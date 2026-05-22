Sergey Brin, cofundador de Google, financia una campaña para eliminar el impuesto a los CEO con sueldos excesivos

Sergey Brin, cofundador de Google, habría apoyado una campaña para crear un impuesto a directores ejecutivos con sueldos considerados excesivos. (Reuters)

Sergey Brin, cofundador de Google, habría respaldado una campaña que lucha en contra de un impuesto dirigido a los directores ejecutivos con salarios considerados excesivos.

Según New York Post, Brin habría donado USD 500.000 a un comité político que busca frenar una medida fiscal local que generó controversia.

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El mismo medio indicó que el empresario tecnológico también habría destinado decenas de millones de dólares a una campaña contra un impuesto estatal a los multimillonarios en California, que se sometería a votación en noviembre.

Sergey Brin frente a los impuesto a los multimillonarios

Brin quedó en el centro del debate en California tras oponerse a un impuesto extraordinario para grandes fortunas. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Sergey Brin, cofundador de Google, quedó en el centro del debate de California por su oposición a un impuesto extraordinario dirigido a las grandes fortunas.

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El empresario cuestionó la iniciativa con un argumento personal: “Hui del socialismo con mi familia en 1979 (…) No quiero que California termine en el mismo lugar”, declaró al trazar un paralelismo entre su historia familiar y lo que interpreta como un giro en la política tributaria del estado.

El eje de la discusión es una propuesta que plantea un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de residentes con activos superiores a USD 1.100 millones.

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El gravamen abarcaría empresas, valores, arte, objetos de colección y propiedad intelectual, y excluiría bienes inmuebles, pensiones y ciertas cuentas de retiro. También prevé aplicación retroactiva a quienes sean residentes al inicio de 2026 y permite fraccionar el pago en hasta cinco años.

Antes del 31 de diciembre del año pasado, Brin mudó su residencia a Lake Tahoe, del lado de Nevada. REUTERS/Brian Snyder

Frente a ese escenario, Brin intensificó su activismo político. En los últimos meses destinó USD 57 millones para combatir la iniciativa, principalmente a través de Building a Better California, una organización sin fines de lucro que él fundó y que, en esta coyuntura, se convirtió en el principal vehículo de oposición.

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Además, según los reportes citados en el artículo, la campaña contraria al impuesto reunió USD 93 millones y buscó impulsar medidas alternativas en la boleta electoral para reducir el respaldo al tributo.

La estrategia incluyó decisiones patrimoniales. Brin trasladó su residencia a la zona de Lake Tahoe del lado de Nevada antes del 31 de diciembre del año pasado y reubicó 15 sociedades de responsabilidad limitada (LLC) fuera de California, con registros en Nevada y Florida.

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Su patrimonio neto fue de USD 255.600 millones, tras subir USD 4.900 millones (1,9%). REUTERS/Carlos Barria/File Photo

De cuánto es la fortuna de Sergey Brin

El patrimonio neto de Sergey Brin se ubicó en US$255.600 millones, después de aumentar US$4.900 millones (1,9%), según la Lista de Multimillonarios en Tiempo Real de Forbes.

Esa cifra lo colocó por detrás de Larry Page, con US$277.000 millones, y de Elon Musk, con US$725.300 millones.

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En el mismo ranking, Jeff Bezos figuró como la cuarta persona más rica del mundo, con US$253.200 millones, mientras que Larry Ellison ocupó el quinto lugar, con un patrimonio neto aproximado de US$251.300 millones.

Brin cofundó Google y tuvo un papel clave en su desarrollo técnico inicial. REUTERS/Daniel Cole

Brin, que posee menos acciones clase C de Alphabet, también estuvo más activo en los últimos años al vender títulos de la compañía y al donar millones en acciones de Alphabet y Tesla para financiar investigaciones sobre la enfermedad de Parkinson.

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Cuál fue el rol de Brin al fundar Google

Sergey Brin fue uno de los dos fundadores de Google y desempeñó un rol central en su origen técnico.

Junto con Larry Page, desarrolló en la Universidad de Stanford un método para ordenar resultados de búsqueda según la relevancia de los enlaces entre páginas, una idea que se convirtió en la base del motor de búsqueda.

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Sergey Brin y Larry Page cofundaron Google. REUTERS/Hannah McKay/File Photo

En la etapa inicial, Brin se enfocó en la ingeniería del producto y en la construcción de la infraestructura que permitió escalar el servicio.

También participó en decisiones clave sobre cómo convertir una investigación académica en una empresa, desde la consolidación del equipo hasta la búsqueda de financiamiento.

Con el crecimiento de la compañía, Brin ocupó cargos ejecutivos y lideró proyectos de innovación dentro del grupo, con énfasis en iniciativas experimentales y desarrollo de nuevas tecnologías, mientras la empresa ampliaba su alcance más allá del buscador.