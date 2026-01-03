Jeff Bezos revela el trabajo que la IA no podrá reemplazar en 2026

Jeff Bezos habló sobre el impacto de la IA en el trabajo.

En un contexto de creciente incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, Jeff Bezos, fundador de Amazon, afirmó que existe un perfil profesional que la IA no podrá reemplazar en el corto ni en el mediano plazo: el de las personas con capacidad de inventar.

La declaración fue realizada durante su participación en la Italian Tech Week 2025, en Turín, y se suma a un debate global marcado por proyecciones que anticipan transformaciones profundas en el mercado laboral a partir de la automatización.

Las palabras de Bezos llegan en un momento clave. Según el informe Future of Jobs 2025 del Foro Económico Mundial (FEM), en la próxima década se crearán alrededor de 170 millones de nuevos puestos de trabajo, pero una cifra similar podría desaparecer como consecuencia directa de la automatización y el uso extendido de inteligencia artificial, especialmente en tareas administrativas y empleos de nivel inicial.

Para Jeff Bezos la invención e imaginación humana son irremplazables. (Photo by Chandan Khanna / AFP)

Otras proyecciones refuerzan este escenario. Bloomberg estima que la IA podría asumir más del 50% de las tareas que hoy realizan analistas de investigación de mercado y representantes de ventas. En la misma línea, el Foro Económico Mundial señaló que solo en Estados Unidos cerca de 50 millones de empleos podrían verse impactados, ya sea por la eliminación de escalones tradicionales de ingreso al mercado laboral o por la automatización de funciones que antes requerían habilidades especializadas.

La visión de Bezos sobre el “trabajador del futuro”

Frente a este panorama, Bezos planteó una diferencia clara entre lo que las máquinas pueden optimizar y aquello que, al menos por ahora, permanece exclusivamente en manos humanas. Para el empresario, la capacidad de inventar —entendida como la habilidad de imaginar soluciones nuevas y construir lo que aún no existe— es el rasgo que seguirá siendo irremplazable. “El progreso depende de quienes se animan a crear cosas nuevas”, sostuvo durante su exposición.

El fundador de Amazon explicó que la inventiva va más allá de mejorar procesos existentes: implica cuestionar lo establecido y asumir riesgos. En su visión, esa mentalidad fue clave para transformar a Amazon de una pequeña librería en línea en una de las empresas más influyentes del mundo. Según Bezos, la IA puede acelerar tareas, analizar datos y ejecutar decisiones, pero no reemplazar la chispa creativa que da origen a ideas disruptivas.

Para Jeff Bezos, la IA solo reemplazará tareas repetitivas y administrativas. (Photo by Chandan Khanna / AFP)

Una lección aprendida fuera del mundo corporativo

Bezos respaldó su postura con una experiencia personal de su juventud. Recordó un verano en el rancho familiar de Texas, donde junto a su abuelo intentó reparar un bulldozer sin ayuda profesional. El desafío los obligó a diseñar y construir una grúa improvisada para extraer la transmisión del vehículo. “Nos llevó todo un verano”, relató.

Ese episodio, según explicó, fue determinante para entender el valor de la creatividad práctica, la resolución de problemas y la perseverancia. Son habilidades que, en su opinión, no se adquieren únicamente en entornos académicos, pero que resultan fundamentales para innovar y enfrentar situaciones complejas, tanto en la vida cotidiana como en los negocios.

El perfil inventor y la cultura empresarial

Bezos se define a sí mismo como “inventor por naturaleza” y aseguró que busca activamente ese rasgo en los procesos de selección de personal. Contó que, al entrevistar candidatos, suele pedir ejemplos concretos de algo que hayan inventado o creado desde cero. Para él, este tipo de profesionales son los que mantienen viva la experimentación dentro de las organizaciones y permiten que las empresas se adapten a cambios tecnológicos acelerados.

Jeff Bezos aseguró que cuando hace una entrevista de trabajo suele preguntar si han inventado algo desde cero.

En ese sentido, también recordó una frase que repitió en otras oportunidades: “Me dan más miedo dos jóvenes trabajando en un garaje que los competidores que ya conozco”. La afirmación remite al origen de gigantes tecnológicos como Apple, Google o la propia Amazon, nacidos de ideas disruptivas desarrolladas en entornos modestos.

La paradoja de Amazon y los despidos

Sin embargo, las declaraciones de Bezos conviven con una realidad corporativa compleja. Poco después de difundirse sus dichos, Amazon anunció el despido de 1.800 ingenieros en Estados Unidos, en estados como Nueva York, California, Nueva Jersey y Washington. Según informó CNBC, los recortes globales de la compañía alcanzarían los 14.000 empleados.

La directora de recursos humanos de Amazon, Beth Galetti, explicó que la empresa continuará enfocada en la innovación, pese a los recortes. La decisión generó debate entre analistas, que señalaron la contradicción entre el discurso que exalta la creatividad humana y las medidas de reducción de personal en áreas altamente calificadas.