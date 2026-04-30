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Steve Jobs explicó por qué su despido en Apple fue su mayor golpe de suerte

En un discurso ante la Universidad de Stanford en 2005, el empresario relató cómo la pérdida del control de su propia empresa lo llevó a fundar NeXT y Pixar

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Steve Jobs tuvo dos etapas en Apple y en cada una lanzó dispositivos revolucionarios. (Foto: REUTERS/WM/RCS/File Photo)
Steve Jobs tuvo dos etapas en Apple y en cada una lanzó dispositivos revolucionarios. (Foto: REUTERS/WM/RCS/File Photo)

Perder el empleo es para muchos una experiencia cercana a la catástrofe personal y profesional, pero la historia de Steve Jobs, fundador de Apple, desafía esa percepción y muestra cómo un golpe inesperado puede transformarse en el punto de partida para nuevas oportunidades.

En 1985, Jobs fue apartado de la empresa que había creado. Según relató en su discurso de graduación ante la Universidad de Stanford en 2005, aquel episodio marcó un antes y un después, tanto en su trayectoria profesional, como en su forma de entender el trabajo, el fracaso y la pasión. Se puede decir que para Jobs, ser despedido de Apple fue su mayor golpe de suerte.

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Cómo reaccionó Steve Jobs al ser despedido de Apple

En su intervención, Jobs compartió: “Me despidieron. ¿Cómo te pueden despedir de la empresa que tú mismo fundaste?” La salida de Apple llegó justo después de lanzar el Macintosh, cuando la compañía ya era una multinacional con más de 4.000 empleados y un valor de 2.000 millones de dólares.

steve jobs steve wozniak Apple
Steve Jobs fundó con Steve Wozniak Apple a mediados de los años 70. (Foto: REUTERS/Kimberly White)

Este golpe lo dejó devastado. “Lo que había sido el centro de toda mi vida adulta se había esfumado”, explicó. En ese momento, sintió que había defraudado a la generación anterior de emprendedores y que había fallado en su misión. No obstante, el paso del tiempo permitió que aquel episodio se convirtiera en el motor de su resurgimiento.

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Durante los meses posteriores al despido, Jobs enfrentó una crisis personal. Buscó el consejo de figuras como David Packard y Bob Noyce y consideró dejar Silicon Valley. “Fue un fracaso público, e incluso pensé en huir”, recordó. A pesar de la presión y el sentimiento de derrota, una certeza se mantuvo intacta: “seguía amando lo que hacía”.

La pasión por su trabajo no se disipó pese al revés. “El giro de los acontecimientos en Apple no había cambiado eso en absoluto. Me habían rechazado, pero seguía enamorado”. Esta convicción lo llevó a tomar la decisión de volver a empezar.

Qué nuevas etapas vivió Steve Jobs tras su salida de Apple

El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)
Jobs dijo que su despido de Apple le ayudó a ser más creativo. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

El despido se tradujo en libertad creativa. Así lo describió Jobs: “La presión del éxito se transformó en la ligereza de volver a ser principiante, con menos certezas sobre todo”.

A partir de ese momento, fundó dos empresas decisivas: NeXT y Pixar. En Pixar, lideró la creación de “Toy Story”, la primera película de animación por ordenador, que convirtió al estudio en referente mundial.

En el plano personal, conoció a Laurene Powell, quien se convirtió en su esposa y madre de sus hijos. Todo este proceso coincidió con uno de los periodos más creativos de su vida.

Steve Jobs en su segunda etapa en Apple lanzó al mundo el iPod y el iPhone. (Foto: REUTERS)
Steve Jobs en su segunda etapa en Apple lanzó al mundo el iPod y el iPhone. (Foto: REUTERS)

Estoy muy seguro de que nada de esto habría pasado si no me hubieran despedido de Apple. Fue una medicina de sabor horrible, pero supongo que el paciente la necesitaba”, afirmó durante su discurso.

Cuáles enseñanzas le dejó ser despedido de Apple a Steve Jobs

La experiencia de perderlo todo lo llevó a reflexionar sobre la importancia de la pasión. “A veces la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza. No pierdas la fe. Estoy convencido de que lo único que me mantuvo en pie fue que amaba lo que hacía”.

Para el fallecido empresario, el trabajo debe ser una fuente de satisfacción personal y profesional, y la única forma de alcanzar esa plenitud es “hacer lo que crees que es un gran trabajo”.

Imagen de Steve Jobs en un evento de Apple. (Fotocomposición Infobae)
Jobs defendió la pasión por el trabajo como el motor para superar fracasos y alcanzar la realización personal. (Fotocomposición Infobae)

Asimismo, Jobs en ese momento sugirió a quienes lo escuchaban que nunca se conformen: “Si aún no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes. Como con todos los asuntos del corazón, sabrás cuando lo encuentres”.

Cómo influyó la conciencia de la mortalidad en su manera de tomar decisiones

Jobs reveló que una cita leída a los 17 años marcó su perspectiva: “Si vives cada día como si fuera el último, algún día sin duda tendrás razón”. Durante tres décadas, se preguntó cada mañana si lo que iba a hacer ese día valía la pena. Si la respuesta era negativa durante varios días, sabía que debía cambiar de rumbo.

La conciencia de la muerte se convirtió en su principal herramienta para tomar decisiones. “Recordar que pronto moriré es la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones de la vida”, afirmó.

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