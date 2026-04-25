Política

En medio de la interna, Bianco propuso un armado político amplio en el peronismo con “la izquierda y la derecha”

El ministro de Gobierno de Axel Kicillof pidió convocar a todas las corrientes que compartan principios básicos. Volvió a hablar de los dichos de Mayra Mendoza tras su operación en Barcelona

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El ministro de Gobierno de Axel Kicillof minimizó la interna y pidió incluir a todos los que coincidan para enfrentar a Milei en las elecciones presidenciales

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, admitió que el peronismo atraviesa un período de tensiones internas, pero descartó que la falta de un liderazgo unificado sea un problema urgente y trazó una hoja de ruta para construir el armado electoral más amplio posible de cara a 2027.

El chat filtrado que circuló en las últimas horas entre dirigentes del espacio —en el que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, lanzó una chicana contra el propio Bianco mientras se recuperaba de una apendicitis en Barcelona— fue el disparador de la conversación. El ministro lo minimizó: lo calificó de “una cuestión menor que se acaba en sí misma” y prefirió correr el foco hacia lo que, a su entender, debería ocupar el centro del debate político. “El adversario no es el compañero de al lado, el que piensa casi todo como vos, salvo alguna diferencia táctica”, afirmó.

El episodio del chat no es un hecho aislado. Refleja la fractura que se abrió dentro del peronismo bonaerense desde la derrota en las elecciones de medio término de 2025, cuando Cristina Fernández de Kirchner responsabilizó públicamente a Kicillof por el resultado adverso en la provincia. Desde entonces, la tensión entre el kirchnerismo duro —encabezado por Máximo Kirchner y La Cámpora— y el espacio que orbita alrededor del gobernador no cedió. El Movimiento Derecho al Futuro, el sello político de Kicillof, se consolidó como una estructura paralela que busca despegarse de la conducción del Instituto Patria.

En declaraciones a FM Delta, Bianco reconoció esa realidad, pero la encuadró como parte de un proceso natural. “Viene de perder las elecciones nacionales y eso genera tensiones, pase de factura, diagnósticos cruzados”, dijo, y agregó que esos debates “se van a ir acomodando en la medida que pase el tiempo”. Para el ministro, la clave está en identificar al verdadero adversario: el proyecto político del presidente Javier Milei, al que calificó de “catastrófico” en lo productivo, social, económico, sanitario y educativo. Citó el recorte de frecuencias de transporte en el conurbano, la baja de planes de medicamentos y las dificultades para pagar alquileres como ejemplos concretos del deterioro.

Sobre la ausencia de un liderazgo que unifique al espacio, Bianco fue directo: históricamente, los grandes liderazgos del peronismo emergieron desde la presidencia, no antes. “No había un liderazgo de Néstor antes de ser presidente, no había un liderazgo de Menem antes de ser presidente”, señaló. Y fue más lejos al evaluar la experiencia reciente: “Con Alberto Fernández no hubo liderazgo ni siquiera siendo presidente”.

Mayra Mendoza reunión PJ Quilmes
La polémica filtración del chat entre Mayra Mendoza y Carlos Bianco expuso las internas en el peronismo provincial tras la derrota electoral

En ese marco, Bianco propuso un esquema de construcción basado en consensos mínimos: soberanía nacional, democracia, producción y trabajo, salud y educación pública, desarrollo científico y tecnológico, y políticas de memoria, verdad y justicia. Bajo ese paraguas, llamó a sumar a todos los sectores que compartan esos principios, sin distinción de etiquetas. “La izquierda y la derecha, digo yo. Yo no pondría un límite en términos de nombres, sino que haría una convocatoria amplia”, planteó.

El ministro anticipó que la elección de 2027 se va a polarizar entre Milei —o quien represente a la derecha— y un candidato del peronismo, y advirtió que con el núcleo duro no alcanza para ganar. “Para poder ganar esa elección, tanto en primera vuelta o en un eventual ballotage, vamos a necesitar de un armado más amplio”, señaló. Sobre la modalidad para definir ese candidato, dejó abiertas tres vías: el consenso, una PASO —si el mecanismo sigue vigente— o una interna partidaria.

El rol de Cristina Kirchner en ese esquema también fue parte de la conversación. Bianco la definió como una “referencia obligada” del peronismo y rechazó su condena en la causa Vialidad por considerarla injusta y sin sustento probatorio. Ante la pregunta sobre un eventual indulto en caso de que el peronismo llegue al gobierno, fue cauteloso: “Es un tema muy sensible, muy delicado, que habría que hablarlo con ella”. Recordó que la propia expresidenta podría rechazar esa salida por implicar una aceptación de culpabilidad, y aclaró que la decisión corresponde a quien ocupe la presidencia.

Por último, Bianco dio detalles de la reciente gira por España del gobernador Kicillof. El ministro describió reuniones con empresarios con inversiones en la Argentina —algunos dispuestos a ampliarlas, otros con perspectivas negativas— y con funcionarios del gobierno español, entre ellos la vicepresidenta. También mencionó la participación del gobernador en una cumbre de partidos del campo popular, donde compartió espacio con el presidente de España, Pedro Sánchez; el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el de Colombia, Gustavo Petro. Para Bianco, ese tipo de articulación internacional es parte de la respuesta que el peronismo debe construir frente al avance de las ultraderechas a nivel global.

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