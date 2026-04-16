Tecno

Por qué la era digital no ha matado a la fotografía impresa

Las fotos impresas garantizan la conservación de recuerdos familiares que pueden pasar de generación en generación

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Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una foto y una impresión idéntica de una mujer sonriendo en un campo con montañas.
Imprimir imágenes permite disfrutar colores y detalles que muchas veces se pierden en las pantallas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo donde los teléfonos inteligentes y las redes sociales parecen dominar la forma en que registramos y compartimos momentos, la fotografía impresa mantiene un lugar especial y sigue resistiendo el avance digital.

Lejos de ser un hábito relegado al pasado, imprimir fotos conserva su relevancia por múltiples motivos, que van desde la preservación duradera de los recuerdos hasta el valor emocional que solo lo tangible puede ofrecer.

La permanencia frente a la fragilidad de lo digital

A pesar de las ventajas que ofrece la tecnología para almacenar miles de imágenes en la nube o en dispositivos, la realidad es que los archivos digitales pueden perderse por fallas técnicas, borrados accidentales o simplemente por quedar olvidados en el flujo interminable de información, señala JollyLook, página dedicada a la fotografía analógica.

Primer plano de una persona sonriendo, sosteniendo una cámara instantánea blanca con detalles de color y una foto recién impresa con el marco en blanco.
La personalización, impulsada por la tecnología, convierte dibujos y fotos en objetos únicos para niños y adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a esto, las fotos impresas aseguran la conservación de los recuerdos más importantes y pueden pasar de generación en generación. Estudios demuestran que una fotografía física puede durar más de cien años, convirtiéndose en un testimonio real y duradero de la historia familiar.

Juanita Agudelo, gerente de ventas y mercadeo para negocios industriales en Epson Colombia, lo resume así: “La fragilidad de lo digital frente a la permanencia de lo físico es una reflexión vital: los dispositivos fallan, las memorias se llenan y las fotos se pierden en el ‘scroll’ infinito. Pero un álbum de fotos es un espacio de encuentro”.

Calidad visual y creatividad personalizada

Imprimir una fotografía no solo permite disfrutar de la imagen en toda su calidad y detalles, sino que también abre la puerta a la personalización. Hoy, gracias a los avances en impresión, los niños pueden transformar un dibujo en su camiseta favorita o en la decoración de su habitación.

Primer plano de manos retirando una hoja con cuatro fotos impresas de una impresora blanca y negra sobre un escritorio de madera, con una cámara al fondo.
La experiencia de hojear un álbum físico fortalece la conexión emocional y ayuda a revivir momentos especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La impresión ha evolucionado de lo funcional a lo emocional: “Los niños de hoy no solo consumen historias, ellos las crean. Gracias a la tecnología, un dibujo nacido de su creatividad puede transformarse en cuestión de minutos en un objeto único”, sostiene Agudelo.

Las impresiones de alta calidad exhiben colores vibrantes, texturas y detalles que muchas veces no se aprecian en una pantalla. Esta posibilidad de materializar la creatividad es un puente entre la imaginación y la realidad.

El valor de lo tangible y la conexión emocional

Una imagen física tiene un poder difícil de igualar. Sentarse con los hijos a hojear un álbum, tocar la textura de una fotografía o reencontrarse con ese mapa arrugado de un parque de diversiones permite revivir un momento de manera sensorial y profunda.

Vista de cerca de una persona sosteniendo un iPhone con una foto de un joven, mientras compara la imagen digital con su versión impresa.
La fotografía impresa ofrece una alternativa al exceso de pantallas, promoviendo momentos de encuentro y creatividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fotos impresas se convierten en objetos que evocan emociones y nostalgias, añadiendo un toque personal a los espacios del hogar. Más que una imagen, son recuerdos palpables que validan experiencias y celebran la vida cotidiana.

Agudelo destaca: “El corazón humano sigue reclamando lo tangible para validar sus emociones”. Este deseo de conservar un rastro físico de la felicidad no ha cambiado, aunque la tecnología haya transformado la forma de crear y personalizar recuerdos.

La responsabilidad de preservar el poder de los recuerdos

Para Agudelo, “nuestra responsabilidad como adultos es fomentar que esa magia no se pierda”. Desde su visión, destaca la importancia de acercar la impresión a todos, desde emprendedores hasta familias, para que cualquier persona pueda transformar sus recuerdos en objetos duraderos y con significado.

La era digital no ha logrado desplazar la fotografía impresa porque el ser humano sigue buscando lo real, lo personal y lo eterno. Imprimir una foto es mucho más que un acto técnico: es la certeza de que los momentos más felices pueden ser tocados, compartidos y atesorados, incluso cuando la tecnología cambia y evoluciona.

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