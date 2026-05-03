Levantarse siempre a la misma ahora mejora el descanso: ajusta tu celular para que te ayude a dormir

La regularidad en la hora de despertarse se consolida como clave para mejorar la calidad del sueño y el bienestar general, según estudios científicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dormir bien no es solo cuestión de irse a la cama temprano o sumar siete u ocho horas de descanso. La ciencia del sueño ha avanzado hacia una nueva dimensión: la regularidad en los horarios, especialmente en la hora de despertarse.

Estudios recientes demuestran que levantarse siempre a la misma hora, incluso durante los fines de semana, puede mejorar de forma notable la calidad del sueño y, en consecuencia, el bienestar general. Pero ¿cómo lograrlo en un mundo lleno de pantallas y notificaciones? El teléfono móvil puede convertirse en un aliado para establecer rutinas saludables de sueño.

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La importancia de la regularidad en la hora de despertarse

La investigación recopilada por Time y los análisis de la codirectora del Sleep and Circadian Research Laboratory de la Universidad de Michigan, Helen Burgess, apuntan a que la regularidad es un factor decisivo para el descanso.

El sistema circadiano, el reloj biológico que regula procesos fundamentales como la secreción hormonal, la temperatura corporal y el nivel de alerta, necesita señales estables para funcionar correctamente. Una de las más potentes es la luz matutina recibida al despertar, que actúa como referencia para sincronizar este reloj interno.

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El llamado 'jet lag del lunes' se origina por cambios bruscos en los horarios de sueño entre la semana y el fin de semana, afectando humor y rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando las personas alteran de forma brusca la hora de despertarse entre semana y durante el fin de semana, el sistema circadiano sufre un desfase. Esta variación genera lo que muchos experimentan como “jet lag del lunes”, una sensación de desajuste y cansancio que puede afectar el rendimiento y el estado de ánimo.

Diversas revisiones científicas, como el estudio ‘Sleep regularity and health: A systematic review’ publicado en Sleep Medicine Reviews, confirman que la irregularidad en los horarios de sueño y vigilia se asocia de forma consistente con más síntomas depresivos, alteraciones metabólicas y peor bienestar general.

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La National Sleep Foundation también destaca la regularidad como una dimensión propia de la salud del sueño, tan relevante como la duración o la continuidad del descanso.

En este contexto, adoptar una hora fija para despertarse puede ser más efectivo que centrarse solo en la hora de acostarse. Si una persona ha dormido poco, los expertos sugieren que es preferible acostarse antes la noche siguiente y mantener la hora habitual de despertar, en lugar de dormir hasta tarde el fin de semana.

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Expertos recomiendan acostarse temprano después de dormir poco en vez de alterar la hora de despertar establecida durante la rutina semanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas y modos del celular para apoyar una rutina de sueño saludable

La tecnología, lejos de ser solo una fuente de distracciones, ofrece opciones para facilitar la constancia en los horarios de descanso. Tanto en dispositivos Android como en iPhone, existen modos específicos orientados a promover hábitos de sueño saludables.

En Android, el Modo Descanso —incluido en la sección de Bienestar Digital y control parental— permite programar un horario específico para silenciar notificaciones, activar la pantalla en escala de grises y reducir la luz azul automáticamente.

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El usuario puede definir tanto la hora de inicio como la de finalización del modo, adaptándolo a su rutina diaria. Además, es posible personalizar el silencio del dispositivo, permitiendo solo alarmas o llamadas destacadas para evitar interrupciones innecesarias durante la noche.

En iPhone, la función equivalente es el Modo Sueño, accesible desde la aplicación Salud. Esta herramienta permite configurar una hora para acostarse y otra para despertarse, con la opción de silenciar automáticamente el dispositivo y mostrar una pantalla simplificada al llegar la hora de dormir.

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Ambas plataformas también ofrecen la posibilidad de programar el encendido o apagado automático del teléfono y el uso del modo No Molestar, que silencia todas las llamadas y notificaciones según el horario establecido.

Los modos Descanso en Android y Sueño en iPhone permiten programar horarios para reducir notificaciones y optimizar los hábitos de sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Programación del horario de sueño con la app de Reloj

Más allá de los modos de descanso globales, las aplicaciones de reloj de los smartphones incluyen funciones específicas para planificar las horas de sueño y despertar. En Android, la app de Reloj permite establecer una hora para acostarse y otra para despertarse, además de personalizar recordatorios y alarmas.

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El usuario puede seleccionar la opción de notificación de recordatorio para que el teléfono avise cuando es momento de prepararse para dormir. Al activar el modo hora de dormir, el dispositivo se silencia y la pantalla pierde color, disminuyendo el estímulo visual y facilitando la transición al descanso.

Para el despertar, la función “Despertador Amanecer” aclara la pantalla progresivamente antes de que suene la alarma, y se pueden elegir sonidos suaves o activar la vibración.

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La app también ofrece la posibilidad de enlazar una rutina del Asistente de Google, que puede ejecutar acciones como informar el clima, reproducir música relajante o mostrar las próximas citas del calendario al despertar.