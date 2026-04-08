El juego en Steam que puede traerte un año de cárcel y una multa de más de 1.000 dólares por jugarlo

En la biblioteca de Steam hay contenido para diferentes tipo de públicos y algunos cuentan con gráficos alusivos a actos ofensivos. (Foto: Europa Press)

Poseer una copia de Postal 2 en Nueva Zelanda puede enviar a una persona a prisión por hasta un año y acarrear una multa superior a 1.000 dólares, según advirtió la Oficina de Clasificación de Cine y Literatura del país oceánico.

Esta entidad desde 2003 mantiene una prohibición total sobre este juego por su “capacidad de permitir que el jugador ponga a prueba cuánta violencia y humillación puede infligir a los seres humanos”.

El videojuego, lanzado en 2003 y creado con Unreal Engine 2 por el estudio estadounidense Running With Scissors, podría ser catalogado como uno de los títulos más violentos de la historia.

Qué pasa si una persona en Nueva Zelanda tiene el juego Postal 2

Postal 2 fue desarrollado en 2003 con Unreal Engine 2 por Running With Scissors y mantiene su controversia a nivel internacional. (Foto: Steam)

En la resolución del Gobierno de Nueva Zelanda, poseer Postal 2 implica una sanción de 1.400 dólares. Distribuir, exhibir o publicitar el videojuego implica enfrentar un proceso penal que puede culminar en hasta un año de cárcel.

Esta severidad determina un caso extremo dentro de la industria, porque la mayoría de los países que restringen títulos recurren a limitaciones de edad o ediciones reducidas, pero no a la criminalización directa de quien lo posea.

El pronunciamiento que justificó la prohibición fue contundente. la Oficina de Clasificación de Cine y Literatura alegó que Postal 2 representa una “ofensa contra los derechos humanos” y catalogó el humor del juego como “grosero, racista, sexista y homófobo” en el trato hacia homosexuales, asiáticos, islamistas militantes, conservadores y otros.

Por qué el caso de Nueva Zelanda genera polémica en la industria de videojuegos

El país oceánico criminaliza a aquellos que comercialicen este videojuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que la censura en videojuegos suele orientarse al control de venta y la clasificación por edades, Nueva Zelanda elevó la severidad con la penalización de la tenencia de un juego digital.

Vince Desi, fundador de Running With Scissors, expresó su perplejidad: “Me alegra que Peter Jackson pueda destrozar orcos, elfos y humanos en ‘El Señor de los Anillos’, pero un videojuego como Postal, que te permite orinarte encima, es de alguna manera malvado”.

La postura neozelandesa contrasta con la vigencia de Postal 2 en otros mercados, donde se puede adquirir en plataformas como Steam por menos de 10 dólares. Sin embargo, el caso neozelandés no es el único.

El contenido violento en videojuegos ha sido tema de debate a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de las últimas décadas, el debate sobre censura, regulación y prohibición de videojuegos ha experimentado matices diversos según el contexto social, político y cultural de cada nación.

En qué otros países se han lanzado acciones de censuras a videojuegos

Alemania ha implementado restricciones muy severas en lo que respecta a la simbología nazi: franquicias como Wolfenstein les ha tocado reemplazar esvásticas por emblemas ficticios para acceder al mercado alemán.

Por su parte, Australia cuenta con uno de los organismos de clasificación más rígidos, la ACB. Juegos como Manhunt fueron prohibidos por su “crueldad sádica”, y Saints Row IV inicialmente quedó fuera del mercado por representar drogas que daban ventajas jugables, condición inadmisible bajo la normativa local.

Varias legislaciones han lanzado censuras a ciertos títulos hasta el punto de quitar ciertos símbolos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, China figura entre los referentes más restrictivos a nivel mundial: prohíbe videojuegos que “atenten contra la unidad nacional” o contengan sangre y esqueletos. Modificaciones notorias se han aplicado a títulos como World of Warcraft, donde se eliminaron huesos expuestos en personajes no muertos para cumplir las exigencias regulatorias.

La censura por motivos políticos alcanza a otros países. En Corea del Sur, juegos como Homefront han sido vetados para evitar tensiones diplomáticas. Tailandia prohibió el acceso a Tropico 5 tras un golpe de Estado por temor a que su contenido afectara la estabilidad nacional.

El costo de la controversia trasciende fronteras: en Brasil, Bully fue excluido del mercado por promover el acoso escolar, y Rusia impuso restricciones a Modern Warfare 2 por incluir misiones de alto contenido político.