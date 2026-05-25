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El celular queda a un lado: con las Meta Ray-Ban Display escribe en WhatsApp moviendo los dedos en el aire

Las gafas inteligentes también generan subtítulos en directo al transcribir las llamadas de voz

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Las gafas Ray-Ban Display de Meta permiten escribir mensajes en el aire con tecnología de escritura neuronal y pulsera inteligente.

Meta sigue ampliando las posibilidades de lo que se puede hacer con las Ray-Ban Display, sus gafas de realidad aumentada que cuentan con una pantalla para interactuar en tiempo real. Ahora, el dispositivo permite la escritura a través de la mano, dejando de lado el uso del teléfono.

Enviar mensajes de WhatsApp, será posible gracias a la escritura “neuronal” a través de una pulsera, que detecta el movimiento de los dedos y la mano y es una accesorio clave en el uso de esta tecnología.

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Cómo se podrá escribir con los dedos en el aire gracias a las Ray-Ban Display

La novedad más comentada es la posibilidad de escribir mensajes moviendo los dedos en el aire, sin necesidad de tocar pantalla alguna. Esta función, denominada escritura neuronal, se apoya en la pulsera Meta Neural Band, un accesorio esencial para desbloquear el potencial de las gafas.

Gracias a la tecnología de electromiografía de superficie (sEMG), la pulsera detecta los impulsos eléctricos generados por los músculos del antebrazo al mover los dedos, interpretando estos movimientos como caracteres o acciones.

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La nueva función de Meta Neural Band reconoce movimientos de los dedos y traduce impulsos eléctricos en texto para WhatsApp y otras apps.
La nueva función de Meta Neural Band reconoce movimientos de los dedos y traduce impulsos eléctricos en texto para WhatsApp y otras apps.

Esta capacidad de escribir mensajes con los dedos, sin contacto físico, ya está disponible para todos los usuarios y se extiende a aplicaciones populares como WhatsApp, Messenger, Instagram y las apps de mensajería nativas de Android e iOS.

Así, el usuario puede redactar textos en tiempo real desde la pantalla integrada en las lentes, empleando superficies tan cotidianas como una mesa, la palma de la mano o el muslo. El envío de los mensajes se realiza mediante un gesto de pellizco, también reconocido por la pulsera.

Qué otras funciones tiene las gafas Ray-Ban Display de Meta

  • Grabación de pantalla y experiencia multimedia compartida

Otra función es la grabación de pantalla (Display Recording), que posibilita la creación de vídeos en los que se integran tanto lo que el usuario ve a través de la pantalla de las gafas como el entorno captado por sus cámaras y el audio ambiental.

La grabación de pantalla en Ray-Ban Display integra vídeo, entorno captado por cámaras y audio ambiental en tiempo real.
La grabación de pantalla en Ray-Ban Display integra vídeo, entorno captado por cámaras y audio ambiental en tiempo real.
  • Información en tiempo real y accesibilidad mejorada

Meta ha añadido nuevas funciones para el acceso a la información y la accesibilidad. Los subtítulos en directo ahora funcionan durante llamadas de voz en WhatsApp, Messenger e Instagram Direct, transcribiendo en tiempo real lo que dice el interlocutor directamente en el visor de las gafas.

Esta mejora facilita la comunicación para personas con dificultades auditivas y amplía las capacidades de las gafas como herramienta inclusiva.

Además, la función de indicaciones de navegación a pie se ha expandido y cubre ya todo Estados Unidos y ciudades internacionales como Londres, París y Roma, permitiendo a los usuarios recibir instrucciones de ruta desde la pantalla integrada sin apartar la vista del camino.

  • Widgets y acceso rápido a servicios

La actualización incorpora nuevos widgets, entre ellos Weather, Stocks, Calendar y Reminders, que amplían las posibilidades de consultar información relevante de un vistazo, directamente desde las gafas.

Meta impulsa su ecosistema abriendo la plataforma de Ray-Ban Display a desarrolladores externos y facilitando la creación de aplicaciones web. (REUTERS/Carlos Barria)
Meta impulsa su ecosistema abriendo la plataforma de Ray-Ban Display a desarrolladores externos y facilitando la creación de aplicaciones web. (REUTERS/Carlos Barria)

También se ha habilitado el acceso rápido a Spotify y la visualización de Instagram Reels, permitiendo reproducir música y ver vídeos sin necesidad de desbloquear el teléfono, lo que refuerza la autonomía del dispositivo respecto al móvil.

Cómo Meta espera que su dispositivo mejore

Una de las apuestas estratégicas de Meta es la apertura de la plataforma a desarrolladores externos. A través de un Developer Preview, los creadores pueden diseñar aplicaciones ligeras para las Ray-Ban Display utilizando tecnologías web estándar como HTML, CSS y JavaScript, desplegándolas directamente desde una URL, sin pasar por una tienda de aplicaciones tradicional.

Meta también ha lanzado el Wearables Device Access Toolkit, que facilita la extensión de aplicaciones móviles existentes a la pantalla de las gafas, añadiendo elementos como texto, imágenes, botones, listas y reproducción de vídeo. Este movimiento busca consolidar un ecosistema de aplicaciones propio y robusto, similar al que experimentaron iOS y Android en sus primeros años.

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