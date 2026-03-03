Tecno

Nokia 1100: en qué plataformas comprarlo y cuánto vale

El icónico teléfono de Nokia resurge como objeto de deseo para coleccionistas y amantes de lo retro, impulsado por su resistencia y batería

El dispositivo amplió la comunicación
El dispositivo amplió la comunicación a distancia y permitió que más usuarios tuvieran un teléfono propio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el año 2026, el teléfono Nokia 1100, un modelo lanzado hace más de dos décadas, se consolida como un objeto de deseo entre coleccionistas, aficionados a la tecnología retro y quienes buscan sencillez y autonomía, en un contexto marcado por la hegemonía de los teléfonos inteligentes y la tecnología táctil.

Considerado el teléfono más vendido de la historia con 250 millones distribuidas alrededor del mundo, su foco de mercado actual está enfocado en aquellos que les genera nostalgia estos dispositivos por su uso sencillo y compatibilidad con funciones básicas.

En qué plataformas se puede conseguir el Nokia 1100 y cuál es su precio

En 2026, los portales eBay y Amazon constituyen las principales plataformas para adquirir un Nokia 1100. Quienes buscan comprar este dispositivo encuentran unidades restauradas y modelos usados e incluso, excepcionalmente, ejemplares completamente nuevos con caja y accesorios originales.

EBay y Amazon lideran las
EBay y Amazon lideran las ventas de Nokia 1100, con precios que reflejan exclusividad según su estado y accesorios originales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los valores dependen del estado de conservación: una unidad funcional suele tener un precio que oscila entre 25 y 50 dólares, mientras que las versiones con caja intacta y accesorios pueden llegar a 100 dólares.

En este sentido, la demanda actual por este modelo se explica por el deseo de revivir una experiencia de telefonía básica y por el interés de sumar piezas históricas a colecciones centradas en la evolución de los teléfonos inteligentes.

Cuáles son las características y prestaciones de este celular retro

La autonomía figura como uno de los principales argumentos para el renovado interés. El Nokia 1100 incorpora una batería de ion de litio BL-5C con capacidad de 850 mAh, lo que permite hasta 400 horas en espera —más de 16 días— y hasta 4,5 horas de llamadas continuas. Bajo condiciones normales y uso moderado, es necesario recargarlo solo una vez por semana.

El Nokia 1100 se distingue
El Nokia 1100 se distingue por su batería de 850 mAh, que ofrece hasta 400 horas en espera y autonomía prolongada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta independencia energética fue decisiva, sobre todo para usuarios en zonas rurales y en contextos con infraestructura eléctrica restringida. Su autonomía y eficiencia lo convirtieron en un recurso fiable para emergencias y situaciones donde la red eléctrica resulta inestable.

La reputación de “indestructible” de este modelo responde al diseño robusto. El teclado de silicona sellada protege contra polvo y salpicaduras, y los bordes de goma absorben impactos por caídas.

Además, el sistema de carcasas intercambiables Xpress-on permitió a los usuarios prolongar la vida útil del aparato y personalizarlo, atributos que potenciaron su popularidad y su permanencia en el tiempo.

Con qué funciones básicas es compatible el Nokia 1100

Funcionalidades esenciales como linterna LED,
Funcionalidades esenciales como linterna LED, calculadora y el clásico juego Snake II contribuyen al legado cultural del Nokia 1100. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque hoy se considera un teléfono básico, el Nokia 1100 ofrecía en su momento utilidades avanzadas para su categoría. Incorporaba linterna LED, cronómetro, calculadora y la opción de crear tonos monofónicos personalizados.

El juego Snake II quedó asociado al modelo y fue uno de los elementos que más contribuyó a su éxito, consolidando el dispositivo como parte de la cultura popular.

Asimismo, el sistema operativo privilegiaba la eficiencia y la facilidad de uso, permitiendo gestionar llamadas, mensajes de texto y utilidades esenciales con agilidad.

Por qué quedó relegado el Nokia 1100 al mercado retro

La llegada del iPhone y
La llegada del iPhone y el auge de los smartphones relegaron al Nokia 1100 a nichos que valoran autonomía y sencillez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A finales de la década de 2000, la irrupción de los teléfonos inteligentes y el desarrollo de nuevos sistemas operativos modificaron de manera radical el consumo y las expectativas de los usuarios.

El lanzamiento del primer iPhone por parte de Apple en 2007 marcó el cambio de paradigma: el teléfono dejó de ser exclusivamente una herramienta de comunicación para convertirse en un dispositivo multifunción, capaz de operar como computadora personal, cámara digital, reproductor multimedia y navegador de internet de bolsillo.

La posibilidad de interactuar con pantallas táctiles y acceder a una tienda de aplicaciones consolidó un nuevo estándar. El Nokia 1100 quedó reservado a nichos de usuarios que priorizaban la resistencia, la duración y la practicidad esencial, alejados de la complejidad y el consumo energético de los dispositivos de última generación.

