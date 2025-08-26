Experta en fotografía revela 4 trucos para lograr fotos espectaculares con tu celular

Uno de los secretos destacados en su guía es el uso del modo ráfaga. REUTERS/Jon Nazca

La calidad de las fotografías tomadas con celulares ha registrado avances notables, transformando la manera en que las personas capturan y comparten momentos cotidianos. Llevar una cámara potente en el bolsillo ya no es exclusivo de profesionales; sin embargo, aprovechar al máximo estos dispositivos requiere algo de conocimiento práctico.

Carmen Cabezas, fotógrafa y creadora de contenido reconocida en Instagram por su perfil @carmencabezasphoto, reunió sus mejores recomendaciones para lograr imágenes más impactantes, sin necesidad de formación técnica avanzada.

4 trucos para lograr fotos espectaculares con tu celular, según una experta

Aunque los consejos de Carmen Cabezas están dirigidos originalmente a usuarios de iPhone, quienes utilizan Android también pueden aplicar estas sugerencias y obtener mejores resultados. La especialista detalla cuatro recursos clave que combinan aspectos técnicos y fundamentos de la teoría fotográfica, adaptables a cualquier tipo de celular.

La compresión de planos en fotografía logra que los objetos luzcan más próximos entre sí. (Foto: EFE/ Isaac Esquivel)

Uno de los secretos destacados en su guía es el uso del modo ráfaga. Este modo, según explica Cabezas, resulta esencial para conseguir imágenes con mayor naturalidad y dinamismo: “Elimina esa autocorrección que hace que tus fotos queden medias oscuras. Puedes lograr fotos con más movimiento, más naturales”.

La activación varía según el sistema operativo: en iPhone, se realiza presionando el botón central y deslizándolo hacia la izquierda; en Android, se consigue dejando el botón pulsado. Este método, según la fotógrafa, permite “evitar pasarle el teléfono a alguien para que te saque una foto y que tome solo una”.

La utilización adecuada del zoom representa otro de los consejos fundamentales. Carmen Cabezas recomienda este recurso para compactar los planos de una imagen y acercar visualmente los diferentes elementos que aparecen en la toma.

Hoy llevar una cámara potente en el bolsillo es común, pero aprovecharla bien exige cierto conocimiento práctico. (Adobe Stock)

Esta técnica, conocida como compresión de planos en fotografía, logra que los objetos luzcan más próximos entre sí, brindando una apariencia distinta a la imagen. La creadora de contenido destaca: “Es superútil cuando te vas de viaje. Solo evita usarlo en los intermedios del zoom, porque reducen la calidad”. Así, la recomendación central es emplear el zoom de manera directa y evitando los puntos intermedios que restan nitidez.

El tercer aspecto que resalta la fotógrafa es la importancia de la inclinación del dispositivo al capturar determinadas imágenes. El gesto de inclinar el teléfono ligeramente hacia atrás genera un ángulo favorecedor, sobre todo en fotografías de outfits o vestimenta. “Es ideal para fotos de outfits”, enfatiza Cabezas, quien sugiere experimentar con esta técnica para encontrar la perspectiva más adecuada en retratos informales y sesiones personales.

Por último, la gestión manual de la exposición se presenta como una sugerencia clave para elevar la calidad de las fotografías. “No confíes en la exposición automática, siempre bájala un poquito. Los teléfonos suelen sobreexponer las fotos y las dejan muy claras. Al oscurecerlas un poquito más, se va a ver de mucha mejor calidad”, aconseja la experta.

Cabezas advierte que el ajuste automático de luz que ofrecen los celulares puede generar imágenes excesivamente claras, por lo que recomienda disminuir levemente la exposición antes de tomar la foto.

Carmen Cabezas reunió sus mejores recomendaciones para lograr imágenes más impactantes. EFE/Latif Kassidi

Estas recomendaciones proponen una guía accesible para cualquier usuario que busque sacar mayor provecho de la cámara de su celular. Las claves se resumen en practicar con el modo ráfaga, utilizar el zoom correctamente, cuidar la inclinación del dispositivo y ajustar manualmente la exposición.

Qué conceptos técnicos necesito para buenas fotos con cámara profesional

Manejar una cámara profesional exige dominar ciertos conceptos técnicos que marcan la diferencia en la calidad final de las fotos. Uno de los pilares fundamentales es el triángulo de exposición, formado por la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO.

La apertura (expresada en valores f) controla la cantidad de luz que ingresa al sensor y la profundidad de campo, permitiendo desenfocar fondos o mantener todo en foco según la escena. La velocidad de obturación determina cuánto tiempo permanece abierto el obturador, lo que influye tanto en la luz capturada como en el efecto de movimiento en la imagen.

La FX2 ofrece grabación continua en 4K y funciones avanzadas de disipación de calor para largas jornadas de trabajo.

Por su parte, el ISO indica la sensibilidad del sensor a la luz: valores altos permiten fotografiar en condiciones oscuras, aunque con el riesgo de introducir ruido en la foto.

Otro concepto imprescindible es el enfoque manual y la selección de modos de enfoque, aspectos que ofrecen flexibilidad para determinar con precisión qué parte de la imagen debe verse nítida. A esto se suma la importancia de elegir bien el balance de blancos para que los colores resulten fieles a la realidad, evitando dominantes cromáticas indeseadas.

Conocer los distintos modos de medición de luz del exposímetro y cómo afecta la distancia focal—relacionada con el tipo de lente elegido y el ángulo de visión—permite crear imágenes con la composición y el aspecto deseados.