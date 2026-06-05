El Salvador abrirá una conexión aérea directa con Asia y Medio Oriente, según la ministra de Turismo

Una pantalla muestra un mapa mundial digital con una ruta aérea desde El Salvador hasta Asia, indicando una distancia de 14,500 km y una llegada estimada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador sumará una nueva conexión aérea internacional en los próximos meses, según confirmó Morena Valdez, ministra de Turismo, durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS). La funcionaria adelantó que una aerolínea abrirá vuelos directos entre El Salvador, Asia y Medio Oriente, ampliando la oferta de rutas internacionales y fortaleciendo la posición del país como destino turístico en la región.

La ministra explicó que la noticia será oficializada en las próximas semanas y que se trata de la primera conexión directa entre El Salvador y destinos fuera del continente americano y Europa. “Ya vamos a anunciar otra aerolínea que va a conectar no solo con Europa, sino que nos va a conectar con Medio Oriente y Asia”, afirmó Valdez en el espacio televisivo.

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La nueva conexión aérea será la primera ruta directa de El Salvador con destinos fuera de América y Europa./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este anuncio se produce en un contexto de fuerte crecimiento del sector turístico. Según datos oficiales, El Salvador recibió 2.1 millones de visitantes internacionales hasta mayo de 2026, lo que representa la mitad de la meta anual de 4.2 millones proyectada para este año. El año anterior, el país cerró con 4.1 millones de turistas, un récord histórico para la industria, como reportó Visit El Salvador y confirmó la ministra Valdez.

La funcionaria subrayó que el flujo de visitantes ha sido impulsado principalmente por la llegada de turistas procedentes de Estados Unidos, Canadá y Europa. El turismo estadounidense y canadiense mostró un crecimiento sostenido, mientras que el turismo europeo experimentó un aumento relevante en los últimos meses, favorecido por la apertura de nuevas rutas como la de Iberojet entre Madrid y San Salvador.

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De acuerdo con datos mencionados anteriormente por la funcionaria, los principales mercados emisores de turistas hacia El Salvador en 2025 fueron Estados Unidos, con 1.28 millones de viajeros; Guatemala, con 1.06 millones; y Honduras, con 579,000 turistas. Otros países destacados en el ranking de llegadas internacionales incluyen Nicaragua, Canadá, México, Costa Rica, Panamá, Colombia y España. En total, estos diez países concentraron el grueso de las visitas internacionales, con una participación significativa de América Latina y un peso creciente de Norteamérica y Europa.

El país cerró 2025 con 4.1 millones de turistas, una cifra récord para el turismo en El Salvador. /(Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

El impacto de la actividad turística se refleja también en la economía nacional. El turismo representó el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador en 2025, con más de 3,600 millones de dólares en divisas generadas, según cifras oficiales. La ministra Valdez destacó que esta dinámica no solo beneficia al sector turístico, sino que también impulsa a otras industrias relacionadas, como la gastronomía, el comercio, la construcción y los servicios.

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“Estamos proyectando más todavía para este año 2026 y así como vamos con el ingreso de visitantes también, esperamos superar las metas tanto de divisas como de ingreso de visitantes”, señaló la ministra en la entrevista televisiva. Además, enfatizó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para consolidar el posicionamiento internacional del país.

El crecimiento del turismo en El Salvador ha sido acompañado por inversiones en infraestructura, con la construcción de nuevos hoteles, la modernización de parques recreativos y la mejora de espacios públicos a lo largo de la costa y en destinos urbanos. Entre los proyectos destacados figura la próxima apertura de un hotel de la línea Marriott en La Libertad, que ofrecerá más de cien habitaciones y generará empleos directos e indirectos.

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La ministra Valdez informó que El Salvador recibió 2.1 millones de visitantes internacionales hasta mayo de 2026 y avanzó hacia la meta anual de 4.2 millones de turistas./ (Secretaría de Prensa)

Valdez atribuyó el auge del turismo interno y externo a la seguridad y estabilidad alcanzadas en el país durante los últimos años, lo que ha favorecido la llegada de visitantes extranjeros y el retorno de salvadoreños residentes en el exterior. “El presidente Bukele desde el primer día que me llama para ser ministra de Turismo, lo primero que me dice es: ‘vamos a ser el epicentro de surf mundial’. Y de eso, sobre esa visión y meta tenemos que trabajar”, recordó la funcionaria.

El Salvador se encuentra en una etapa de consolidación como destino turístico de la región, con un enfoque en la diversificación de mercados y la integración de nuevas rutas aéreas. La próxima inauguración de vuelos hacia Asia y Medio Oriente representa un paso significativo en la estrategia de internacionalización del sector.

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