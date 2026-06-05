El jefe del Comando Sur de Estados Unidos concluyó una visita a Guatemala centrada en seguridad

Concluye visita del jefe del Comando Sur en Guatemala tras reunirse con el presidente Bernardo Arévalo (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, concluyó el jueves 4 de junio una visita a Guatemala centrada en reforzar la cooperación bilateral en seguridad, combate al narcotráfico y lucha contra el crimen organizado transnacional, una agenda que ambos gobiernos vinculan con la estabilidad regional y con la ofensiva hemisférica contra los cárteles, según el Comando Sur de los Estados Unidos y el Gobierno de Guatemala.

La visita también se inscribió en la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una iniciativa hemisférica integrada por 18 países, de acuerdo con el Comando Sur de los Estados Unidos.

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La institución señaló que Guatemala ocupa un papel en los esfuerzos regionales para enfrentar redes ligadas al narcotráfico y otras estructuras criminales que operan en el hemisferio occidental.

Según información de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Donovan se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de la Defensa Nacional Henry David Sáenz Ramos, el jefe del Estado Mayor de la Defensa José Giovani Martínez Milián, el ministro de Gobernación Marco Villeda y la viceministra de Relaciones Exteriores Mónica Bolaños.

El objetivo, fue continuar el diálogo bilateral para ampliar la colaboración en defensa y avanzar en el compromiso compartido de combatir la actividad de los cárteles.

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El dato central de la visita fue ese: Estados Unidos y Guatemala revisaron su agenda bilateral de seguridad con foco en narcotráfico, narcoterrorismo y crimen organizado transnacional, según el Gobierno de Guatemala, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y el Comando Sur de los Estados Unidos.

Concluye visita del jefe del Comando Sur en Guatemala tras reunirse con el presidente Bernardo Arévalo (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

Arévalo vinculó la cooperación con el control de fronteras e instituciones

A través de sus redes sociales, el presidente Bernardo Arévalo definió como positiva su reunión con Donovan y sostuvo que el encuentro refuerza la cooperación bilateral en materia de seguridad. El mandatario escribió: “Guatemala ha demostrado que no está dispuesto a ceder sus fronteras, sus instituciones y su futuro al crimen organizado”.

En esa misma publicación, Arévalo agradeció la disposición del Gobierno de Estados Unidos para colaborar con las autoridades guatemaltecas. Según el Gobierno de Guatemala, durante las reuniones se revisaron los avances de los últimos meses en los esfuerzos conjuntos para contrarrestar las amenazas que representan las organizaciones criminales transnacionales para la seguridad y la estabilidad de la región.

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El Gobierno de Guatemala afirmó en un comunicado que la seguridad ciudadana y la recuperación del control territorial siguen entre las prioridades de la administración actual.

En esa línea, la visita del jefe militar estadounidense fue presentada por las autoridades guatemaltecas como un paso para consolidar mecanismos de coordinación frente a amenazas transnacionales.

Concluye visita del jefe del Comando Sur en Guatemala tras reunirse con el presidente Bernardo Arévalo (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

La propia Presidencia guatemalteca informó que Arévalo recibió a Donovan en el Palacio Nacional de la Cultura, en la parte final del viaje oficial. Según esa versión, ambos conversaron sobre la disposición de los dos gobiernos para garantizar la protección de las poblaciones y sobre la agenda bilateral de seguridad regional.

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La embajada de Estados Unidos destacó la lucha contra el narcoterrorismo

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que Donovan y Arévalo abordaron la cooperación bilateral para combatir el narcoterrorismo y promover la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental.

Según la sede diplomática, Washington mantiene su compromiso de trabajar con las autoridades guatemaltecas para enfrentar las redes criminales que operan en la región y afectan la seguridad de los países del continente.

En un mensaje citado por la embajada, Estados Unidos afirmó: “Estamos orgullosos de seguir colaborando con Guatemala para combatir a los cárteles y las actividades narcoterroristas”. La representación diplomática añadió: “Juntos, estamos combatiendo el narcoterrorismo para que nuestras comunidades en toda la región y nuestra nación sean más seguras”.

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La embajada también sostuvo que Guatemala es “un miembro valioso” de la Coalición de las Américas contra los Cárteles y que ha tomado medidas concretas para desarticular a los narcoterroristas.

En otra declaración difundida por la misma representación, Estados Unidos señaló: “Nos enorgullece asociarnos con nuestros homólogos guatemaltecos para desarticular las redes narcoterroristas que, durante demasiado tiempo, han envenenado a nuestros ciudadanos y han sembrado el terror y la violencia en todo el hemisferio”.

Según la embajada, Donovan conversó además con el ministro de la Defensa Nacional Henry David Sáenz Ramos sobre la expansión de la cooperación en defensa entre ambos países. Esas conversaciones incluyeron los esfuerzos en curso para combatir a los narcoterroristas y “negar a los actores malignos un punto de apoyo en el Hemisferio Occidental”, de acuerdo con la representación estadounidense.

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El Ministerio de la Defensa de Guatemala indicó que en ese encuentro se destacó que el país es un miembro clave de la coalición regional y que el trabajo conjunto está produciendo resultados positivos en la seguridad de las comunidades, la defensa en las fronteras y el combate a las estructuras criminales.

Las autoridades también informaron que sostuvieron una reunión para fortalecer la coordinación y la cooperación estratégica en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Al cierre de la visita, el general Donovan reconoció a Guatemala como un socio estratégico en la región, según el texto fuente difundido por las autoridades y la embajada. Esa valoración estuvo ligada a la continuidad de la cooperación bilateral para enfrentar amenazas que, según ambas partes, afectan la seguridad y la estabilidad hemisférica.

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