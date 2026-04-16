Crimen y Justicia

Detuvieron a la pareja de Franco Matías “Milanesa” Almaraz por no presentarse a audiencias y podría enfrentar cargos por narcotráfico

La captura de la mujer responde a la acumulación de faltas a presentaciones judiciales y señalaron que la causa sigue abierta, abarcando delitos de tráfico de drogas y roles jerárquicos en una estructura que opera bajo la dirección de un líder encarcelado

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La detención de Rocio Barrionuevo por no presentarse a las audiencias (Fuente: Rosario3)
La detención de Rocio Barrionuevo por no presentarse a las audiencias (Fuente: Rosario3)

Rocío Barrionuevo cumple prisión domiciliaria por venta de drogas y fue detenida por no presentarse en tiempo y forma ante la Justicia luego de reiteradas solicitudes de audiencia. La mujer es la pareja del narco Franco Matías “Milanesa” Almaraz, quien fue condenado a 26 años de prisión por homicidio. Sin embargo, se presume que ambos organizan una red criminal de narcotráfico en la ciudad de Rosario.

Franco Matías “Milanesa” Almaraz se encuentra en prisión desde el 2020 por homicidio y 4 intentos de asesinato. Aunque sigue tras las rejas, como muchos otros condenados, el hombre realizó alianzas con otros delincuentes para vender estupefacientes. Esta situación, provocó una nueva causa que también involucra a su pareja, quien lo ayudaba desde afuera.

Barrionuevo cumple la medida cautelar en su vivienda de barrio Ludueña, ubicada en Bielsa al 6400, la misma que el pasado 26 de marzo fue objeto de un ataque a tiros, episodio que se suma al contexto de violencia asociado a disputas entre bandas de Rosario. La detención de la mujer fue ordenada por el Juzgado Federal N° 4 tras una serie de incumplimientos legales, lo que llevó a la Policía de Investigaciones a arrestarla en el lugar donde cumplía la condena.

La captura de la mujer responde a la acumulación de faltas a las presentaciones judiciales, medida que se formalizó tras nuevas evidencias recogidas previamente por trabajos policiales y judiciales en su domicilio. La causa en la que permanece involucrada sigue abierta e incluye cargos por venta de drogas, junto con el rol jerárquico en la estructura dirigida desde prisión por Milanesa Almaraz y la organización de una red criminal.

El arresto domiciliario en el que se encontraba Rocío, se debe a que es madre de un niño de poco más de dos años. La vivienda fue allanada en varias ocasiones por investigaciones por narcotráfico llevadas a cabo por la policía. Según voceros del gobierno de Santa Fe, fue aprehendida por los reiterados incumplimientos y no por otros delitos.

La organización criminal

En respuesta directa a la situación, el 11 de mayo de 2024, el entonces titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, procesó a doce personas señaladas como presuntos responsables del delito de comercio de estupefacientes agravado por su organización entre tres o más individuos. De acuerdo con el expediente judicial, las maniobras investigadas eran comandadas a distancia por Franco Matías “Milanesa” Almaraz desde la Unidad Penitenciaria Federal N° 36 de Coronda, donde cumple una condena unificada a 26 años de prisión.

Franco Matías "Milanesa" Almaraz maneja una red criminal narcotraficante desde el penal mientras cumple su condena
Franco Matías "Milanesa" Almaraz maneja una red criminal narcotraficante desde el penal mientras cumple su condena

Además, la estructura de la organización criminal, según la información de los documentos judiciales, ubicaba a Barrionuevo como presunta jefa de una célula operativa centrada justamente en el domicilio de Bielsa al 6400. Mediante intervenciones telefónicas y tareas de inteligencia, la investigación determinó que mantenía contactos frecuentes con Almaraz, coordinando el abastecimiento y distribución de la droga.

En 2020, Almaraz había sido apartado de las calles tras ser condenado por la Justicia provincial a 20 años de prisión, bajo cargos de homicidio y tentativa de varios asesinatos en el contexto de enfrentamientos entre bandas en Ludueña. Luego, esa pena se unificó con otra sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que dispuso seis años adicionales por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, completando el total de 26 años de reclusión.

Las agresiones que motivaron la condena forman parte de una serie de ataques perpetrados en el contexto de una disputa entre dos bandas rivales, lideradas por Milanesa y por Gastón “El Gordo” M., quienes se enfrentaban por el control de puntos de venta de drogas. Según detalló el fiscal Alejandro Ferlazzo en el juicio, la rivalidad entre estos grupos motivó múltiples tiroteos a lo largo de 2019 y 2020, cuyo saldo incluyó dos personas fallecidas y al menos cuatro heridos, la mayoría ajenos a la disputa.

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