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Primero las RAM, ahora las CPU: Intel prepararía una nueva subida de precios para sus procesadores

La demanda de inteligencia artificial impulsa la escasez y el aumento de costos en procesadores y memorias

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Intel planea una nueva subida de precios para sus CPU, que podría alcanzar hasta un 30% respecto a 2025. (Europa Press)
Intel planea una nueva subida de precios para sus CPU, que podría alcanzar hasta un 30% respecto a 2025. (Europa Press)

El mercado de hardware para PC enfrenta una tendencia de alzas que no da tregua. Tras el incremento en el precio de las memorias RAM, ahora se anticipa que los procesadores experimentarán una nueva subida, con Intel a la cabeza de este movimiento.

Según un informe de Minutes Logic Society, la compañía estadounidense planea aplicar su tercer aumento de precios en 2026, lo que podría encarecer los CPU hasta un 30% respecto a los valores registrados en 2025.

Un contexto de aumentos generalizados en la industria

El posible encarecimiento de los procesadores se inscribe en una dinámica de aumentos que afecta tanto al hardware como al software en la industria del gaming y la informática personal. Las consolas han sufrido varios ajustes de precio en los últimos meses; Sony implementó un nuevo aumento para la PlayStation 5, y los analistas anticipan que la próxima generación de consolas podría superar los mil dólares.

A este panorama se suma el reciente aumento en el costo de la RAM, impulsado por una caída en la disponibilidad global.

memoria RAM - chip - laptops - celulares - 16 de diciembre
La subida de precios en hardware se disparó en el caso de las memorias RAM. (Google Imagen)

Empresas como Nintendo también han modificado los precios de sus títulos, reflejando el impacto de los mayores costos en la cadena de suministro y producción de componentes.

Inteligencia artificial y presión sobre la oferta

El informe de Minutes Logic Society identifica a la demanda de inteligencia artificial como uno de los principales factores detrás de la subida de precios. El auge de aplicaciones basadas en IA está generando una presión inédita sobre la oferta de semiconductores, tanto en memoria RAM como en CPU.

Los centros de datos que alimentan estos sistemas requieren un flujo constante de componentes de alto rendimiento, lo que limita la disponibilidad para el consumidor final.

En este contexto, Intel se prepara para ajustar sus precios en función de la presión sobre la cadena de suministro y los mayores costos de producción. El caso de Samsung, que también aumentó el precio de sus componentes en los últimos seis meses, refuerza la visión de que el sector atraviesa una etapa de encarecimiento transversal.

Centro de datos con filas de racks de servidores negros y cableado colorido. Tres técnicos con batas blancas y cubrezapatos azules inspeccionan los equipos.
Los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial incrementan la demanda de CPU y contribuyen a la presión sobre los precios de estos componentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en el uso y demanda de CPU

El crecimiento de la inteligencia artificial no solo incrementa la demanda en el sector empresarial, sino que también modifica los patrones de consumo en el mercado doméstico.

Los desarrolladores de software están migrando hacia herramientas de IA en la nube, pero con una tendencia a operar estas soluciones localmente, lo que requiere CPU de mayor capacidad en los dispositivos personales, especialmente en laptops de gama alta.

El resultado es una demanda creciente de procesadores más potentes por parte de consumidores dispuestos a invertir en equipos capaces de soportar cargas de trabajo avanzadas. Esta dinámica repercute directamente en el precio, dado que los fabricantes ajustan sus estrategias para maximizar los márgenes en el segmento premium.

Impacto para gamers y usuarios de PC

Para los entusiastas del PC gaming, la noticia representa un nuevo desafío económico. Cada aumento en el precio de los componentes suma al costo total de actualizar o montar una computadora, afectando sobre todo a quienes buscan equipos de alto rendimiento o intentan asegurar la vigencia de su sistema a futuro.

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El alza de precios podría extenderse más allá de 2026 y limitar el acceso a equipos de última generación. (Google Imagen)

La combinación de procesadores y RAM más caros podría restringir el acceso a hardware de última generación, ampliando la brecha entre las opciones económicas y las de gama alta.

La situación también impacta en el mercado de consolas. Analistas de la industria sugieren que el encarecimiento de los componentes podría trasladarse a la próxima generación de consolas, como PlayStation 6 o el proyecto Helix de Microsoft, elevando los precios de lanzamiento a cifras inéditas.

Un escenario de incertidumbre y menos opciones

La perspectiva para los próximos meses indica que los problemas de precios y disponibilidad de componentes podrían extenderse más allá de 2026. A corto plazo, esto podría traducirse en una menor frecuencia de ofertas y ventas, así como en una toma de decisiones más selectiva por parte de los consumidores al momento de actualizar sus equipos.

La brecha entre hardware de entrada y premium podría seguir ensanchándose, mientras que la industria explora alternativas como el gaming en la nube para compensar la falta de opciones accesibles.

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