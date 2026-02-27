Cómo transformar tu celular viejo en una cámara de seguridad con Wi-Fi

Convertir un smartphone antiguo en cámara de vigilancia permite monitorear el hogar sin gastos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de soluciones prácticas y asequibles para proteger el hogar ha impulsado la reutilización de dispositivos electrónicos en desuso. Entre las alternativas más accesibles, destaca la posibilidad de convertir un teléfono inteligente antiguo en una cámara de vigilancia con conexión Wi-Fi.

Esta opción permite reforzar la seguridad doméstica, aprovechar recursos tecnológicos existentes y reducir el impacto ambiental generado por los residuos electrónicos.

Un sistema de seguridad casero y sostenible

La acumulación de celulares viejos en los hogares suele ser habitual. Sin embargo, estos dispositivos aún poseen cámaras de buena calidad y capacidad de conectarse a redes Wi-Fi, lo que los convierte en herramientas útiles para la vigilancia.

Solo se necesita una conexión Wi-Fi estable y dos celulares para crear un sistema de seguridad casero. (Imagen ilustrativa Infobae)

Reciclar un smartphone como cámara de seguridad ofrece varios beneficios: incrementa la protección de la vivienda, permite monitorear a familiares o mascotas y fomenta la economía circular al reducir la demanda de nuevos dispositivos y el volumen de desechos tecnológicos.

El uso de un teléfono antiguo como cámara de seguridad también favorece el consumo responsable, ya que extiende la vida útil de los equipos y evita la liberación de materiales tóxicos al medio ambiente. Además, elimina la necesidad de invertir en costosos sistemas de videovigilancia, facilitando el acceso a la seguridad para más personas.

Qué necesitas y cómo instalar tu cámara de seguridad

Transformar un celular viejo en una cámara de vigilancia es un proceso sencillo y al alcance de cualquier usuario. Para ello, se requieren cuatro elementos básicos: un teléfono antiguo en buen estado, el smartphone actual para recibir alertas y monitorear, una conexión Wi-Fi estable y una aplicación de cámara de seguridad. Entre las apps más populares se encuentran Alfred Camera, AirDroid Personal, Pro-Vue y Wyze.

Las funciones como alertas de movimiento y almacenamiento en la nube mejoran el control y la protección diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de instalación consta de varios pasos:

Preparar el teléfono antiguo: Reiniciar el dispositivo para liberar memoria, conectarlo al Wi-Fi y mantenerlo enchufado para un monitoreo continuo.

Descargar la app seleccionada en ambos teléfonos e iniciar sesión con la misma cuenta.

Configurar el antiguo como cámara y el actual como visor, ajustando las notificaciones y el sistema de detección de movimiento.

Ubicar el teléfono en un punto estratégico de la casa, fuera del alcance de manipulaciones.

Personalizar las funciones, como almacenamiento en la nube, grabación programada o integración con otros sistemas inteligentes.

Algunos consejos adicionales mejoran la eficiencia del sistema: utilizar soportes o trípodes para asegurar el teléfono, activar el modo “no molestar” y programar alertas solo en horarios y zonas específicas para evitar notificaciones innecesarias.

La iniciativa fomenta el consumo responsable y amplía la vida útil de los equipos tecnológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas ambientales y usos tecnológicos adicionales

El reciclaje de smartphones para funciones de vigilancia representa un aporte significativo a la reducción del impacto ambiental. Cada dispositivo reutilizado disminuye la demanda de minerales y evita que componentes contaminantes terminen en vertederos. Esta práctica promueve un aprovechamiento máximo de la tecnología, alineándose con los principios de la economía circular.

Además de servir como cámaras de seguridad, los teléfonos antiguos pueden utilizarse como centros de control para domótica, marcos digitales o reproductores de música dedicados, optimizando la gestión del hogar y liberando al dispositivo principal de tareas secundarias.

La transformación de un celular en una herramienta de vigilancia es un proyecto que integra seguridad, sostenibilidad y ahorro, demostrando que la reutilización tecnológica puede ser sencilla y beneficiosa en múltiples aspectos.