El auge de la inteligencia artificial redefine la creatividad infantil y preocupa a los padres por sus efectos a futuro

El 35 % de los adultos teme que la inteligencia artificial limite el pensamiento independiente de los niños, superando el 22 % de preocupación entre los propios chicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En plena expansión de la inteligencia artificial, cada vez más padres temen que la tecnología afecte el pensamiento autónomo y la capacidad de imaginación de sus hijos. Una encuesta encargada por The Crayola Company y realizada por Talker Research entre 2.000 familias reveló que el 73% de los adultos considera que la creatividad es hoy más importante que nunca para los niños.

El estudio también mostró una marcada diferencia generacional: mientras el 35% de los padres cree que la IA puede reducir el pensamiento independiente, solo el 22% de los chicos comparte esa preocupación.

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En ese mismo relevamiento, el 30% de los padres dijo temer que la IA compita con sus hijos en el mercado laboral y el 21% de los chicos expresó la misma preocupación. La encuesta midió percepciones sobre inteligencia artificial, educación y empleo, y apuntó a las diferencias entre cómo ven la tecnología los adultos y cómo la interpretan los chicos.

El estudio también relevó qué condiciones, según los niños, sostienen el impulso creativo. Los chicos dijeron sentirse más motivados cuando las familias trabajan en equipo (65 %) y cuando los padres reconocen el esfuerzo invertido en un proyecto (46 %), dos variables que el sondeo asoció con el hábito de crear en casa.

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Qué muestra la encuesta sobre creatividad, IA y hábitos de los chicos

Una cuarta parte de los menores ya utiliza herramientas de inteligencia artificial generativa para realizar trabajos escolares, según un informe de Internet Matters (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato central del relevamiento fue la percepción adulta de que la creatividad ganará peso como competencia en un escenario donde la IA ocupa tareas que antes se atribuían solo a humanos. En la encuesta, el 73% de los padres indicó que esa habilidad es ahora más esencial para sus hijos, y el 35% sostuvo que la IA puede afectar la capacidad de los chicos de pensar por sí mismos.

La distancia con lo que expresaron los chicos se repitió en el resto de las respuestas. Solo el 22 % consideró que la IA podría perjudicar su pensamiento creativo, un contraste que reforzó la idea de una brecha generacional en la lectura de los riesgos.

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La preocupación por el futuro laboral también expuso esa diferencia. En la encuesta, el 30% de los padres dijo temer que la IA compita con sus hijos por empleos en el futuro, mientras que el 21% de los niños manifestó el mismo temor.

Además, el trabajo incluyó indicadores de vínculo con las creaciones físicas. Cuando los niños hacen algo con sus propias manos, el estudio reportó que son un 46% más propensos a conservarlo y un 68% más propensos a exhibirlo en casa.

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En la misma línea, el 48% dijo preferir regalar artículos hechos a mano, un indicador que el sondeo vinculó con la valoración del proceso.

Qué aportan otras fuentes sobre IA, escuela y protección de la infancia

El 30 % de los padres expresa temor a que la inteligencia artificial compita con sus hijos en el mercado laboral futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de esa encuesta, un estudio publicado el 24 de febrero de 2026 por Pew Research Center relevó usos y percepciones sobre chatbots en hogares con adolescentes en Estados Unidos.

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El centro encuestó en línea a 1.458 adolescentes y a sus padres entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre de 2025, con reclutamiento a través del panel de Ipsos KnowledgePanel.

El informe registró una brecha entre adultos y adolescentes: el 51% de los padres afirmó que su hijo usa chatbots, mientras que el 64% de los adolescentes dijo que los usa. También midió conversaciones familiares: “poco más de la mitad” de los padres dijo que habla del tema con su hijo y “alrededor de cuatro de cada 10” afirmó que no tuvo esas charlas.

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Sobre “usos aceptables”, cerca de ocho de cada 10 padres se mostró de acuerdo con que sus hijos utilicen chatbots para buscar información. Con mayorías menores, aceptaron usos como entretenimiento, crear o editar imágenes o videos y resumir materiales; y “aproximadamente seis de cada 10” avaló el uso para ayuda escolar.

El estudio marcó un límite en el plano personal: menos de un tercio de los padres aprobó conversaciones casuales con un chatbot y el 18% dijo que estaría conforme con que lo use para apoyo emocional o consejos, el único uso en el que una mayoría expresó rechazo.

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