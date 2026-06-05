Impacto argentino en Roland Garros: Horacio Zeballos avanzó a la final del dobles por segundo año consecutivo

Horacio Zeballos sigue agrandando su leyenda en el tenis argentino. Junto al español Marcel Granollers, el marplatense se clasificó este viernes a la final del torneo de dobles de Roland Garros al derrotar a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 7-6 (4) y 6-4 en una de las llaves de semis.

El triunfo les permitió alcanzar por segundo año consecutivo la definición del Grand Slam francés, donde en 2025 conquistaron el primer título Major de sus carreras. Ahora tendrán la chance de defender la corona y sumar una nueva página dorada a una de las sociedades más exitosas del circuito de dobles.

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El encuentro tuvo además un sabor especial para la pareja hispano-argentina. Bolelli y Vavassori se habían convertido en una piedra en el zapato durante los últimos meses y llegaban a París con el aliciente de haber derrotado a Zeballos y Granollers en la definición del Masters 1000 de Roma. Esta vez, sin embargo, los máximos favoritos del cuadro encontraron la revancha en el escenario más importante de la gira sobre polvo de ladrillo.

El primer set fue muy parejo. Ambas parejas se hicieron fuertes desde el saque, a punto tal de que no hubo quiebres en el tramo inicial. La definición, entonces, se trasladó al tie-break, donde Zeballos y Granollers sacaron la luz de ventaja que les permitió adelantarse en el marcador.

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La tónica del encuentro no varió demasiado en el segundo parcial. Con firmeza en sus turnos de saque y eficacia en la red, el argentino y el español lograron el único y decisivo quiebre en el décimo juego, lo que les permitió sellar la victoria luego de una hora y 53 minutos de juego en el court Simonne Mathieu.

La clasificación ratifica el buen momento de la dupla. Antes de llegar a la final, habían superado en cuartos de final al monegasco Hugo Nys y al francés Édouard Roger-Vasselin por 6-3 y 6-4, un triunfo que les permitió alcanzar por quinta temporada consecutiva las semifinales del Abierto de Francia.

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Previamente habían superado al húngaro Marton Fucsovics y al estadounidense Marcos Giron por 6-3 y 6-2, en la primera ronda. Luego, vencieron a la pareja integrada por el estadounidense Vasil Kirkov y el neerlandés Bart Stevens por 6-3 y 6-4. En octavos, derrotaban a los austríacos Lucas Miedler y Alexander Erler por 6-4 y 1-1 y el partido se suspendió por abandono debido a una lesión sufrida por Erler.

Para Zeballos, de 41 años, se trata de una nueva oportunidad de seguir ampliando un legado que ya lo ubica entre los mejores doblistas de la historia del tenis argentino. El marplatense y Granollers disputarán su sexta final de Grand Slam juntos y buscarán conquistar su tercer título de esa categoría: el año pasado, tres meses después de aquel bautismo dorado en París, lograron el US Open.

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Horacio Zeballos y Marcel Granollers en acción en Roland Garros (Fuente: REUTERS/Lisi Niesner)

En la definición, Zeballos y Granollers se cruzarán con otra de las parejas top del circuito ATP: el finlandés Harri Heliövaara y el británico Henry Patten, segundos preclasificados del torneo y actualmente 1° y 2° del ranking. Llegan tras una campaña sólida y sin haber cedido sets en las instancias decisivas en el Bois de Boulogne.

En la presente temporada, la pareja hispano-argentina todavía no pudo conquistar ningún trofeo, pese a mostrarse competitiva en varias citas importantes: además de la final en Italia, llegó a semis en el Australian Open y los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Esos resultados le permitieron al argentino tocar por segunda vez el número 1 del ranking mundial a fines de marzo. Actualmente ocupa el 3° lugar,

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