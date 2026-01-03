Tecno

Jeff Bezos revela el trabajo que la IA no podrá reemplazar en 2026

El fundador de Amazon afirmó que la creatividad humana sigue siendo clave para el progreso tecnológico, incluso cuando la IA asume cada vez más tareas

Guardar
Jeff Bezos habló sobre el
Jeff Bezos habló sobre el impacto de la IA en el trabajo.

En un contexto de creciente incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, Jeff Bezos, fundador de Amazon, afirmó que existe un perfil profesional que la IA no podrá reemplazar en el corto ni en el mediano plazo: el de las personas con capacidad de inventar.

La declaración fue realizada durante su participación en la Italian Tech Week 2025, en Turín, y se suma a un debate global marcado por proyecciones que anticipan transformaciones profundas en el mercado laboral a partir de la automatización.

Las palabras de Bezos llegan en un momento clave. Según el informe Future of Jobs 2025 del Foro Económico Mundial (FEM), en la próxima década se crearán alrededor de 170 millones de nuevos puestos de trabajo, pero una cifra similar podría desaparecer como consecuencia directa de la automatización y el uso extendido de inteligencia artificial, especialmente en tareas administrativas y empleos de nivel inicial.

Para Jeff Bezos la invención
Para Jeff Bezos la invención e imaginación humana son irremplazables. (Photo by Chandan Khanna / AFP)

Otras proyecciones refuerzan este escenario. Bloomberg estima que la IA podría asumir más del 50% de las tareas que hoy realizan analistas de investigación de mercado y representantes de ventas. En la misma línea, el Foro Económico Mundial señaló que solo en Estados Unidos cerca de 50 millones de empleos podrían verse impactados, ya sea por la eliminación de escalones tradicionales de ingreso al mercado laboral o por la automatización de funciones que antes requerían habilidades especializadas.

La visión de Bezos sobre el “trabajador del futuro”

Frente a este panorama, Bezos planteó una diferencia clara entre lo que las máquinas pueden optimizar y aquello que, al menos por ahora, permanece exclusivamente en manos humanas. Para el empresario, la capacidad de inventar —entendida como la habilidad de imaginar soluciones nuevas y construir lo que aún no existe— es el rasgo que seguirá siendo irremplazable. “El progreso depende de quienes se animan a crear cosas nuevas”, sostuvo durante su exposición.

El fundador de Amazon explicó que la inventiva va más allá de mejorar procesos existentes: implica cuestionar lo establecido y asumir riesgos. En su visión, esa mentalidad fue clave para transformar a Amazon de una pequeña librería en línea en una de las empresas más influyentes del mundo. Según Bezos, la IA puede acelerar tareas, analizar datos y ejecutar decisiones, pero no reemplazar la chispa creativa que da origen a ideas disruptivas.

Para Jeff Bezos, la IA
Para Jeff Bezos, la IA solo reemplazará tareas repetitivas y administrativas. (Photo by Chandan Khanna / AFP)

Una lección aprendida fuera del mundo corporativo

Bezos respaldó su postura con una experiencia personal de su juventud. Recordó un verano en el rancho familiar de Texas, donde junto a su abuelo intentó reparar un bulldozer sin ayuda profesional. El desafío los obligó a diseñar y construir una grúa improvisada para extraer la transmisión del vehículo. “Nos llevó todo un verano”, relató.

Ese episodio, según explicó, fue determinante para entender el valor de la creatividad práctica, la resolución de problemas y la perseverancia. Son habilidades que, en su opinión, no se adquieren únicamente en entornos académicos, pero que resultan fundamentales para innovar y enfrentar situaciones complejas, tanto en la vida cotidiana como en los negocios.

El perfil inventor y la cultura empresarial

Bezos se define a sí mismo como “inventor por naturaleza” y aseguró que busca activamente ese rasgo en los procesos de selección de personal. Contó que, al entrevistar candidatos, suele pedir ejemplos concretos de algo que hayan inventado o creado desde cero. Para él, este tipo de profesionales son los que mantienen viva la experimentación dentro de las organizaciones y permiten que las empresas se adapten a cambios tecnológicos acelerados.

Jeff Bezos aseguró que cuando
Jeff Bezos aseguró que cuando hace una entrevista de trabajo suele preguntar si han inventado algo desde cero.

En ese sentido, también recordó una frase que repitió en otras oportunidades: “Me dan más miedo dos jóvenes trabajando en un garaje que los competidores que ya conozco”. La afirmación remite al origen de gigantes tecnológicos como Apple, Google o la propia Amazon, nacidos de ideas disruptivas desarrolladas en entornos modestos.

La paradoja de Amazon y los despidos

Sin embargo, las declaraciones de Bezos conviven con una realidad corporativa compleja. Poco después de difundirse sus dichos, Amazon anunció el despido de 1.800 ingenieros en Estados Unidos, en estados como Nueva York, California, Nueva Jersey y Washington. Según informó CNBC, los recortes globales de la compañía alcanzarían los 14.000 empleados.

La directora de recursos humanos de Amazon, Beth Galetti, explicó que la empresa continuará enfocada en la innovación, pese a los recortes. La decisión generó debate entre analistas, que señalaron la contradicción entre el discurso que exalta la creatividad humana y las medidas de reducción de personal en áreas altamente calificadas.

Temas Relacionados

Jeff BezosIATrabajoLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Steam confirma su calendario de estrenos para enero de 2026: conoce la lista completa

Acción, rol, simulación y supervivencia conviven en los nuevos títulos que llegarán a Steam, reforzando la diversidad de experiencias dentro de la plataforma

Steam confirma su calendario de

Un estudio demuestra que la IA falla al analizar textos presentados como poemas

La investigación demostró que el uso de recursos literarios, como metáforas y rimas, puede desactivar los filtros que normalmente bloquean contenido dañino en los chats de IA

Un estudio demuestra que la

Actualizaciones automáticas de las apps en el celular: cómo activarlas, limitarlas o desactivarlas

Elegir entre actualizar solo por WiFi o también con datos móviles puede marcar una gran diferencia, especialmente para quienes tienen planes limitados

Actualizaciones automáticas de las apps

Google Chrome cambia su modo lectura para Android: el usuario decide cuándo activarlo

La nueva versión 143 del navegador incorpora un acceso fijo al Modo Lectura, lo que garantiza su disponibilidad en cualquier página web

Google Chrome cambia su modo

Así puedes borrar objetos de una foto en iPhone sin usar Apple Intelligence y en solo segundos

Google Fotos se consolida como una de las opciones más simples para borrar elementos sin conocimientos técnicos

Así puedes borrar objetos de
DEPORTES
La polémica que se desató

La polémica que se desató en Uruguay por una figura que se fue libre de Peñarol tras perder la final y firmó en Nacional: “No le debo nada a nadie”

Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

El llamado a medianoche de Gustavo Costas para convencer a uno de los refuerzos que quiere Racing: “Quiero hablar con vos”

El Aston Villa de Dibu Martínez volvió a ganar y sueña con dar pelea por el título de la Premier League

Arrancó el Rally Dakar con una buena actuación de los corredores argentinos

TELESHOW
La sorpresa de Sabrina Rojas

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La tumba de Tutankamón y

La tumba de Tutankamón y la maldición del faraón: qué hay de mito y qué dice la ciencia sobre el hallazgo histórico

La escena de “Volver al Futuro II” que está repleta de guiños, secretos y referencias que pocos notaron

Una Ferrari y el récord mundial por la multa de tránsito más cara de la historia

Dioses, emperadores y numerales: el origen de los nombres en el calendario

Venezuela, en proceso