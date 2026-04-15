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Cómo conseguir a Silicobra en Pokémon GO y evolucionarlo a Sandaconda paso a paso

Su aparición es más frecuente en zonas desérticas o de playa, aunque también puede encontrarse en otros biomas

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Silicobra llega a Pokémon GO y ya puedes obtenerlo.
Silicobra llega a Pokémon GO y ya puedes obtenerlo.

Los Pokémon Silicobra y Sandaconda debutaron en Pokémon GO como parte de la edición 2026 de la Semana de la Sostenibilidad, marcando la llegada de nuevas criaturas de la región de Galar al juego móvil. Su incorporación ha despertado el interés de los jugadores, especialmente por su disponibilidad limitada y las condiciones específicas necesarias para capturarlos y evolucionarlos.

De acuerdo con la información del evento, Silicobra solo puede obtenerse en estado salvaje. No aparece en incursiones ni en huevos, lo que hace que su captura dependa exclusivamente de la exploración en el mapa. Además, su tasa de aparición está vinculada a ciertos tipos de entorno dentro del juego.

Dónde encontrar a Silicobra

Silicobra tiene mayor probabilidad de aparecer en zonas desérticas o áreas con presencia de arena, lo que en términos de Pokémon GO se traduce en biomas de playa o regiones con características similares. Sin embargo, no es exclusivo de estos entornos.

Silicobra puede ser encontrada de forma salvaje en Pokémon GO.
Silicobra puede ser encontrada de forma salvaje en Pokémon GO.

Jugadores han reportado encuentros en otros ecosistemas, como praderas, lo que indica que su aparición no está completamente restringida. Aun así, fuera de los biomas favorables, encontrarlo puede requerir más tiempo y paciencia.

Por este motivo, los especialistas recomiendan aprovechar el periodo activo de la Semana de la Sostenibilidad para capturar al menos un ejemplar. No hay certeza sobre su disponibilidad una vez finalizado el evento, y existe la posibilidad de que su aparición quede limitada a zonas específicas en el futuro.

Cómo evolucionarlo a Sandaconda

Para evolucionar a Silicobra en Sandaconda se necesitan 50 caramelos de la especie. Este requisito es estándar dentro de la mecánica del juego, pero puede optimizarse con algunas estrategias.

Sandaconda en Pokémon GO.
Sandaconda en Pokémon GO.

Una de las más efectivas es el uso de Bayas Pinia al momento de capturar a Silicobra, ya que duplican la cantidad de caramelos obtenidos. También se puede designar a Silicobra como compañero Pokémon, lo que permite acumular caramelos adicionales al caminar cierta distancia.

Estas acciones son clave para acelerar el proceso de evolución, especialmente considerando que la frecuencia de aparición de Silicobra puede ser irregular.

¿Está disponible su versión shiny?

Por el momento, ni Silicobra ni Sandaconda cuentan con versiones shiny o variocolor en Pokémon GO. Esto significa que no es posible encontrar sus variantes especiales durante este evento.

Las versiones variocolor de Silicobra y Sandaconda no están disponibles. (The Pokémon Company)
Las versiones variocolor de Silicobra y Sandaconda no están disponibles. (The Pokémon Company)

Históricamente, las versiones shiny suelen incorporarse en actualizaciones posteriores o en eventos específicos, por lo que los jugadores deberán esperar futuros anuncios para conocer si estas variantes estarán disponibles.

Una incorporación estratégica

La llegada de Silicobra y su evolución forma parte de la estrategia de expansión del juego, que continúa incorporando Pokémon de nuevas generaciones. La región de Galar, inspirada en el Reino Unido, sigue sumando criaturas al catálogo de Pokémon GO, ampliando las opciones para los jugadores.

Además, este tipo de lanzamientos suele estar vinculado a eventos temáticos, lo que incentiva la participación activa durante periodos limitados. En este caso, la Semana de la Sostenibilidad no solo introduce nuevos Pokémon, sino que también refuerza la dinámica de exploración.

En la Semana de la Sostenibilidad de Pokémon GO llegan nuevas generaciones.
En la Semana de la Sostenibilidad de Pokémon GO llegan nuevas generaciones.

Claves para no perder la oportunidad

Capturar a Silicobra durante el evento y reunir los caramelos necesarios para su evolución son los pasos fundamentales para completar esta línea evolutiva. Dado que su aparición podría reducirse tras el evento, contar con al menos un ejemplar asegura la posibilidad de evolucionarlo más adelante.

Con estas condiciones, Silicobra se posiciona como uno de los objetivos prioritarios para los jugadores en esta edición del evento, combinando exploración, estrategia y planificación dentro de la experiencia de juego.

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