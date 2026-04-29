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¿Extrañas los 2000? El filtro viral que convierte tus fotos actuales en recuerdos de cámara digital

Este efecto agrega contrastes altos, grano visible y sombras profundas a las imágenes usando IA

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Una imagen dividida por una línea blanca. A la izquierda, un autobús rojo bajo la lluvia en Londres. A la derecha, la misma escena con efecto vintage y una cabina telefónica roja.
Un autobús de dos pisos rojo recorre las calles mojadas de Londres, mostrando una vista vibrante y otra con efecto vintage, ambas con la icónica bandera Union Jack y una cabina telefónica roja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instagram cuenta con un filtro viral que convierte las fotos en formato vintage. Este recurso, que ya domina las redes sociales, responde al auge de la estética retro y a la búsqueda de una autenticidad visual que remite a las cámaras digitales de los años 90 y 2000.

El filtro que ha generado este fenómeno se conoce como “Dirty Flash” y está integrado en las historias de Instagram. Utiliza inteligencia artificial desarrollada por Meta Platforms para modificar la iluminación, los colores y el acabado general de las imágenes.

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El resultado es una foto que simula el efecto de un flash frontal intenso, con colores contrastados, grano visible y una apariencia imperfecta, evocando la estética de las primeras cámaras compactas digitales.

Qué es el filtro Dirty Flash y cómo funciona en Instagram

El filtro Dirty Flash es una herramienta digital que recrea el estilo de la fotografía analógica y profesional de forma automática y gratuita. A diferencia de otros filtros tradicionales, no se limita a superponer capas de color o ajustes predefinidos, sino que analiza la foto y aplica una edición que imita la iluminación de estudio, generando un destello de luz fuerte, sombras marcadas y un brillo intenso.

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El filtro Dirty Flash simula un flash frontal intenso, generando contrastes altos, grano visible y sombras profundas que evocan las imperfecciones clásicas del revelado analógico.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El filtro Dirty Flash simula un flash frontal intenso, generando contrastes altos, grano visible y sombras profundas que evocan las imperfecciones clásicas del revelado analógico.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Este proceso automatizado logra imágenes con mayor contraste y definición, estilizando cualquier selfie cotidiana o paisaje en segundos.

El atractivo del filtro radica en su capacidad para replicar aquellas “imperfecciones” que antes se consideraban errores técnicos: iluminación dura, sombras profundas y texturas poco definidas. Hoy, estos detalles forman parte del encanto visual buscado por quienes desean destacar en sus perfiles digitales y romper con la perfección extrema de los dispositivos modernos.

La nostalgia juega un papel central: el Dirty Flash no solo modifica la imagen, sino que recupera la espontaneidad y la imprevisibilidad que caracterizaban a la fotografía de hace dos décadas.

Cómo aplicar el filtro Dirty Flash paso a paso

Acceder y utilizar el filtro Dirty Flash es un proceso sencillo, pensado para que cualquier usuario de Instagram pueda lograr el efecto viral en pocos pasos. El procedimiento es el siguiente:

Imagen partida por línea blanca: mujer, golden retriever y gato atigrado. La izquierda, vista clara de Nueva York; la derecha, misma escena oscura y vintage.
Una mujer sonriente posa con su golden retriever y gato atigrado en una imagen dividida que muestra una escena moderna y otra con filtro vintage de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primero, se debe abrir Instagram y dirigirse a la sección de “Historias”. Allí, el usuario puede tomar una foto en el momento o seleccionar una imagen ya existente desde su galería. El siguiente paso consiste en presionar el ícono de efectos, representado por tres estrellas, ubicado en el costado derecho de la pantalla.

Al hacerlo, se despliegan las opciones de efectos en la parte inferior. Para encontrar el filtro Dirty Flash, es necesario seleccionar la opción “Explorar efectos”, lo que da acceso al catálogo completo. Dentro de las categorías, se recomienda ingresar a “Film styles”, donde el filtro Dirty Flash suele concentrar la mayor atención y popularidad.

Una vez ubicado, basta con presionar “Usar” para que la inteligencia artificial de Meta procese la fotografía y aplique el estilo vintage de forma automática.

En cuestión de segundos, la imagen se transforma y el usuario puede elegir entre publicarla en sus historias de Instagram o descargarla para compartirla en otras plataformas. El proceso no requiere ajustes adicionales ni conocimientos avanzados, lo que democratiza el acceso a un look que antes solo era posible con equipos profesionales o procesos de revelado.

En retratos y selfies, Dirty Flash puede alterar los rasgos faciales, por lo que se sugiere precaución al aplicarlo en imágenes personales. (AP foto/Michael Dwyer)
En retratos y selfies, Dirty Flash puede alterar los rasgos faciales, por lo que se sugiere precaución al aplicarlo en imágenes personales. (AP foto/Michael Dwyer)

Si la opción no aparece disponible, es posible que la cuenta aún no tenga acceso debido al ritmo de actualización de Instagram. Algunas cuentas ya cuentan con el filtro, mientras que otras deben esperar a futuras actualizaciones de la plataforma.

LA revista Velvet, recomienda que el efecto vintage funciona especialmente bien en fotos de paisajes, objetos y escenas generales. Estas imágenes logran una fidelidad visual que aprovecha al máximo la iluminación intensa, los colores marcados y el grano característico.

Cuando se aplica a retratos o selfies, el filtro puede modificar sutilmente los rasgos faciales, generando cambios en la piel o resaltando detalles de forma inesperada. Por esto, varios usuarios recomiendan emplearlo principalmente en imágenes donde las personas no sean el centro de atención o, en su defecto, estar atentos a los resultados antes de publicar.

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