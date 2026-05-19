Xbox Game Pass: lista completa de todos los juegos que llegan en mayo incluido Forza Horizon 6

Xbox Game Pass actualizó su calendario de incorporaciones para mayo con una tanda de estrenos que incluye lanzamientos “día uno” y regresos destacados al catálogo.
La lista está encabezada por Forza Horizon 6, disponible desde el 19 de mayo en la nube, Xbox Series X|S, PC y dispositivos portátiles compatibles. Además, Microsoft confirmó nuevas llegadas entre el 20 y el 28 de mayo, y anticipó dos incorporaciones para el 2 de junio.
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Forza Horizon 6 propone una experiencia de conducción de mundo abierto ambientada en Japón, con más de 550 autos y un objetivo claro: avanzar hasta convertirse en una “Horizon Legend”.
Próximos juegos de Xbox Game Pass
- Dead Static Drive (Cloud, consola y PC)
- My Friend Peppa Pig (Cloud, consola y PC)
- Pigeon Simulator (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld y PC)
- Remnant II (Cloud, consola y PC)
- Winter Burrow (Cloud, consola y PC)
- Luna Abyss (Cloud, Xbox Series X|S y PC)
- Escape Simulator (Cloud, Xbox Series X|S y PC)
- Echo Generation 2 (Cloud, Xbox Series X|S y PC)
- The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (Cloud, Xbox Series X|S y PC)
- Crashout Crew (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld y PC)
- Kabuto Park (Cloud, Xbox Series X|S y PC)
Próximas incorporaciones ya anunciadas (2 de junio)
Final Fantasy VI (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 2 de junio Para: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.
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Jurassic World Evolution 3 (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 2 de junio Para: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.
Juego que se van el 31 de mayo
Estos juegos dejarán el catálogo el 31 de mayo:
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- Against the Storm (Cloud, consola y PC)
- Crypt Custodian (Cloud, consola y PC)
- Metaphor: ReFantazio (Cloud, consola y PC)
- Persona 4 Golden (Cloud, consola y PC)
- Spray Paint Simulator (Cloud, consola y PC)
Qué es Xbox Game Pass
Xbox Game Pass es el servicio de suscripción de Microsoft que permite acceder a un catálogo rotativo de videojuegos para consola Xbox, PC y, según el plan, juego en la nube (Cloud Gaming).
En lugar de comprar cada título por separado, el usuario paga una cuota mensual y puede descargar o ejecutar en streaming una selección de juegos, que cambia con el tiempo: algunos se incorporan y otros salen del servicio en fechas determinadas.
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El catálogo incluye producciones de estudios internos de Microsoft y terceros, con estrenos que en algunos casos llegan “día uno”, es decir, disponibles el mismo día de lanzamiento para los suscriptores.
Además, los miembros suelen recibir descuentos para comprar juegos del catálogo y contenidos adicionales.
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Game Pass se ofrece en distintos niveles. En líneas generales, hay opciones orientadas a consola, a PC y una alternativa superior que combina catálogo, juego online y acceso en la nube, según disponibilidad por país y dispositivo.
El servicio se integra con la app de Xbox y con las consolas, lo que facilita administrar descargas, partidas guardadas y progresos sincronizados entre equipos compatibles.
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La propuesta está pensada para jugadores que quieren explorar nuevos géneros, probar lanzamientos sin comprar a ciegas y mantener una biblioteca amplia con un costo mensual previsible.
Xbox se escribe en mayúscula
XBOX anunció un ajuste en su identidad visual: en sus plataformas principales, el nombre de la marca pasará a mostrarse oficialmente en mayúsculas, de “Xbox” a “XBOX”.
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La decisión fue atribuida a la CEO Asha Sharma, quien promovió la iniciativa tras una consulta realizada en X, como parte de una estrategia de rebranding vinculada a una renovación más amplia dentro de la división de videojuegos de Microsoft.
El 13 de mayo, Sharma publicó una encuesta para que los usuarios eligieran entre “Xbox” y “XBOX”. Participaron más de 19.000 personas y el 64,8% se inclinó por la opción en mayúsculas.
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