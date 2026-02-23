Tecno

Sergey Brin, confundador de Google, volvió a trabajar tras jubilarse y revela una verdad incómoda

El cofundador de Google regresó al trabajo tras reconocer que el retiro anticipado lo dejó aburrido y sin propósito, poniendo en debate la importancia de planificar una pensión con sentido

Guardar
Sergey Brin y el mito
Sergey Brin y el mito de la jubilación dorada: por qué el dinero no basta para una vida plena - (AP)

El regreso de Sergey Brin, cofundador de Google, a la vida laboral activa ha puesto el foco en una verdad poco discutida sobre la jubilación temprana: el dinero no garantiza satisfacción ni propósito. Brin, quien dejó Google poco antes de la pandemia para dedicarse a intereses personales, reconoció públicamente durante el centenario de la escuela de ingeniería de Stanford que su retiro fue un error.

De acuerdo con el cofundador de Google, lejos de disfrutar del tiempo libre, se sintió aburrido, menos agudo y carente de sentido de dirección, lo que lo llevó a reincorporarse a Google para liderar proyectos de inteligencia artificial como Gemini.

La historia de Brin resuena con una tendencia creciente entre empresarios y profesionales que, tras alcanzar la independencia financiera y retirarse anticipadamente, descubren que la vida poslaboral no siempre coincide con las expectativas.

Los testimonios de grandes innovadores
Los testimonios de grandes innovadores y hallazgos científicos coinciden en que la felicidad postlaboral depende de mantener la mente activa y comprometerse con nuevos objetivos, más allá del ahorro y las vacaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios han revelado que muchos jubilados, tanto millonarios como asalariados, experimentan desorientación, aburrimiento y una pérdida de propósito tras dejar sus empleos. Esta insatisfacción no es exclusiva de quienes han tenido carreras brillantes; incluso quienes han dedicado décadas a trabajos rutinarios pueden sentirse incómodos y aislados cuando de repente dejan de trabajar.

Por qué puede ser un problema la jubilación temprana

El caso de Brin y los hallazgos de investigaciones recientes cuestionan la idea tradicional de la “jubilación dorada” como un periodo de disfrute pleno y sin obligaciones. Aunque la estabilidad financiera es esencial, el bienestar en la jubilación depende en gran medida de tener actividades significativas y un propósito claro.

La popularidad del movimiento FIRE (Independencia Financiera, Retiro Anticipado) ha impulsado a muchos a ahorrar agresivamente para dejar el trabajo cuanto antes, pero la experiencia de numerosos adeptos muestra que, en la práctica, el exceso de tiempo libre sin proyectos o metas puede resultar abrumador.

Sam Dogen, uno de los referentes del movimiento FIRE, ha compartido cómo la falta de estructura y el sentimiento de improductividad llevaron a varios jubilados anticipados a buscar nuevas formas de empleo o proyectos con sentido.

Jubilación con propósito: la experiencia
Jubilación con propósito: la experiencia de Sergey Brin impulsa a replantear el sentido del retiro laboral

Dogen señaló que pasar de una rutina de 40 horas semanales a una vida sin obligaciones puede provocar aburrimiento y la sensación de no estar aprovechando el tiempo.

La lección central del testimonio de Brin y de otros jubilados insatisfechos es que una buena jubilación no se basa solo en el ahorro. Tanto Brin como Bill Gates, quien llena su tiempo con filantropía, han coincidido en que el secreto para una jubilación plena es encontrar un nuevo propósito, una actividad que aporte sentido y mantenga la mente activa.

Estudios científicos respaldan esta visión, demostrando que tener objetivos y compromisos ayuda a retrasar el deterioro cognitivo y aumenta la felicidad.

En Japón, investigaciones han mostrado que muchos trabajadores que se jubilan enfrentan aburrimiento, aislamiento y una disminución de la confianza en sí mismos. La falta de un lugar al cual acudir y de tareas cotidianas puede tener un impacto negativo en la salud mental y emocional.

Según la investigadora Shiori Shakuto, la etapa de jubilación para muchos se define por la falta de actividades y lugares a los que acudir, lo que genera aburrimiento, aislamiento y una disminución de la autoestima en la vejez.

Estudios y casos reales indican
Estudios y casos reales indican que la clave de una vida plena tras el trabajo está en encontrar actividades significativas y mantener la curiosidad y la contribución, no solo en acumular riqueza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se debe planificar una jubilación con sentido

La experiencia de Sergey Brin pone sobre la mesa un tema fundamental: la necesidad de planificar la jubilación no solo desde la perspectiva financiera, también considerando el desarrollo personal y el bienestar psicológico.

No se trata de evitar el retiro, sino de prepararse para llenar el tiempo con actividades significativas, ya sea ayudando a otros, aprendiendo cosas nuevas, emprendiendo proyectos personales o retomando viejas pasiones.

La recomendación de los expertos es pensar en la jubilación como una etapa activa de la vida, donde el propósito y la estructura diaria son tan importantes como la seguridad económica. Brin, quien volvió al trabajo para liderar avances en inteligencia artificial, demuestra que la búsqueda de sentido puede ser tan vital como cualquier logro financiero.

El caso de Sergey Brin revela que la jubilación temprana, lejos de ser siempre el final feliz, puede convertirse en una etapa de vacío si no se planifica teniendo en cuenta el propósito personal.

Temas Relacionados

Sergey BrinJubilación tempranaJubilarseGoogleTrabajoTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La esperada secuela de ‘Las guerreras K-Pop’ no llegaría en 2029 y esta es la razón

La películas animada es la más vista en la plataforma de Netflix y sus canciones han ocupado los primeros puestos en listas musicales

La esperada secuela de ‘Las

Tras la polémica por los therians, surge el hobby dogging: paseos sin perro y con entrenador en Europa

Ambas tendencias, amplificadas por redes sociales, muestran cómo la cultura juvenil experimenta con rutinas y rituales que difuminan la frontera entre juego y la realidad

Tras la polémica por los

Google creó la mejor IA para transformar fotos en contenido publicitario, para redes sociales y más

Google Labs lanza un estudio virtual que adapta fotos de productos al estilo visual de la marca, generando anuncios y publicaciones coherentes y atractivas para e-commerce y redes sociales

Google creó la mejor IA

Pokémon GO lanza Supermegaincursiones: batallas grupales y mejores recompensas por tiempo limitado

El evento Tour de Kalos introduce batallas más difíciles, Pokémon megaevolucionados inéditos y el recurso Cargas Unión, incentivando la cooperación y la estrategia entre jugadores los días 28 de febrero y 1 de marzo

Pokémon GO lanza Supermegaincursiones: batallas

Sony pone límites a la IA: el nuevo plan para evitar el robo de canciones en la música digital

La herramienta compara catálogos y calcula porcentajes de influencia, permitiendo negociar licencias o reclamar regalías cuando se detecta uso indebido de obras protegidas

Sony pone límites a la
DEPORTES
Mauricio Macri recordó su “traumática”

Mauricio Macri recordó su “traumática” relación con Maradona y reveló una frase que le dijo Diego: “Yo estoy entre Dios y los hombres”

Nuevos detalles sobre el ataque de furia de Messi en la derrota de Inter Miami: qué dijo la MLS sobre su enojo con el árbitro

UEFA suspendió de manera provisional a Prestianni por “comportamiento discriminatorio” y no jugará la revancha contra Real Madrid

Crece la expectativa en Italia por la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors: “Los contactos son constantes”

El diálogo entre Lando Norris y otro piloto que reveló la separación del campeón de la F1 y la modelo Magui Corceiro

TELESHOW
La periodista Daniela Ballester sufrió

La periodista Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico: “La vida me dio una segunda oportunidad, no tengo secuelas”

La firme decisión de Pampita de mudarse de su casa en Barrio Parque: el motivo

El romántico mensaje de Andrea Frigerio a su esposo Lucas Bocchino al cumplir 30 años de su boda: “Una vida juntos”

El divertido “coqueteo” entre Mirtha Legrand y Jorge Asís: “No me sacás la vista, ¿te gusto?”

Karina Mazzocco contó cómo disfrutó de sus vacaciones introspectivas en Punta del Este: “Volver al cuerpo”

INFOBAE AMÉRICA

Filiales de Maersk y MSC

Filiales de Maersk y MSC operarán terminales panameñas tras anulación de concesión a PPC

Autoridad Marítima de Panamá recibe orden de asumir control de puertos operados por empresa respaldada por China

Arranca estudio de batimetría para el tren en Panamá

SUVs que prometen cambiar la experiencia de manejo en Perú permiten al público conocer su propuesta tecnológica y de diseño antes de su lanzamiento oficial

El venezolano Marcos Tarre Briceño ganó un premio de novela negra en España