Cómo evitar que las aplicaciones de tu celular recopilen y compartan información personal

Existen apps que pueden acceder a tu información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones móviles se han convertido en herramientas esenciales para millones de personas, pero también en una de las principales vías de recopilación de datos personales. Contactos, ubicación en tiempo real, hábitos de navegación y actividad dentro de otras plataformas forman parte de la información a la que muchas apps pueden acceder diariamente, en ocasiones sin que el usuario sea plenamente consciente de ello.

Un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, citado por la aplicación de mensajería ellu, advierte que más del 80 % de las aplicaciones incumplen la normativa de protección de datos al enviar información personal fuera del dispositivo sin suficiente transparencia hacia el usuario.

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La investigación pone el foco especialmente en aplicaciones de redes sociales, transporte y comercio digital, sectores que suelen recopilar grandes volúmenes de datos para personalizar servicios, recomendaciones y publicidad.

Hay algunas apps que están diseñadas para recopilar tu información personal. REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo

Según explicó ellu en un comunicado, gran parte del problema radica en que muchos usuarios aceptan permisos y políticas de privacidad sin revisar qué información están compartiendo realmente con las aplicaciones.

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El acceso a datos comienza desde la instalación

Cada vez que una persona instala una app en su teléfono, el sistema suele solicitar permisos para acceder a distintas funciones del dispositivo. Entre las más habituales aparecen la cámara, micrófono, ubicación, contactos, almacenamiento o incluso el historial de actividad en otras aplicaciones.

Aunque algunos permisos son necesarios para el funcionamiento básico de determinadas herramientas, especialistas en privacidad advierten que muchas aplicaciones solicitan accesos excesivos o poco relacionados con su función principal.

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Muchas apps piden acceso a tu ubicación, micrófono, cámara, entre otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, uno de los primeros consejos de seguridad es revisar cuidadosamente los permisos concedidos y desactivar aquellos que no resulten imprescindibles.

En sistemas Android y iPhone, estas opciones pueden gestionarse desde los apartados de privacidad y permisos dentro de la configuración del dispositivo.

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La inteligencia artificial también recopila información

Otro de los aspectos que preocupa a los expertos es el crecimiento de herramientas de inteligencia artificial integradas en aplicaciones móviles. Muchas plataformas utilizan IA para personalizar la experiencia del usuario, recomendar contenido o automatizar funciones.

Sin embargo, estas tecnologías también requieren grandes cantidades de información para entrenar modelos y crear perfiles de comportamiento.

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Aplicaciones de IA también acceden a tu información personal.

Desde ellu advirtieron sobre la llamada “IA invisible”, presente en aplicaciones que recopilan datos de forma silenciosa para analizar hábitos de consumo y preferencias personales.

Ante esta situación, recomiendan revisar si la aplicación explica claramente cómo utiliza la información recopilada y verificar si existe la posibilidad de desactivar ciertas funciones relacionadas con inteligencia artificial.

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El registro también puede comprometer la privacidad

Muchas aplicaciones exigen crear una cuenta para poder utilizarlas. Este proceso suele implicar el ingreso de correos electrónicos, números telefónicos y otros datos personales que posteriormente pueden utilizarse para fines comerciales o publicitarios.

Por ello, los especialistas recomiendan optar por plataformas que implementen sistemas de minimización de datos, es decir, servicios diseñados para recopilar únicamente la información estrictamente necesaria para funcionar.

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Muchas apps solicitan más información de la debida para luego compatirla. REUTERS/Hollie Adams/Illustration

Cuando el registro es obligatorio, una medida adicional de protección consiste en utilizar correos electrónicos secundarios o alias, evitando compartir la dirección principal asociada a otros servicios personales o laborales.

Mantener el teléfono actualizado sigue siendo clave

Los expertos también insisten en la importancia de mantener actualizado tanto el sistema operativo del teléfono como las aplicaciones instaladas.

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Las actualizaciones no solo incorporan nuevas funciones, sino que también corrigen vulnerabilidades de seguridad que podrían ser aprovechadas para acceder a información sensible.

Además, las versiones más recientes de Android e iOS incluyen herramientas avanzadas para controlar permisos temporales, detectar actividad sospechosa y limitar el rastreo entre aplicaciones.