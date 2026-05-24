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Trucos para ahorrar usando la lavadora: qué hora del día es la más recomendada

Programar ciclos entre la medianoche y la mañana, o durante fines de semana, permite aprovechar precios más bajos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Usar la lavadora en horas valle reduce el costo del kWh en casa

El incremento sostenido en el precio de la electricidad ha convertido el ahorro luz en una prioridad para muchos hogares. En este contexto, la lavadora, uno de los electrodomésticos con mayor demanda de energía, puede convertirse en aliada del bolsillo si se utiliza en los momentos adecuados del día.

El uso inteligente de este aparato, junto con la adopción de ciertos hábitos, puede marcar la diferencia en la factura mensual de electricidad.

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Con la llegada de tarifas eléctricas diferenciadas por franjas horarias, ajustar las rutinas domésticas y aprovechar los horarios menos costosos para lavar la ropa es una de las estrategias más efectivas. Así, se puede mantener la comodidad y la calidad del lavado sin sacrificar el ahorro.

Una mano saca una camiseta blanca de algodón, ligeramente húmeda, de una lavadora de carga frontal. El tambor de acero inoxidable tiene gotas de agua.
Las horas punta encarecen el lavado entre semana con precios más altos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funcionan las franjas horarias de la electricidad?

Las compañías eléctricas segmentan el día en tres bloques principales: horas punta, horas llano y horas valle. Esta estructura busca distribuir la demanda eléctrica y ofrecer precios más competitivos a quienes adaptan su consumo a los momentos de menor demanda.

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  • Horas punta: Son los periodos más caros, comprendidos entre las 10:00 y las 14:00, y entre las 18:00 y las 22:00 de lunes a viernes. Utilizar la lavadora en estos momentos aumenta el gasto, ya que el precio del kWh es más alto.
  • Horas llano: Ofrecen un coste intermedio, y se extienden entre las 08:00 y las 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00.
  • Horas valle: Son las más económicas, de 00:00 a 08:00. Durante fines de semana y festivos, todas las horas se consideran valle, brindando más flexibilidad para programar lavados sin preocuparse por tarifas elevadas.

Consejos para ahorrar energía al usar la lavadora

El ahorro no depende solo del horario, también del modelo de lavadora y de los hábitos de uso. Aquí algunos consejos prácticos para optimizar el consumo:

Lavar con agua fría

El calentamiento del agua representa una parte significativa del consumo energético. Siempre que sea posible, elige programas de lavado en frío, especialmente para ropa poco sucia.

Mujer joven arrodillada ajusta el dial de una lavadora blanca de carga frontal, con un cesto de ropa en el suelo y estantes con productos.
Lavar con agua fría recorta el consumo porque evita calentar el agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar ciclos largos

Si la ropa no presenta manchas difíciles, utiliza ciclos cortos y ecológicos. Estos programas consumen menos energía y agua, reduciendo el impacto en la factura.

Llenar la lavadora

Aprovechar la capacidad máxima de carga antes de poner en marcha la lavadora es fundamental. Las cargas pequeñas suponen un uso ineficiente de energía.

Mantenimiento periódico

Limpiar los filtros y las zonas ocultas garantiza la eficiencia del electrodoméstico y prolonga su vida útil. Un aparato en buen estado consume menos electricidad.

Tecnología inteligente

Muchas lavadoras modernas permiten programar el inicio del ciclo mediante aplicaciones móviles, facilitando su uso en horas valle aunque no estés en casa.

Electrodomésticos eficientes: una inversión rentable

La elección del modelo de lavadora influye directamente en el gasto energético. Las lavadoras con etiquetas de eficiencia energética A o B consumen menos electricidad y agua, lo que se traduce en un ahorro significativo a largo plazo.

Vista de un lavadero con lavadora y secadora blancas apiladas, gabinetes de madera clara, un fregadero negro, una ventana y un jarrón con flores.
Los ciclos ecológicos y cortos bajan el gasto cuando no hay manchas difíciles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnologías como EcoBubble permiten lavar con agua fría sin perder eficacia, y las funciones de autodosificación ajustan la cantidad de detergente y suavizante, optimizando recursos.

Los motores Digital Inverter, al ser más silenciosos, permiten utilizar la lavadora por la noche sin perturbar el descanso. La combinación de eficiencia energética, programación inteligente y mantenimiento adecuado puede reducir considerablemente el gasto mensual.

¿Cuál es la mejor hora para usar la lavadora y ahorrar?

El horario más recomendado para usar la lavadora y maximizar el ahorro es durante las horas valle, especialmente por las noches y los fines de semana. Ajustar las rutinas para aprovechar estas franjas permite acceder a tarifas más bajas y al mismo tiempo aliviar la presión sobre la red eléctrica.

Planificar el uso de los electrodomésticos, invertir en modelos eficientes y adoptar hábitos de consumo responsable son claves para reducir el coste eléctrico mensual. Un pequeño cambio en la rutina diaria puede tener un gran impacto en el bolsillo y contribuir a la sostenibilidad del hogar y del planeta. La lavadora, bien utilizada, deja de ser una fuente de gasto para convertirse en una herramienta de ahorro.

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