El CEO de Nvidia advirtió que la IA no reemplazará a los ingenieros, los mantendrá más ocupados que nunca

Jensen Huang lidera una de las compañías que encabezan el desarrollo de hardware para soportar el avance de la tecnología. (Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

En un contexto de muchas dudas por el avance de la inteligencia artificial (IA), Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, aseguró que el impacto de esta tecnología no será el desplazamiento de los profesionales, sino una transformación en la naturaleza de sus tareas.

Según dijo Huang en una entrevista con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la IA no eliminará el empleo de los ingenieros, sino que incrementará su nivel de actividad y exigencia laboral.

PUBLICIDAD

En la entrevista, el director de Nvidia abordó los temores que suscita la adopción acelerada de la IA en diversas disciplinas, desde las ciencias hasta las humanidades.

Todos los sectores y labores serán impactadas por la inteligencia artificial, según Huang y otros líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huang explicó que la realidad podría distar de los escenarios de reemplazo total que tanto preocupan a algunos sectores, y subrayó que la experiencia reciente en industrias como la radiología ofrece claves para entender el futuro de otras profesiones técnicas.

PUBLICIDAD

Por qué el avance de la IA no significa el fin para los ingenieros

Huang expuso que la ansiedad alrededor de la inteligencia artificial es en parte, una confusión entre los conceptos de tarea y trabajo. El directivo explicó que la IA puede automatizar tareas específicas dentro de una profesión, pero no elimina la necesidad del trabajo humano en su totalidad.

“No cabe duda de que la IA afectará los trabajos y profesiones de todos, ya que las tareas que realizamos mejorarán drásticamente. Algunos empleos quedarán obsoletos. Se crearán nuevos empleos. Y todos los empleos cambiarán”, sostuvo Huang.

PUBLICIDAD

En campos como la radiología siguen siendo útil el juicio humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ilustrar esta idea, el CEO recordó el caso de la radiología. Hace siete u ocho años, un referente mundial en IA predijo que la automatización acabaría con la industria radiológica en menos de un lustro.

Sin embargo, Huang explicó que, en la actualidad, todas las plataformas de radiología han adoptado la IA y, lejos de desaparecer, el número de radiólogos ha aumentado. El motivo: la tarea de estudiar imágenes se automatizó, pero el trabajo clave de diagnóstico y análisis se mantiene como una labor humana insustituible.

PUBLICIDAD

Cómo ha cambiado el trabajo de los ingenieros en Nvidia, según su CEO

La automatización de tareas ha tenido un impacto positivo en la productividad de los ingenieros de Nvidia. “Yo he dotado de inteligencia artificial a todos mis ingenieros de software, de hardware y a todos los ingenieros en general. El cien por cien de Nvidia cuenta con asistencia de IA, programadores de IA, y están más ocupados que nunca”, afirmó Huang.

Todos los ingenieros de Nvidia reciben ayuda de asistentes de inteligencia artificial. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta asistencia tecnológica permite que los profesionales dediquen menos tiempo a procesos repetitivos y enfoquen sus esfuerzos en problemas complejos, creatividad y desarrollo de soluciones originales.

PUBLICIDAD

La experiencia de Nvidia refleja que la IA puede ser una herramienta que amplía las capacidades de los ingenieros, en lugar de suponer una amenaza directa a su permanencia laboral.

Qué papel juega la diferencia entre tareas y trabajo en la era de la IA

Huang subrayó la importancia de distinguir entre tarea y trabajo para comprender el verdadero alcance de la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Utilizó el caso de los analistas financieros: la tarea de manipular hojas de cálculo puede automatizarse, pero el trabajo de asesorar clientes, analizar mercados y tomar decisiones estratégicas sigue requiriendo juicio humano.

Jensen Huang es optimista sobre el papel que tendrá la IA en diferentes planos de la sociedad. (Foto: REUTERS/Ann Wang/)

Asimismo, el CEO insistió en que la IA transforma la forma en que se realizan ciertas actividades, pero no reemplaza el valor añadido que aportan los profesionales en aspectos como la creatividad, el pensamiento crítico y la toma de decisiones.

PUBLICIDAD

Cuál sugerencia hace Jensen Huang a quienes temen por su empleo

El directivo de Nvidia motivó a los trabajadores de todos los sectores a experimentar con la inteligencia artificial antes de asumir que representa una amenaza para su futuro laboral. “Antes de decidir que la IA es algo que les preocupa o les asusta, que la exploren. Que la usen”, aconsejó Huang.

Incluso en las humanidades, donde la percepción suele ser más pesimista, Huang compartió su experiencia personal: su velocidad de escritura aumentó gracias a la IA, aunque la calidad y la voz siguen dependiendo del pensamiento y el gusto humano.

PUBLICIDAD