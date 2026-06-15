Protección al Consumidor insta a las autoridades a abrir la competencia del mercado eléctrico panameño

El consumidor minorista no tiene capacidad de elección para contratar sus requerimientos de energía eléctrica, indica la Acodeco. (Ensa)

Abrir a la competencia la comercialización de energía eléctrica daría un abanico de opciones a los consumidores panameños, permitiendo poder escoger en libertad la comercializadora de electricidad de su preferencia, afirma la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa dela Competencia (Acodeco) en un informe técnico.

En el país la distribución y la comercialización de energía eléctrica las realiza el mismo agente económico (Ensa, Edemet, Edechi).

Una misiva que lleva la firma del director nacional de libre competencia de la Acodeco, Diego A. Morales, afirma que la actividad de comercialización no está separada de la actividad de distribución.

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En la carta, enviada a Zelmar Rodríguez, administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), la Acodeco le recomienda realizar abogacía de la competencia “para que considere la posibilidad de abrir el mercado de comercialización de energía eléctrica a la competencia, separando en el contrato la distribución y comercialización”

De esta manera, agrega, “los consumidores panameños puedan tener la posibilidad de contratar sus requerimientos energéticos, con los agentes económicos que le ofrezcan las mejores condiciones de suministro en función de sus requerimientos energéticos”.

Abogan porque la población pueda elegir el agente económico que le ofrezca las mejores condiciones de suministro eléctrico. (Ensa)

“El mercado eléctrico panameño tiene más de 25 años de haber sido liberado, pero debido a la estructura actual, en la cual tanto la distribución como la comercialización de energía eléctrica son desarrolladas por el mismo agente económico (Ensa, Edemet, Edechi), el consumidor minorista no tiene capacidad de elección para contratar sus requerimientos de energía eléctrica", dice la Acodeco.

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Por ello, añade que queda sujeto a la distribuidora — comercializadora que opera la zona geográfica en la cual demanda el servicio.

El mercado minorista de comercialización de energía eléctrica en Panamá está a cargo de tres empresas (Ensa, Edemet, Edechi), que operan bajo concesiones geográficas específicas.

Ellas compran la energía a las generadoras y la venden a los usuarios finales.

El sistema de distribución constituye la etapa final del suministro eléctrico, encargándose de trasladar la energía desde las subestaciones de transmisión hasta los puntos de consumo.

El mercado eléctrico panameño tiene más de 25 años de haber sido liberado, pero su estructura no permite mayores beneficios al consumidor, dice la Acodeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Acodeco indica que esta infraestructura, que se despliega mediante configuraciones aéreas o subterráneas, se estructura en diversos niveles de tensión según los requerimientos de cada segmento de la red.

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Mientras, en el país la distribución de energía eléctrica está a cargo de tres empresas concesionarias: Elektra Noreste, S.A., (Ensa), la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (Edemet), y la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. (Edechi).

Al primer semestre de 2025 el número promedio de clientes regulados entre las tres distribuidoras llegó a 1,348,028, señala la Acodeco.

Agrega el informe técnico que el mercado eléctrico experimentó un crecimiento sostenido promedio del 2.1% al 2.5% en la cantidad de usuarios en comparación con el año anterior, indica la Acodeco.

Al referirse a los beneficios de abrir el mercado a la competencia, la entidad de protección al consumidor pone como ejemplo la liberación del mercado eléctrico europeo.

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Panameños, a merced de las empresas que brindan el servicio de electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asegura que allá esto ha permitido altos niveles de competencia, con una alta participación de agentes económicos comercializadores de energía, lo que repercute positivamente en las opciones que tienen los consumidores para contratar sus requerimientos energéticos.

El director nacional de libre competencia de la Acodeco, Diego A. Morales, recomienda en su misiva institucional remitir el informe técnico a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Ministerio de Comercio e Industrias “para su debido conocimiento, y fines pertinentes”.