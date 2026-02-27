Tecno

Cómo transformar tu celular viejo en una cámara de seguridad con Wi-Fi

Reaprovechar un dispositivo móvil para vigilancia doméstica te permite potenciar la seguridad, controlar espacios remotamente y reducir desechos electrónicos sin inversión adicional

Guardar
Convertir un smartphone antiguo en
Convertir un smartphone antiguo en cámara de vigilancia permite monitorear el hogar sin gastos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de soluciones prácticas y asequibles para proteger el hogar ha impulsado la reutilización de dispositivos electrónicos en desuso. Entre las alternativas más accesibles, destaca la posibilidad de convertir un teléfono inteligente antiguo en una cámara de vigilancia con conexión Wi-Fi.

Esta opción permite reforzar la seguridad doméstica, aprovechar recursos tecnológicos existentes y reducir el impacto ambiental generado por los residuos electrónicos.

Un sistema de seguridad casero y sostenible

La acumulación de celulares viejos en los hogares suele ser habitual. Sin embargo, estos dispositivos aún poseen cámaras de buena calidad y capacidad de conectarse a redes Wi-Fi, lo que los convierte en herramientas útiles para la vigilancia.

Solo se necesita una conexión
Solo se necesita una conexión Wi-Fi estable y dos celulares para crear un sistema de seguridad casero. (Imagen ilustrativa Infobae)

Reciclar un smartphone como cámara de seguridad ofrece varios beneficios: incrementa la protección de la vivienda, permite monitorear a familiares o mascotas y fomenta la economía circular al reducir la demanda de nuevos dispositivos y el volumen de desechos tecnológicos.

El uso de un teléfono antiguo como cámara de seguridad también favorece el consumo responsable, ya que extiende la vida útil de los equipos y evita la liberación de materiales tóxicos al medio ambiente. Además, elimina la necesidad de invertir en costosos sistemas de videovigilancia, facilitando el acceso a la seguridad para más personas.

Qué necesitas y cómo instalar tu cámara de seguridad

Transformar un celular viejo en una cámara de vigilancia es un proceso sencillo y al alcance de cualquier usuario. Para ello, se requieren cuatro elementos básicos: un teléfono antiguo en buen estado, el smartphone actual para recibir alertas y monitorear, una conexión Wi-Fi estable y una aplicación de cámara de seguridad. Entre las apps más populares se encuentran Alfred Camera, AirDroid Personal, Pro-Vue y Wyze.

Las funciones como alertas de
Las funciones como alertas de movimiento y almacenamiento en la nube mejoran el control y la protección diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de instalación consta de varios pasos:

  • Preparar el teléfono antiguo: Reiniciar el dispositivo para liberar memoria, conectarlo al Wi-Fi y mantenerlo enchufado para un monitoreo continuo.
  • Descargar la app seleccionada en ambos teléfonos e iniciar sesión con la misma cuenta.
  • Configurar el antiguo como cámara y el actual como visor, ajustando las notificaciones y el sistema de detección de movimiento.
  • Ubicar el teléfono en un punto estratégico de la casa, fuera del alcance de manipulaciones.
  • Personalizar las funciones, como almacenamiento en la nube, grabación programada o integración con otros sistemas inteligentes.

Algunos consejos adicionales mejoran la eficiencia del sistema: utilizar soportes o trípodes para asegurar el teléfono, activar el modo “no molestar” y programar alertas solo en horarios y zonas específicas para evitar notificaciones innecesarias.

La iniciativa fomenta el consumo
La iniciativa fomenta el consumo responsable y amplía la vida útil de los equipos tecnológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas ambientales y usos tecnológicos adicionales

El reciclaje de smartphones para funciones de vigilancia representa un aporte significativo a la reducción del impacto ambiental. Cada dispositivo reutilizado disminuye la demanda de minerales y evita que componentes contaminantes terminen en vertederos. Esta práctica promueve un aprovechamiento máximo de la tecnología, alineándose con los principios de la economía circular.

Además de servir como cámaras de seguridad, los teléfonos antiguos pueden utilizarse como centros de control para domótica, marcos digitales o reproductores de música dedicados, optimizando la gestión del hogar y liberando al dispositivo principal de tareas secundarias.

La transformación de un celular en una herramienta de vigilancia es un proyecto que integra seguridad, sostenibilidad y ahorro, demostrando que la reutilización tecnológica puede ser sencilla y beneficiosa en múltiples aspectos.

Temas Relacionados

CelularReciclaje ElectrónicoSeguridad DomésticaDispositivosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Telegram bajo la lupa: las estafas aumentan un 233% en la plataforma

El informe de Revolut destaca que los fraudes relacionados con compras en línea continúan siendo los más frecuentes tanto en España como en el resto del mundo

Telegram bajo la lupa: las

Ni plancha ni tintorería: así funciona el nuevo método de Amazon para alisar la ropa en casa

La prenda se coloca sobre una estructura similar a un maniquí, se ajusta mediante una barra telescópica y se selecciona el programa adecuado desde un panel táctil

Ni plancha ni tintorería: así

Vuelven los juegos retro: anuncian MARVEL Maximum Collection para PC y consolas

Serán 13 videojuegos clásicos de superhéroes de las décadas de los 80 y 90, con mejoras modernas y lanzamiento en 2026

Vuelven los juegos retro: anuncian

Todo lo que se sabe de la versión económica de MacBook que Apple lanzará en marzo 2026

La portátil incorporará el chip A18, utilizado en los iPhone, y buscará competir en precio y autonomía frente a las opciones más populares

Todo lo que se sabe

¿Qué lámparas pueden afectar tu señal Wi-Fi?: lo que debes evitar en casa

Las luces con estructuras metálicas pueden bloquear o desviar la señal Wi-Fi, sobre todo cuando están ubicadas muy cerca del router

¿Qué lámparas pueden afectar tu
DEPORTES
Se definieron los cruces de

Se definieron los cruces de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026: todos los clasificados y cuándo será el sorteo

La escena final de la despedida de Gallardo de River Plate: de la ovación al técnico a la estruendosa silbatina a los jugadores

El conmovedor discurso de Gallardo en su despedida como DT de River tras el triunfo ante Banfield: “Uno se va, pero no se va nunca”

Cavani volvió a quedar afuera de la lista de concentrados de Boca por una lesión y crecen las dudas sobre su futuro

Lo que no se vio de la despedida de Gallardo en River: la noche en la que el Monumental se convirtió en un Cabildo Abierto

TELESHOW
Tras meses de incertidumbre, se

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

Nequi Galotti mostró su orgullo tras la graduación de su hijo menor: “Mis tres pequeños, los tres profesionales”

El Puma Goity dio su opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Detienen a panameño por explotación

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Un petrolero que transportaba crudo ruso se desvía de Cuba y profundiza la crisis en la isla

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Así evolucionó la visión: de un “tercer ojo” ancestral a la complejidad de los vertebrados modernos

BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador