd con uno de los cuerpos de las tres mujeres asesinadas, en San Pedro Sula (Honduras). EFE/José Valle

El plantón se desarrolló de forma pacífica, con pronunciamientos dirigidos al Estado hondureño, al que responsabilizaron por no garantizar plenamente el derecho a la vida, la seguridad y el acceso a la justicia de las mujeres.

Las organizaciones anticiparon que mantendrán acciones de protesta y acompañamiento a víctimas y familiares hasta que haya resultados en las causas y medidas de prevención y sanción.

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En Honduras, cada cifra de femicidio no es solo un dato estadístico, sino el reflejo de vidas interrumpidas y de un sistema que, según las organizaciones feministas, sigue sin dar respuestas suficientes frente a la violencia.

En ese contexto, los colectivos advirtieron que la falta de resultados concretos en la investigación y judicialización de estos crímenes profundiza la desconfianza en las instituciones y mantiene abierta una deuda histórica del Estado en materia de prevención, protección y justicia.

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