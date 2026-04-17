OpenAI actualiza Codex y ahora tu computadora es una superapp que recuerda tareas

OpenAI integró nuevas funciones en Codex, permitiendo controlar aplicaciones y automatizar tareas desde la computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnológica OpenAI ha dado un salto en la integración de la inteligencia artificial con las computadoras personales. La compañía liderada por Sam Altman anunció que Codex, su asistente de IA, ahora puede operar aplicaciones de escritorio, generar imágenes, recordar tareas y manejar flujos de trabajo complejos, lo que transforma el alcance de sus capacidades.

En marzo, OpenAI adelantó sus planes de unificar ChatGPT, Codex y el navegador web Atlas en una sola plataforma para computadoras, con el objetivo de simplificar el uso y competir con rivales como Anthropic. La última actualización de Codex permite que el asistente gestione aplicaciones y recursos del sistema operativo de manera nativa, ampliando su campo de acción más allá de la generación de código.

OpenAI detalló que Codex puede trabajar con diversas herramientas de uso cotidiano, generar y modificar imágenes, aprender de las acciones previas del usuario, recordar preferencias e incluso ejecutar tareas repetitivas o de larga duración de forma autónoma. Este enfoque apunta a un asistente capaz de anticipar necesidades y automatizar procesos complejos.

Control total: aplicaciones, memoria y trabajo en segundo plano

Uno de los avances más destacados es la capacidad de Codex para utilizar la computadora en segundo plano e interactuar con todas las aplicaciones instaladas. La herramienta puede cliquear, escribir con su propio cursor y detectar cada acción en pantalla. Varios agentes pueden trabajar en paralelo en la misma computadora, sin interrumpir el uso de otras aplicaciones por parte del usuario.

La actualización de Codex ya está disponible en la aplicación de escritorio para usuarios con cuentas de ChatGPT. (Europa Press)

Codex incorpora un navegador integrado que permite a los usuarios dar instrucciones precisas en páginas web. Por ejemplo, en entornos de desarrollo web, el agente puede modificar componentes de una página seleccionando el elemento y describiendo el cambio deseado, informó Decrypt.

En el ámbito de la generación visual, OpenAI ha implementado el modelo gpt-image-1.5, que posibilita la creación y modificación de imágenes. Esto permite combinar capturas de pantalla y código, generando contenido visual para conceptos de productos, maquetas, interfaces o videojuegos dentro del mismo flujo de trabajo.

Memoria y automatización: hacia un asistente proactivo

Entre las nuevas funciones, la capacidad de Codex de reutilizar conversaciones y conservar el contexto previamente establecido destaca como un elemento clave. Ahora, el asistente puede tener en cuenta tareas anteriores al programar futuras acciones, activándose automáticamente para continuar proyectos o procesos de largo plazo.

OpenAI ha añadido una función de memoria en versión preliminar, diseñada para que Codex recuerde información útil de experiencias previas, incluidas preferencias personales, correcciones o datos que requirieron tiempo para recopilarse. Este avance permite a la IA ofrecer sugerencias proactivas, como retomar proyectos antiguos o anticipar necesidades del usuario.

Los nuevos complementos de Codex amplían la integración con herramientas como Microsoft Suite y GitLab Issues. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Complementos y soporte para flujos de desarrollo

La compañía ha presentado 90 nuevos complementos para Codex, incluyendo integraciones con Microsoft Suite, GitLab Issues, Neon by Databricks, Render y Superpowers. Estos plugins amplían las opciones para recopilar contexto y ejecutar acciones en todas las herramientas conectadas.

El soporte para flujos de trabajo de desarrolladores también se ha fortalecido. Ahora es posible revisar solicitudes de extracción, visualizar múltiples archivos y terminales y conectarse a entornos de desarrollo remoto mediante SSH. Los usuarios pueden abrir archivos con vistas previas enriquecidas para PDF, hojas de cálculo o diapositivas directamente en la barra lateral de la aplicación.

El director de Codex, Thibault Sottiaux, explicó que el lanzamiento está enfocado en los desarrolladores, aunque se prevé una expansión futura a un público más amplio. Las nuevas capacidades buscan facilitar la gestión de agentes de IA capaces de operar tareas complejas y proponer acciones de forma proactiva.

El asistente puede operar en segundo plano e interactuar con múltiples aplicaciones sin interrumpir la actividad del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponibilidad y regulaciones

La actualización de Codex ya está disponible en la aplicación de escritorio para usuarios con cuentas de ChatGPT. Sin embargo, funciones como la personalización, sugerencias contextuales, memoria y control de la computadora llegarán más adelante a Europa y Reino Unido para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre uso de datos. Además, el manejo directo del sistema operativo se encuentra disponible inicialmente en macOS.

OpenAI sostiene que estas novedades permiten avanzar con mayor rapidez a lo largo del ciclo de desarrollo de software, desde la escritura y revisión de código hasta la colaboración con agentes, todo desde un solo espacio de trabajo.