Una herramienta VPN mejora la seguridad en la navegación y permite acceder a contenidos no disponibles en tu país

Las VPN crean un canal
Las VPN crean un canal seguro entre el dispositivo e internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si buscas una herramienta VPN para mejorar la seguridad o acceder a contenidos restringidos en tu país en 2026, algunas alternativas recomendadas son Private Internet Access (PIA), Surfshark, Mullvad, Proton VPN y Bamboo VPN. Según Acer, estas VPN no almacenan los datos de los usuarios.

Las Redes Privadas Virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) permiten crear una conexión segura entre tu dispositivo e internet. Este sistema oculta la dirección IP real y protege la información transmitida, incluso cuando se utilizan redes públicas como el WiFi de aeropuertos, cafés u hoteles.

Qué VPN no almacenan datos

Según la empresa taiwanesa de computadoras, las VPN que no almacenan datos de usuarios son:

Una persona en México puede
Una persona en México puede usar una VPN para ver contenidos de streaming exclusivos de Estados Unidos o Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Private Internet Access (PIA).

Este proveedor cuenta con una amplia trayectoria en el sector y sostiene una política estricta de no registro de actividad. Las declaraciones de PIA han sido verificadas en procesos judiciales, en los que no se presentaron registros de usuarios debido a que no existen.

  • Surfshark.

Opera bajo una política estricta de no registro de datos, respaldada por auditorías independientes periódicas. La empresa indica que no recopila información de navegación, direcciones IP, registros de conexión ni identificadores de sesión. Las auditorías externas han confirmado el cumplimiento de esta política.

  • Mullvad.

Este servicio aplica una política de minimización de datos tanto en la privacidad como en el proceso de registro. No exige dirección de correo electrónico, nombre de usuario ni datos personales para crear una cuenta. El único identificador del usuario es un número de cuenta generado aleatoriamente.

La verificación externa y la
La verificación externa y la falta de datos personales requeridos diferencian a estos servicios en el sector VPN. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Proton VPN.

Desarrollado por el equipo de Proton Mail, utiliza un modelo enfocado en la privacidad y mantiene una política estricta de no registro. No almacena actividad de navegación, metadatos de tráfico, direcciones IP ni identificadores de sesión. Auditorías independientes han corroborado la aplicación de estas políticas.

  • Bamboo VPN.

Es un proveedor de menor escala que aplica una política clara de no registro de actividad y minimización de datos. El servicio indica que no recopila historial de navegación, metadatos de tráfico, registros de conexión ni direcciones IP, y no basa su modelo de negocio en publicidad ni en la recopilación de datos.

La verificación independiente y la ausencia de requisitos de información personal distinguen a estos servicios dentro del sector VPN.

Su objetivo es resguardar la
Su objetivo es resguardar la privacidad y los datos, especialmente al navegar en redes WiFi públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve una VPN

Una VPN (Red Privada Virtual) sirve para establecer una conexión segura y cifrada entre el dispositivo del usuario e internet. Su función principal es proteger la privacidad y la información durante la navegación, especialmente cuando se utilizan redes públicas, como el WiFi de aeropuertos, hoteles o cafeterías.

Al utilizar una VPN, la dirección IP real queda oculta, lo que dificulta el rastreo de la actividad en línea y protege los datos personales frente a posibles interceptaciones.

Un uso común de la VPN es el acceso a contenidos restringidos por ubicación geográfica. Por ejemplo, una persona en México puede utilizar una VPN para acceder a plataformas de streaming cuyos catálogos solo están disponibles en Estados Unidos o Europa. Así, la VPN simula que la conexión proviene de otro país, permitiendo el acceso a esos servicios.

Es recomendable evitar compartir datos
Es recomendable evitar compartir datos sensibles en sitios inseguros y verificar posibles filtraciones de IP o DNS, incluso con la VPN activa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Profesionales que trabajan de forma remota suelen emplear VPN para conectarse de manera segura a las redes internas de sus empresas, protegiendo la información sensible.

Qué precauciones seguir al usar una VPN

Al utilizar una VPN, es fundamental elegir un proveedor confiable con una política clara de no registro de datos.

Se recomienda verificar la jurisdicción legal del servicio, evitar conexiones automáticas a servidores desconocidos y mantener actualizado el software. Además, conviene no compartir información sensible en sitios inseguros, incluso con la VPN activa, y comprobar regularmente posibles filtraciones de IP o DNS.

